Sarajevo, 18. prosinac 2019.

U povodu obilježavanja predstojećeg blagdana Božića, u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u utorak, 17. prosinca 2019. upriličen je tradicionalni Božićni koncert i prijem čiji je domaćin bila ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš, objavio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva obrane BiH na mrežnoj stranici spomenutog Ministarstva.

U uvodnom dijelu koncerta prisutnima su se obratili ministrica odbrane Marina Pendeš i vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić te svim katolicima zaželjeli čestit Božić, a svim prisutnim sretnu i uspješnu novu 2020. godinu.

„Opraštajući se od teške, ali izazovne i za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH ipak uspješne godine, otvorena srca radujemo se Božiću. To činimo s vjerom da će nam duh razumijevanja i dijeljenja pomoći da zajedno s našim susjedima i u novoj 2020. godini prebrodimo stare i spremni dočekamo nove izazove koji su pred nama“, kazala je ministrica Pendeš te dodala: „Radeći u korist života i čovjeka, poštujući ono što nas razlikuje, ali i ono što nas spaja, ne možemo izgubiti vjeru i nadu na putu mira i bolje budućnosti.“

Biskup Vukšić u svom je obraćanju svima najiskrenije zahvalio „za dolazak i sudjelovanje na ovom predbožićnom koncertu, koji je postao draga tradicija u organizaciji Ministarstva obrane i Vojnog ordinarijata“. „Stoga smo duboko zahvalni dragomu Bogu za ovaj blagoslov.

Mi katolici smo radosni također zato što je ovaj kulturni i vjerski događaj znak otvorenosti i širine sa strane Ministarstva. I još više smo radosni zbog prisutnosti vas, dragih prijatelja. Pa, polazeći upravo od toga, i ove godine bih izrekao jednu božićnu želju. Svi smo stvorenja jedinoga Boga te po tomu, i pored činjenice što različito vjerujemo i razmišljamo, između sebe jesmo braća i sestre. To što smo ljudi starije je od svake druge pripadnosti i identiteta. Odnosno, plemenita ljudskost je prirodan temelj za svaku nadgradnju, jer bez nje ne može biti ni dobra katolika, ni dobra pravoslavca i dobra muslimana. Stoga nju trebamo uvijek iznova otkrivati, nju u sebi njegovati i odgajati, na nju biti ponosni i ljubomorno ju čuvati“, rekao je biskup Vukšić.

„'Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje!'. To su riječi, koje se najčešće izgovaraju na molitvenim okupljanjima katolika u božićno vrijeme, a ponavljaju se na zajedničkim svečanim liturgijskim slavljima doslovce svake nedjelje i svetkovine kroz cijelu godinu. U skladu s tim riječima, neka večerašnji koncert bude naša zajednička molitva, kojom ćemo svi, bez obzira koju vjeru slijedimo, na glazbeni način zajedno i zahvalno kazati: Slava Bogu na visini! Neka on bude i zaziv, kojim ćemo Boga svemogućega moliti, da svi ljudi budu dobre volje, kako bi na zemlji mogao vladati onakav mir, kakva Bog hoće. A da bi se takav mir ostvario, pretpostavka mu je pomirenje svakoga čovjeka najprije sa samim sobom, potom s drugim ljudima, zatim sa svim Božjim stvorenjima, da bi samim time onda bio i u miru s Bogom. U toj želji, kao i svake godine, molimo: Gospodine Bože, hvala Ti što si nam večeras opet darovao ovolike prijatelje!“, kazao je biskup Vukšić te poželio da Gospodin... nagradi „sve dobre ljude ih za njihovo neumorno vježbanje i donošenje osmijeha na naša lica“ te sve „pretvori u trajno oruđe i graditelje dobrote, mira i nade“.

Tijekom koncerta svirao je Vojni orkestar OS BiH pod ravnanjem zapovjednika puk. Tomislava Sušca. Spomenuti orkestar pod ravnanjem mladog maestra Filipa Miloševića odsvirao je tradicionalnu božićnu pjesmu Jingle bells forever. Za klavirom u sastavu orkestra bio je Bartolomej Stanković, istaknuti BiH pijanist i pedagog. Potom je tradicionalnu božićnu pjesmu U sve vrijeme godišta i poznatu pjesmu iz mjuzikla „Čarobnjak iz Oza“ Somewhere over the rainbow (Negdje iznad duge) te pjesmu Zdenka Runjića Kapetane moj otpjevala Lucija Zovko, akademski glazbenik, profesor klavira, gitaristica, kantautor, majka troje djece, koja već 10 godina uspješno nastupa kao vokalni solist. Pod dirigentskom palicom fra Emanuela Josića zbor Franjevačke teologije u Sarajevu Fra Nenad Dujić otpjevao je, uz pratnju orkestra, tradicionalne hrvatske božićne pjesme: Svim na zemlji mir veselje, Kyrie eleiseon, O Betleme i Veselje ti navješćujem te, bez pratnje, duhovnu skladbu Tebe tražim. Program je završen izvedbom skladbi: Merry Cristmas, Tiha noć, Narodi nam se kralj nebeski i Radetzky march.

Svečanom koncertu i prigodnom druženju prisustvovali su predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, zamjenica predsjedatelja Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH, među kojima su bili Vjekoslav Bevanda te Mijo Krešić, Saša Dalipagić, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović i drugi predstavnici Parlamentarne skupštine BiH i politički predstavnici u BiH. Bili su također nazočni: načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, generalski kor OS BiH, pripadnici MO i OS BiH, te drugi predstavnici vjerskih zajednica u BiH, predstavnici političkog, kulturnog i javnog života, vojno-diplomatski i drugi međunarodni predstavnici u BiH, među kojima su komandant Štaba NATO-a Sarajevo brigadni general William Edwards i komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Reinhard Trischak. (kta)



