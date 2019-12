Visoko, 22. prosinac 2019.

U Franjevačkom duhovno-pastoralnom centru u Visokom, od 13. do 15. prosinca 2019. održana je duhovna obnova na temu Došašće – Kristov dolazak. Na trodnevnoj duhovnoj obnovi uoči Božića, sudjelovalo je 25 hodočasnika, uglavnom iz Ljubuškog, Čapljine i Neuma.

Predvoditelj duhovne obnove fra Josip Ikić kroz tri dana govorio je o Kristovom dolasku u tijelu (Božić), u sudu i slavi (na koncu povijesti) te susretu s Isusom u našoj svakodnevici, koji se događa kroz čitanje i razmatranje Svetoga pisma, sakramentalni život i različite susrete: „Stoga, trebamo budno čitati znakove vremena i biti spremni, a to znači obraćeni i očišćeni kroz sakrament ispovijedi, svakoga trenutka primati Krista u svoje srce i u svoj dom. Krist nam nudi mir i radost”, istaknuo je fra Josip.

Bila je ovo ukupno 30. duhovna obnova održana u visočkom samostanu svetoga Bonaventure kroz posljednje tri godine za hodočasnike iz različitih krajeva BiH i Hrvatske. Vođeni potrebama vjernika u današnjem užurbanom svijetu, franjevci su se stoga i odlučili osnovati Duhovno-pastoralni centar koji će služiti za razgovor, ispovijed, molitvu, euharistijska slavlja, duhovnu obnovu i druge duhovne sadržaje potrebne vjernicima, s naglaskom na franjevačkoj duhovnosti i „pastoralu uha”.

Tako je ove jeseni Centar počeo javno djelovati, a njegovi voditelji fra Josip Ikić i fra Marinko Štrbac, osim dogovorenih termina, također su na raspolaganju vjernicima za duhovni razgovor, ispovijed i blagoslov svakog utorka, srijede i četvrtka od 9.30h do 13.30h.

U Centru nudimo duhovne obnove skupinama i osobama s raznim životnim poteškoćama, braniteljima, ovisnicima, obiteljima u krizi, mladima koji se nalaze pred životnim izazovima, neoženjenima i neudatima, gospodarstvenicima, političarima, zdravstvenim djelatnicima, obiteljima ...

Kroz ove programe želi se pomoći sudionicima:

- da susretnu Isusa u sakramentima Pomirenja, Euharistije i Bolesničkog pomazanja,

- da u pojedinačnom razgovoru s duhovnikom uvide Božju volju u svom životu,

- da ojačaju svijest o važnosti molitve i sakramenata u svakodnevnici,

- da preko Biblije, Katekizma Katoličke Crkve i Franjevačkih spisa prodube svoje znanje o vjeri i moralu,

- da kroz katehezu i susrete prodube zajedništvo s Bogom i međusobno prijateljstvo.

U 2020. godini planirano je 14 duhovnih obnova za različite skupine i uzraste:

Od 10. do 12. siječnja - Srednjoškolci i studenti

Od 24. do 26. siječnja - Branitelji i ovisnici

Od 6. do 8. ožujka - Neoženjeni i neudate

Od 20. do 22. ožujka - Branitelji i ovisnici

Od 24. do 26. travnja - Završni razredi osnovne škole

Od 15. do 17. svibnja - Zdravstveni djelatnici

Od 22. do 24. svibnja - Bračni parovi

Od 5. do 7. lipnja - Završni razredi osnovne škole

Od 17. do 19. srpnja - Vjernici iz dijaspore

Od 4. do 6. rujna - Srednjoškolci i studenti

Od 25. do 27. rujna - Neoženjeni i neudate

Od 9. do 11. listopada - Bračni parovi

Od 6. do 8. studenog - Branitelji i ovisnici

Od 4. do 6. prosinac - Zdravstveni djelatnici

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail: fdpc.visoko@gmail.com ili preko Facebook stranice: Franjevački duhovno-pastoralni centar Visoko. (kta/fia)