Vatikan, 22. prosinac 2019.

Papa Franjo susreo se, 21. prosinca 2019. sa zaposlenicima Svete Stolice i Uprave Države Grada Vatikana, kao i svake godine u ovo vrijeme, kako bi im čestitao božićne blagdane, izvijestio je Vatican News.

Božićnu čestitku zaposlenicima Svete Stolice i Uprave Države Grada Vatikana, koji su se, u pratnji svojih obitelji, okupili u dvorani Pavla VI., papa Franjo je ove godine sažeo u jednu riječ, osmijeh. Objasnio je kako ga je na to nadahnuo nedavni posjet Tajlandu, zemlji u kojoj je naišao na posebnu ljubaznost koja ga je potakla na razmišljanje o osmijehu kao tipično ljudskom izrazu ljubavi i naklonosti. Kao primjer Papa je naveo osmijeh novorođenčeta koje u nama uzrokuje emocije prožete jednostavnošću i bezazlenošću.

To se dogodilo na jedinstven način između Marije, Josipa i Isusa, rekao je Sveti Otac i dodao: Djevica i njen suprug svojom su ljubavlju potaknuli osmijeh na licu svog novorođenog djeteta i, kad se to dogodilo, njihova su se srca ispunila novom radošću s Neba. Isus je osmijeh Božji zato što nam je došao donijeti Očevu ljubav. Njegovu su poruku primili Marija i Josip koji su u njegovom osmijehu prepoznali Božje milosrđe prema njima i prema svima koji su čekali Mesiju, istaknuo je Papa.

Sveti Otac je, osim toga, primijetio kako čak i mi preko jaslica možemo doživjeti slično iskustvo, odnosno gledati Djetešce Isusa i osjećati da se Bog tu smiješi svim siromasima na zemlji, svima onima koji čekaju spas i koji se nadaju bratskijem svijetu u kojem nema više ratova i nasilja i gdje svaki muškarac i žena mogu živjeti u dostojanstvu Božjih sinova i kćeri. Čak se i ovdje uvijek trebamo prepustiti da nas obnovi Isusov osmijeh i dopustiti da Njegova dobrota pročisti naša srca, kazao je Papa vatikanskim zaposlenicima.

Istina, posao je posao, i postoje druga mjesta i trenuci u kojima se svatko može izraziti na potpuniji i bogatiji način, međutim, također je istina da velik dio dana provodimo u radnom okruženju i uvjereni smo da kvalitetu posla prati i ljudska kvaliteta odnosa i životnog stila. To se posebno odnosi na nas koji djelujemo u službi Crkvi i u ime Kristovo, napomenuo je papa Franjo i dodao: Ponekad iz raznih razloga postane teško nasmiješiti se. Tada nam je potreban Božji osmijeh; Isus, samo On nam može pomoći. Samo On je Spasitelj, što ponekad konkretno doživimo u vlastitom životu.

Katkad nam pak ide dobro, ali tada postoji opasnost da se osjećamo previše sigurno te zaboravimo na druge koji se bore. Čak nam i tada treba Božji osmijeh koji nas lišava lažne sigurnosti i vraća nas jednostavnosti i besplatnosti, primijetio je Papa te sve potaknuo da sudjeluju na božićnom bogoslužju i, razmatrajući nad jaslicama, dopuste da ih oduševi osmijeh Boga koji nam je Isus došao donijeti jer je On sam u tom osmijehu.

Poput Marije, Josipa i betlehemskih pastira primimo ga, dopustimo da nas očisti, kako bismo i mi mogli drugima ponijeti jedan ponizan i jednostavan osmijeh, kazao je Sveti Otac te zahvalio svima nazočnima, potaknuvši ih da božićnu čestitku ponesu svojim dragima kod kuće, posebice bolesnima i najstarijima, kako bi osjetili nježnost njihovoga osmijeha. (kta/rv)