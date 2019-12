Boće, 18. prosinac 2019.

U srijedu, 18. prosinca 2019. bilo je izuzetno svečano u župi Sv. Ante u Boću pokraj Brčkog, jer su podignuta još nova dva zvona, koja su izlivena u firmi Grassmayer u Innsbrucku. Prije samog podizanja uz Misno slavlje, na kojem je sudjelovalo 150-ak župljana, nova zvona blagoslovio je župnik vlč. Filip Maršić.

Do subote, 21. prosinca bit će završeni radovi na postavljanju i puštanju u pogon kako starih tako i novih zvona, te će župna zajednica dočekati ovogodišnju proslavu Božića uz potpuno novu zvonjavu, koja će odjekivati ovim pitomim podmajevačkim krajem, te će svojim melodijama i zvukom vjernike u župi ne samo pozivati na molitvu nego i obavještavati kako o tužnim trenucima života vjernika naše župne zajednice, tako i o radostima i slavljima svih događanja u župi.. „Neka dobri Isus svojim blagoslovom i zaštitnik naše župe Sv. Antun Padovanski, te zaštitnici novih zvona Sv. Josip i bl. Alojzije Stepinac, svojim zagovorom prate sve one koji su na bilo koji način pomogli pri realizaciji ovog projekta, koji neka bude Bogu na slavu a svima nama na ponos i diku“, istaknuo je župnik Maršić.

Župna crkva Sv. Ante imala je dva zvona. Prvo zvono je izliveno godine 1923. i postavljeno iste godine kad je i osnovana župa. Drugo zvono je izliveno u Zagrebu, te na njemu stoji i natpis da ga je izlio Kvirin Lebiš 1937., te je iste godine i postavljeno na župnu crkvu. Nakon 82 godine, firma Elektro Bosilj iz Novog Marofa je snimila ton tog zvona koje je težine oko 430 kilograma, te su po tom zvonu naručena još dva nova zvona, čiji su tonovi c2 i es2, kako bi bili u skladu sa starim zvonom iz 1937. godine. Kumovi ova dva zvona su gospođa Anđa Radošević, koja je ovom prigodom darovala 2000 € i gospodin Niko Dilberović koji je darovao 1100 €. Firma Elektro Bosilj iz Novog Marofa, koja je i službeni zastupnik firme Grassmayerr iz Innsbrucka, radi za sva četiri zvona čeličnu konstrukciju, jer dosadašnja je bila drvena, te uz konstrukciju ide nova elektronika, motori, čekići i sve što je potrebno, kako bi zvona mogla izvoditi i melodije. Svaki dan će malo zvono otkucavati petnaestine, a veliko pune sate. Svake nedjelje i blagdana oglašavat će se sva zvona sa zvonika župne crkve, dok će običnim danom zvoniti jedno zvono, a u svečanim prigodama, kao što je patron župe, Božić i Uskrs bit će uključivane i melodije. Sva zvona sa župne crkve oglašavat će se svečano prigodom rođenja svakog novog člana župne zajednice. Staro zvono je posvećeno Sv. Anti zaštitniku župe, a nova zvona su posvećena Sv. Josipu zaštitniku Hrvatskog naroda i bl. Alojziju Stepincu mučeniku našeg vremena.

Ideja o novim zvonima rodila se 2017. godine uz obilježavanje župskog sijela, kako bi smo se i na taj način pomalo pripremali za stotu godišnjicu osnutka župe. Prvi dar za zvona je od kumova župskog sijela 2017. godine, gospodin Tunjo Klarić (Mate) 2000 €, te gospođa Manda Ivić ž. Marka 1800 €, te od kumova župskog sijela 2018. Godine, gospodin Mato Blažević Joke 2500 € i gospođa Slavica Anđelović ž. Petra 1700 €. Uz kumove zvona, te kumove župskog sijela 2017. I 2018. Godine, svoj dobrovoljni prilog su davali i župljani, te je kompletan iznos ovog značajnog projekta oko 29000 €. U ovaj iznos je uračunat i porez koji se mora platiti državi prigodom uvoza zvona i elektronike za zvona, te špediterske usluge i prijevoz zvona iz Innsbrucka do Boća u iznosu od oko 8000 KM. Kompletan iznos je dar župljana, pa stoga on ima i još veću vrijednost, jer je to pokazatelj naši župljani uistinu vole svoju crkvu i župnu zajednicu u kojoj su i sami napravili prve korake i primili sakrament krštenja. (kta)

foto