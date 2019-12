Sarajevo, 21. prosinac 2019.

Božić je blagdan kojim slavimo Isusovo rođenje, rođendan sina Božjeg. Pođemo li od značenja riječi Božić, uočiti ćemo da sama riječ dolazi od umanjenice riječi „Bog“, dakle: mali Bog, Božić. Božić koji slavimo 25. prosinca, u povezanosti je sa Blagovješću – svetkovinom Utjelovljenja koju slavimo 25. ožujka i utoliko, uz Uskrs, predstavlja najvažniji kršćanski blagdan.

Svojevrsno „slavljenje“ Božića mediji danas započinju već početkom mjeseca studenog, odmah iza blagdana Svih Svetih. Marketingom se sugerira da je Božić zamalo pa nezamisliv bez dobrog mobitela, dobre hrane, dobrog pića, dobre odjeće, dobrih ukrasa i sličnih „božićnih“ darova. I mi kršćani nerijetko razgovaramo više o vanjštini nego o biti Božića: kako smo zasijali pšenicu za svetu Luciju, koji jelovnik ćemo složiti za ručak, kakvi su popusti u trgovinama, koliko smo potrošili na nakit i odjeću... Tako izgleda da je misao vodilja „svjetovnog“ Božića: potroši što više, da bi te drugi više cijenili i voljeli. Marketinški lobi ide za tim da se ljubav najbolje iskazuje količinom novca koji si potrošio za darove drugima, koji će te, navodno, zbog toga više voljeti. Tako svakog Božića mi kupujemo „ljubav“ i održavamo je brižno prateći popuste, sniženja, atraktivne skijaške destinacije i slično. Ipak, prije ili kasnije nam valja progledati: tako se više njeguje sebični interesi nego li istinska ljubav.

Slavljenje Božića u posljednjih dvadesetak godina sve se više se komercijalizira i u našoj domovini. Postupno se zapostavlja bit ovoga blagdana: da je Božić blagdan rođenja našega Spasitelja, rođenje vječne Božje Riječi. Izvorni smisao Božića jest: slaviti rođenje Boga, slaviti pojavak našega Otkupitelja. Slavimo li mi kršćani Božić još uvijek kao otajstvo svoje vjere ili ga možda i mi slavimo samo kao relikt prošlosti, folklorni običaj i komercijalnu prigodu?

Primjećujemo da u adventsko vrijeme svoje trgove i gradove ukrašavaju i božićno drvce kite također i oni koji nisu kršćani. U vrijeme božićnih blagdana trgovine i ugostiteljski objekti zažive dodatnom dinamikom. Ključne riječi u božićnom ozračju postaju, „božićni“ pokloni, djed Božićnjak na sanjkama, zvončići, jelke, snijeg, božićnice, božićni objedi, božićni popusti i „paket-aranžmani“. A ima li u svemu tome, za vrijeme Adventa i Božića, još ikakvog mjesta za utjelovljenoga Boga?

Koliko smo još svjesni izvornog značenja Božića? I nas katolike u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kao da je netko zaveo i udaljio nas od vjerničkog slavljenja Božića. Jesmo li se svjesno ili nesvjesno već uvelike odrekli duhovne dimenzije toga blagdana koja je kod nas bila prepoznavana i slavljena još „od stoljeća sedmog“? Da li nam danas netko, vođen možda sebičnim interesima, nameće nekakav drugačiji „Božić“, a mi to bez promišljanja prihvaćamo? Pravimo adventske sajmove u velikim gradovima, pribavljamo adventske vijence, kupujemo i palimo adventske svijeće, trčimo od trgovine do trgovine da što više toga „pravovremeno“ nabavimo i potrošimo. Jedva da i primjećujemo kako su postupno gotovo nestali znakovi i simboli našega kršćanskog vjerničkog Božića: mali Isus u jaslama, sveta Obitelj, betlehemska špilja-štalica, pastiri, mudraci, svi oni koji u skromnosti Betlehema umiju prepoznati Emanulea, „S-nama-Boga“… U svekolikom današnjem šarenilu „adventskih“ i „božićnih“ sajmova nigdje više nema našega Isusa, nama rođenog Spasitelja, njegovo se ime tijekom „čestitanih praznika“ više gotovo i ne spominje. Preuzimamo sve više tuđe načine slavljenja Božića a svoje odbacujemo. Kamo nas to vodi? Plašim se da mi je odgovor poznat: u sve veći bogozaborav!

