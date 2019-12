Vatikan, 23. prosinac 2019.

Na početku nagovora uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 22. prosinca 2019. papa Franjo je istaknuo da nas evanđelje četvrte i posljednje nedjelje došašća (usp. Mt 1, 18-24) vodi prema Božiću kroz iskustvo Josipa, naizgled sporednoga lika u čijem je stavu sadržana sva kršćanska mudrost. On je zajedno s Ivanom Krstiteljem i Marijom jedan od likova koje nam liturgija nudi tijekom vremena Došašća – rekao je te primijetio da sv. Josip ne propovijeda i ne govori, već pokušava izvršiti Božju volju, i to čini na način Evanđelja i blaženstava. „Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!“ (Mt 5,3), a Josip je siromašan jer živi od najnužnijeg; i to je siromaštvo tipično za one koji su svjesni da u potpunosti ovise o Bogu i u Njega polažu sve svoje pouzdanje – kazao je Papa.

Današnji evanđeoski izvještaj prikazuje situaciju koja je ljudski gledano nelagodna i proturječna. Josip i Marija su zaručeni, još ne žive zajedno, ali ona Božjim djelovanjem očekuje dijete. Josip, suočen s tim iznenađenjem, uznemiri se, ali umjesto da reagira na impulzivan način, želeći ju kazniti, traži rješenje koje poštuje dostojanstvo njegove voljene Marije. Evanđelje kaže: „A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.“ (Mt 1,19).

Josip je zapravo dobro znao da bi obećanu mu suprugu, ukoliko bi ju prijavio, izložio ozbiljnim posljedicama, pa čak i smrti – istaknuo je Sveti Otac te napomenuo da stoga s velikom patnjom, ne izlažući ju sramoti, odluči odvojiti se od Marije. Ali Anđeo Gospodnji intervenira kako bi mu rekao da rješenje koje je sebi predočio nije u skladu s Božjom voljom. Naprotiv, Gospodin mu otvara novi put zajedništva, ljubavi i sreće: „Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.“ (Mt 1, 20)

U tom trenutku Josip potpuno vjeruje Bogu, sluša Anđelov nalog i uzima sebi Mariju – rekao je Papa i dodao – Upravo to nepokolebljivo pouzdanje u Boga omogućilo mu je da prihvati tu, ljudski gledano, tešku i, u određenom smislu, nerazumljivu situaciju. Josip u vjeri shvaća da dijete začeto u Marijinoj utrobi nije njegov, već Božji Sin i on će mu biti skrbnik, preuzimajući tako u potpunosti ulogu zemaljskog oca.

Primjer tog krotkog i mudrog čovjeka potiče nas da podignemo pogled i usmjerimo ga dalje. Riječ je o povratku iznenađujućoj Božjoj logici koja je, daleko od malih ili velikih računica, otvorena novim obzorima, prema Kristu i njegovoj Riječi. Neka nam Djevica Marija i njezin djevičanski suprug Josip pomognu da osluškujemo Isusa koji dolazi i koji želi biti primljen u naše projekte i naše odluke – rekao je na kraju papa Franjo, te nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja pozdravio hodočasnike na Trgu sv. Petra i poželio da skora svetkovina Božića svima bude prilika za bratstvo, rast u vjeri i za geste solidarnosti prema potrebitima. (kta/rv)