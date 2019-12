Sarajevo, 23. prosinac 2019.

Na mrežnoj stranici HKD Napredak, 23. prosinca 2019. objavljena je izjava mons. dr. sc. Franje Topića, počasnog predsjednika Napretka i umirovljenog izvanrednog profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Spomenutu izjavu prenosimo u cijelosti:

Uočava se već duže vremena nepreciznosti u izvještajima o blagdanima ili kao što se češće govori o praznicima. Tako i u ovo predbožićno vrijeme se govori o nekim praznicima kao da se ne zna da je Božić za katolike i neke pravoslavne po novom ili gregorijanskom kalendaru 25. prosinca a Nova godina tjedan dana kasnije, a da je po starom ili julijanskom kalendaru Božić za srpske i još neke pravoslavce 7. siječnja.

Neki izbjegavaju kazati da se ukrašavaju ulice, prodavaonice i kuće za Božić (po novom i po starom kalendaru) i za Novu godinu. Pa se često govori da je to za neke „praznike“, kao da se ne zna koji su to blagdani. Isto tako treba precizno i jasno kazati da se slavi Bajram i svi drugi blagdani bez obzira na vjeru. To je pravopisno i sadržajno pitanje, a onda civilizacijsko i kulturološko pitanje. Neće nitko promijeniti svoju vjeru ili biti manje pripadnik svoje vjere radi toga što nazove blagdane pravim imenom. Dodajem da je prazna riječ „praznik“ a da je blagdan puno sadržajniji i ljepši: blagi-dan, svima nam treba više blagi-dana nego praznih dana i svi trebamo barem za blagdane biti – blagi, a ne prazni.

Drago mi je da je Sarajevo, a nadam se i drugi gradovi, bolje okićeno za Božić i Novu godinu. I na kraju svima katolicima i pravoslavnima želim sretan Božić a svim građanima Bosne i Hercegovine sva najbolje u Novoj godini.