Božić sve više postaje „profano“ slavljenje (ili bih trebao točnije reći „lumpovanje“?), te sve više gubi svoje izvorno i glavno značenje. Sve manje ljudi vodi računa o tom izvornom i glavnom razlogu i povodu slavlja Božića i zato je sve manje ljudi sposobno vjernički se radovati Božiću u dubini svoga bića. Ako je na prvom mjestu kupovanje darova ispod bora i „prepun stol“ ne iznenađuje nas ako se danas, umjesto božićne radosti, sve više osjeća „božićni stres“.

Kao što nekoć za Isusa nije bilo mjesta u svratištu i gradu, tako mu i mi danas ponovno uskraćujemo boravak u našim gradovima i naseljima. Šarenilo neonskih svjetala učinilo je da više ne vidimo betlehemsku zvijezdu koja objavljuje da je Bog među nama. Potrošačka groznica „svim na zemlji“ umjesto „mir, veselje“ donosi nervozu, zabrinutost i nemir. Božić bi dakle trebao prvenstveno značiti rođenje Isusa u našim srcima i u našem svakodnevnom životu na Isusov način. Božić je poziv i poticaj na našu duhovnu izgradnju, da se obratimo od sebičnih nedjela, da ispovjedimo svoja posrtanja i da, poput Isusa, i mi sami počnemo „prolaziti zemljom čineći dobro“. Bit Božića se sastoji u tome da ne gledamo samo sebe nego da gledamo i oko sebe, kako bismo ugledali svoga Boga utjelovljenoga u oskudicu jaslica i svoga bližnjega u njegovim potrebama i nevoljama. Uspijemo li u toj promjeni slavljenja Božića porasti ćemo u svojoj ljudskoj i svojoj duhovnoj zrelosti.

Rođenje Bog u tijelu čovjeka, Isusa Krista, trebalo bi, nama i svim ljudima biti razlogom radosti, sreće i unutarnjeg i općeg mira. Međutim na sve strane susrećemo ljudsku braću zanemarene i zaboravljene u njihovim tjeskobama.

„Konzumistička“ narav današnjeg obilježavanja Božića razlog je, kao smo već istakli, ne sreće i mira ljudi nego njihovog nezadovoljstva i nemira.

Veliku odgovornost u svemu tome imaju i mediji, koji svojim sadržajima i porukama u vrijeme blagdana ne nude prava rješenja u pogledu toga što uistinu može usrećiti i spasiti čovjeka, nego ih ciljano iskrivljuju. Božić nas podsjeća na potrebu primanja i davanja ljubavi, bez čega nema istinske radosti. Takav uvid nas potiče da ispravimo pogrešno slavljenje Božića i da da mu vratimo njegov prvotni i najvažniji smisao: Bog se darovao ljudima bi umanjio čovjekovu izručenost smrti i trpljenju i da bi nadahnuo ljude da se i sami zalažu za izbavljenje svojih bližnjih iz njihovih mnogovrsnih nevolja.

Umjesto na vanjštini, na potrošačkoj strci i buci, naglasak kod slavljenja Božića treba biti na njegovanju pozitivnog ozračja u obiteljima, čemu može pridonijeti odricanje od povišenih tonova svađe i vrijeđanja i promicanje riječi priznanja, poštovanja i ohrabrenja naspram onih s kojima dijelimo svoju svakodnevicu.

Novorođeni Isus je sigurno prisutan u obiteljima u kojima se moli, u kojima se čita Božja Riječ, u kojima roditelji svjedoče svojoj djeci da je Bog čovjeka stvorio iz ljubavi i da se, također iz ljubavi, rodio u ljudskom tijelu, zbog čega se zapravo i slavi Božić. Božić je dan kada Besmrtnom Bogu čestitamo rođendan u ljudskom tijelu, u ljudskoj naravi i kada mu iz svega srca ljubavlju odgovaramo na tu njegovu ljubav, dijeleći svoju radost zbog njegovog spasenjskog djela sa svojom ljudskom braćom.

