Vatikan, 20. prosinac 2019.

Pustinja će procvjetati – papa Franjo je upotrijebio taj prizor proroka Izaije tijekom Mise u Domu sv. Marte, 19. prosinca 2019. kako bi podsjetio da Bog može sve promijeniti, besplatno, jer to se cvjetanje čini nemogućim u pustinji napravljenoj od suhoga pijeska. Sveti je Otac potaknuo vjernike da paze na tu besplatnost; grijeh je, naime, htjeti sami sebe otkupiti

Papa je u razmišljanju krenuo od liturgije toga dana, u iščekivanju Božića, koja nas – kako je rekao – stavlja pred dvije pustinje, odnosno dvije nerotkinje: Elizabetu i Samsonovu majku. Priča u Evanđelju podsjeća također na Abrahama i Saru. Neplodnost je pustinja – istaknuo je Papa – jer nerotkinja je na kraju bez potomstva. Međutim, obje su žene vjere te se pouzdaju u Gospodina.

I Gospodin daje da pustinja procvjeta – napomenuo je Papa. Obje žene začnu i rode. Oče, je li to čudo? – netko bi mogao upitati. Ne, to je više od čuda; to je upravo temelj naše vjere – istaknuo je Papa. Obje začnu jer Bog može sve promijeniti, zakone prirode također; sposoban je napraviti put svojoj Riječi. Božji su darovi besplatnost, a život tih obiju žena izraz je Božje besplatnosti.

Stoga su sveti Ivan Krstitelj i Samson Božja besplatnost, štoviše, simbol su – da tako kažemo – besplatnosti u našem spasenju, jer nitko ne može spasiti samoga sebe – istaknuo je Papa. Jedini koji spašava jest Gospodin, jedini sposoban spasiti nas od naših bijeda i surovosti, a ako se ne pouzdaš u besplatnost Gospodinova spasenja nećeš biti spašen. Međutim, treba imati vjere koja je također Božji dar.

Upravo kako bi istaknuo smisao milosti, papa Franjo je spomenuo svetoga Augustina, te potaknuo vjernike da otvore svoje srce besplatnosti. Nitko od nas ne zaslužuje spasenje. Nitko! Netko će reći: 'Ali ja molim, postim…'. Da, to će biti dobro za tebe, ali ako u početku svega toga nema te besplatnosti, nema mogućnosti. Neplodni smo. Svi. Neplodni za život milosti, neplodni za odlazak u nebo, neplodni – kako je Papa slikovito rekao – za začeti svetost.

Zato se ne možemo hvaliti da smo pravednici – napomenuo je Papa. Netko će reći: Oče, ja sam katolik, katolkinja, idem nedjeljom na misu, pripadam toj i toj udruzi… Reci mi, tako kupuješ svoje spasenje? – upitao je Papa – Misliš da će te to spasiti? Pomoći će ti da se spasiš samo ako vjeruješ u besplatnost Božjega dara. Sve je milost. Zbog toga smo pozvani klanjati se Gospodinu i zahvaliti mu za toliku milost.

Slaviti Gospodina zbog svega onoga što nam besplatno daje

Obje su žene potom rodile djecu koja će poslije, u povijesti, biti važna – istaknuo je Papa te se posebno zadržao na događaju o Samsonu. Veliki borac i snažan čovjek, nakon što je spasio narod od Filistejaca, možda se nije osvrnuo na besplatnost primljenoga dara, pogriješio je te pao u ruke žene koja ga je prodala Filistejcima. Međutim, oporavio se. Papa je spomenuo njegovu priču upravo kako bi podsjetio da smo svi grješnici, te da je grijeh ne paziti na besplatnost.

Jesam li svjestan da je grijeh ne paziti na besplatnost? – upitao je Papa. I kada se idem ispovjediti, što radim? Izgovaram grijehe poput papige ili ih govorim jer osjećam da sam riskirao dar besplatnosti kako bih imao nešto svoje? Paziti na besplatnost i misliti na Samsona, izabranoga, dobroga, koji se – kako je rekao Papa – krajem života poskliznuo, ali se oporavio. Međutim, možemo se poskliznuti i vjerovati da smo sami svoji otkupitelji. To je grijeh. Grijeh je želja da se sami otkupimo – upozorio je Papa te potaknuo – Slavimo Gospodina, ovih dana prije Božića, zbog besplatnosti spasenja, zbog besplatnosti života, zbog svega što nam besplatno daje. Sve je milost.

Na kraju je papa Franjo pozvao vjernike da razmisle paze li na tu besplatnost ili ju svojim grijesima izlažu riziku. (kta/rv)