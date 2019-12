Vatikan, 19. prosinac 2019.

Kada radimo jaslice u svojem domu, to je kao da otvaramo vrata i kažemo: Isuse, uđi!; tada činimo konkretnom tu blizinu, taj poziv Isusu da dođe u naš život. Jer, ako On boravi u našem životu, život se ponovno rađa. Ako se život ponovno rađa, to je pravi Božić – rekao je Papa, 18. prosinca 2019. na općoj audijenciji održanoj u dvorani Pavla VI.

Jaslice donose evanđelje na mjesta u kojima se živi: u stanove, škole, na radna mjesta, u bolnice, zatvore, na trgove. Duboki smisao jaslica za mir, za obitelj, za promjenu našega života, kao i poticaj da napravimo jaslice u svojem domu, bili su u središtu kateheze pape Franje na općoj audijenciji održanoj u Dvorani Pavla Šestoga.

Postavljanje jaslica prije svega je jednostavan, ali djelotvoran način pripreme za Božić koji se približava, toliko da je Papa podsjetio kako je posjetio mjesto Greccio, gdje je sveti Franjo napravio prve jaslice, i da je napisao pismo o njihovom značenju. Jaslice pozivaju na bitnu stvar, da Bog nije ostao nevidljiv na nebu nego je došao na Zemlju i postao čovjekom. Napraviti jaslice stoga znači slaviti Božju blizinu. Bog je uvijek bio blizu svojemu narodu, ali kada se utjelovio bio je posebno blizu – rekao je Papa.

On, naime, nije neki udaljeni sudac ili neki daleki gospodin, nego je ponizna Ljubav koja je sišla k nama. Dijete Isus raširenih ruku podsjeća upravo na to da je Bog došao zagrliti naše čovještvo. Zbog toga je Papa potaknuo vjernike da stanu pred jaslice i govore Gospodinu o osobama i situacijama koje su im na srcu, kako bi s Njim napravili bilancu godine koja završava, te podijelili očekivanja i brige.

Njihova se aktualnost odnosi i na obzor mira. Jaslice su vrlo aktualne, dok se svakoga dana u svijetu proizvede mnogo oružja i mnogo nasilnih prizora koji ulaze u oči i u srce. Jaslice su, naprotiv, umjetnički prizor mira. Zbog toga su živo evanđelje – istaknuo je papa Franjo.

Jaslice nam prikazuju svakodnevne prizore: pastire s ovcama, kovače koji kuju željezo, mlinare, a oni nam pokazuju da Bog dolazi u naš konkretni život. Važno je, dakle, napraviti u vlastitom domu male jaslice također kako bismo se sjetili da je Bog došao k nama, da nas prati u životu, te stoga u svakodnevnom životu nismo više sami – primijetio je Papa te istaknuo – Ne mijenja stvari magično, ali ako Ga primimo, sve se može promijeniti.

Želim vam stoga da postavljanje jaslica bude prigoda da pozovete Isusa u svoj život. Kada radimo jaslice u svojem domu, to je kao da otvaramo vrata i kažemo: Isuse, uđi!; tada činimo konkretnom tu blizinu, taj poziv Isusu da dođe u naš život. Jer, ako On boravi u našem životu, život se ponovno rađa. Ako se život ponovno rađa, to je pravi Božić – rekao je Papa.

Pokraj Isusa vidimo Mariju i Josipa – kazao je potom te potaknuo vjernike da u svoj dom pozovu i Svetu obitelj. Jaslice su „domaće evanđelje“; jaslice doslovno znače 'jasle', dok Betlehem znači 'kuća kruha'; zbog toga ako ih postavljamo u svojem domu, gdje dijelimo hranu i osjećaje, to nas podsjeća da je Isus 'kruh života' i da daje obiteljima snagu da idu naprijed i da si praštaju.

Jaslice su također poziv na kontemplaciju, koja nas pak podsjeća na važnost da se zaustavimo. Samo ako ostavimo buku svijeta izvan kuće, otvaramo se slušanju Boga koji govori u tišini. Jaslice su aktualne, one su aktualnost svake obitelji – napomenuo je Papa te istaknuo nježnost obitelji. Jučer su mi darovali malu sličicu jednih posebnih jaslica, čiji je naslov „Pustimo da se mama odmori“. Jaslice prikazuju Gospu kako spava i Josipa koji uspavljuje Djetešce. Pustite da se mama odmori; to je nježnost u obitelji, u braku – istaknuo je papa Franjo.

Na kraju kateheze, pozdravljajući 7000 prisutnih vjernika, Papa im je poželio sretan Božić, te zahvalio svima koji su mu, iz više krajeva svijeta, poslali čestitke za 50. obljetnicu svećeništva i za njegov rođendan. (kta/rv)