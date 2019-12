Banja Luka, 18. prosinac 2019.

U okviru programa YourJob održan je prvi trening u Banjoj Luci 16. i 17. prosinca 2019. godine na temu jačanje vještina mladih, „softskills“. Treneri su bili partnersko udruženje „Obrazovna inicijativa“ koji se bave obrazovanjem mladih te su svoje bogato znanje prenijeli mladima u programu YourJob. Mlade osobe u potrazi za poslom su interaktivno vježbali vještine sudjelovanja na simulaciji intervjua za posao, reagiranja u zapošljavanju na „idealnom radnom mjestu“, testirali granice samopouzdanja, vježbali kako podići razinu vjere u sebe, svoje vještine i kompetencije, te što uraditi kada se da ili dobije otkaz. Osam sudionika je sudjelovalo na treningu tako da je svaki sudionik aktivno sudjelovao i dobio punu pozornost trenera u vježbanju novostečenih vještina.

YourJob savjetnica za zapošljavanje mladih u Banja Luci, gđa Dajana Umićević je iskazala zadovoljstvo kvalitetom izvedbe trenera, prezentiranim programom kao i kvalitetnim aktivnim sudjelovanjem mladih i njihovom motivacijom za što boju pripremljenost za pronalazak posla.

Aktivnost softskills treninga je jedna od aktivnosti koje su planirane trogodišnjim programom za asistiranje u zapošljavanju mladih osoba u okviru programa YourJob.

YourJob - Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkan (Regionalni program potpore mladima pri zapošljavanju na Balkanu), financira Austrijska razvojna agencija i Caritas Austrije. YourJob je Caritasov program koji će u naredne tri godine pružiti potporu mladima u traženju posla kroz pristup profesionalnoj orijentaciji, prvom radnom iskustvu, kao i mogućnosti za pokretanje vlastitog poduzeća. Program se provodi u Albaniji, BIH, Kosovu i Srbiji. U BiH program provodi Caritas Bosne i Hercegovine s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupijâ Mostar - Duvno i Trebinje - Mrkan.

Austrijska razvojna agencija ADA i Caritas Austrije investirat će kroz tri godine 725.158,86 KM za realiziranje programa YourJob u Bosni i Hercegovini. Kroz provedbu programskih aktivnosti omogućit će se zapošljavanje 30 pripravnika, podijeliti 6 grantova/financijskih potpora mladima za otvaranje biznisa, organizirati obuke za stručno osposobljavanje mladih, otvoriti dva inkubatora poslovnih ideja i dva savjetovališta za mlade u Mostaru i Banja Luci. (kta/d.m.)

