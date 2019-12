Sarajevo, 17. prosinac 2019.

Kao i svakoga mjeseca u subotu, 14. prosinca 2019. u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (KBF) održan je juniorski susret sestara Služavki Malog Isusa Sarajevske provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije na kojemu je sudjelovala juniorka s. M. Pia Pilić i sestre novakinje druge godine: s. Mihaela Martinović i s. Rita Oborović pod vodstvom učiteljice juniorki s. M. Ljilje Marinčić.

Kao što je to uobičajeno, i ovaj je susret započeo zajedničkim susretom i razgovorom na koji su se sestre okupile u sestarskim prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. Nakon bratsko-sestarskog susreta sestre su se uputile na radni dio susreta koji je održan u prostorijama KBF-a. Uz stručnu pomoć doc. dr. sc. vlč. Dubravka Turalije, profesora Svetoga pisma Staroga zavjeta na KBF-u, sestre juniorke kroz ovu godinu obrađuju knjige Svetoga Pisma. Tema ovog susreta bila je knjiga Levitskog zakonika i Brojeva. Nije moguće istaknuti sve što nas je kod obrađivanja ovih dviju Biblijskih knjiga dotaklo, stoga ćemo samo staviti naglasak na mali dio onoga što nas se dojmilo. U svom govoru o knjizi Levitskog zakonika vlč. Turalija je između ostaloga stavio naglasak na žrtve o kojima se u knjizi govori, a to su žrtva paljenica, prinosnica, pričesnica, čistačice i okajnice. Govor o knjizi Brojeva potaknuo je sestre da svakodnevno sve više stavljaju svoje pouzdanje u Boga. Primjer Mojsija, Arona i izraelskog naroda osvijetlio je veličinu Božje ljubavi, unatoč mnogobrojnih pogrešaka i padova. Tijekom govora o ovim dvjema važnim Biblijskim knjigama pokušale smo se uživjeti u to kako je bilo izraelskom narodu tijekom četrdesetgodišnjeg hoda pustinjom, te smo zaključile da je to za njih bio ispit, kao što svatko od nas ima životne ispite koje mora proći. Kroz svoja predavanja vlč. Dubravka nam je posvijestio činjenicu da je Božje djelovanje prisutno u našem životu. Iako smo često, poput izraelskog naroda, podložni mrmljanju i raznim pobunama Bog nam iznova daje novu priliku.

Središnji dio prijepodnevnog rada bilo je slavlje Svete mise koju je u kapelici Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa predslavio vlč. Turalija. Nakon Misnog slavlja uslijedilo je zajedništvo kod obiteljskog stola. Nakon kratke pauze uslijedio je popodnevni dio koji je započeo s Lectio divina, razmatranje Božje Riječi, treće nedjelje Došašća. Razmatranjem Božje Riječi završen je službeni dio susreta sestara juniorki i novakinja, a uslijedila je zajednička sestaraska molitva i susret sa sestrama. Okrijepljene ljepotom sestrinskog zajedništva uputile smo se stazom kojom su hodile naše pokojne sestre i blagopojni utemeljitelj sluga Božji nadbiskup Stadler prema samostanu „Egipat“ u Sarajevu. (kta)