Da naš Božić ne bio (is)prazan i/ili stresan trebamo mu vratiti njegovu, danas uvelike zagubljenu, izvornu kršćansku, vjerničku i duhovnu dimenziju.

Iskrivljeni smisao slavljena Božića, samo nas još više udaljava i od ljudi i od Boga, a time i od iskustva unutarnje radosti i dubokog mira. Veliki crkveni naučitelj iz 4. stoljeća, sv. Grgur Nazijanski, u pogledu slavljenja Božića piše slijedeće: „Ne kitimo naše ulaze vijencima, ne priređujmo zabave, ne ukrašujmo ulice, ne podlegnimo zadovoljstvima dodira, ne ustrajmo u mlakosti mekoputnih i lakomislenih navika… Bježimo… od blistavih kamenčića, lažnih dragulja… (Budimo) bez raskalašenosti i opijanja. Slavimo toga dana božanskom radošću, ne radošću svjetovnom nego nebeskom.“

Unatoč tome što nas mediji sa svih strana bombardiraju porukama: kupuj, putuj, troši…, kao kršćanski vjernici nastojmo u svome okružju: na radnim mjestima, u tvornicama, u uredima, u školama, na fakultetima, u obiteljima, posvuda, izgrađivati izvorni duh Božića kao vjerničkog iskustva Božje blizine u novorođenom Isusu i zrelog osobnog odnosa s Njime. Obogatimo svoj Božić i odlaskom u crkvu, na sakramente, zajedničkim čitanjem i razmatranjem Svetoga Pisma i zajedničkom molitvom, postom, konkretnim pomaganjem onima najpotrebnijim pomoći…

U svom govoru pred sam Božić, 19. prosinca, papa Franjo je upozorio vjernike da „Božić znači dati prednost Božjem tihom glasu pred zaglušujućom bukom konzumerizma”. Papa pita: „Oglašivačka mašinerija poziva na razmjenu uvijek novih darova kako bismo jedni druge iznenadili. No sviđa li se Bogu takva proslava? Ostane li Božić samo lijep tradicionalni blagdan u kojemu glavno mjesto imamo mi a ne On, onda je to izgubljena prilika. Molim vas, nemojmo pretvoriti Božić u svjetovni događaj! Božić nije u tome da tražimo blistava svjetla svijeta, da se zatrpavamo darovima, ručkovima i večerama, a ne pomognemo siromahu”.

Da bismo Božić slavili na kršćanski i autentični vjernički način, to jest da bi slavljenje Božićnog otajstva uistinu koristilo našoj cjelovitoj duhovnoj izgradnji mogli bismo, na primjer, donijeti ove ili slične konkretne odluke: 1) truditi ću se da oko sebe ne stvaram negativno i opterećujuće ozračje; 2) uvijek ću nastojati činiti samo ono što prepoznajem kao dobro a ne činiti on što prepoznajem kao zlo; 3) druge ću osobe prihvaćati kakve jesu; 4) kritike i negativne riječi koje mi drugi upute neću uzimati kao opravdanje i povod da im uzvratim istom mjerom; 5) sav svoj život i sve situacije u kojima se zateknem uvijek ću iznova polagati u ruke Božje: Oče, neka bude volja tvoja; 6) Biti ću strpljiv sa tzv. „teškim“ osobama u svojem okružju; 7) nastojati ću biti ne breme nego oslonac svojim bližnjima; 8) radovati ću se svakom novom danu i promatrati ga kao novu prigodu da činim dobro; 9) neću zanovijetati, prigovarati ni „s visoka“ „dijeliti lekcije“ čim se netko svojom riječju ili postupkom „ogriješi“ o mene ili o nekoga drugoga; 10) posvećivati ću više pažnje molitvi, vodeći računa o tome da Bog ne gleda toliko na brojnost riječi i duljinu molitve koliko na ljubav koju pri molitvi osjećam prema njemu; 11) raditi ću savjesno i odgovorno poslove koji su mi povjereni i vršiti ću djela ljubavi prema bližnjima, znajući da Bog ne gleda toliko na veličinu nekoga djela koliko na veličinu ljubavi s kojom se djelo čini; 12) redovito ću se družiti s Bogom i po svetim sakramentima, osobito po svetoj ispovijedi i nedjeljnoj svetoj euharistiji.