Vatikan, 17. prosinac 2019.

„Staviti Boga u kut i oprati ruke“, dva su ponašanja mlakih kršćana – rekao je papa Franjo, 16. prosinca 2019. na Misi u Domu svete Marte i istaknuo – To su opasna ponašanja kojima izazivamo Boga. Kada bi Gospodin nas isključio, nikada ne bismo ušli u raj. Isus je poticao ljude, liječio ih, poučavao i činio čuda, te je tako izazivao nervozu svećeničkih glavara, osobito zato što je blagošću i predanošću narodu, sve privlačio k sebi. Međutim, narod je službenike poštovao, no nije ih držao bliskima jer nije imao povjerenja u njih.

Zbog toga su se glavari svećenički složili i isključili Isusa, upitavši ga: „Kojom vlašću to činiš?“ – rekao je Papa i objasnio – Naime, smatrali su da nije svećenik, ni pismoznanac te, budući da nije učio na njihovim učilištima, nije ništa. Isus je drugim pitanjem pametno odgovorio, te također isključio glavare svećeničke, pitajući ih je li Ivan Krstitelj krstio vlašću koja mu je dana od neba, to jest od Boga ili od ljudi?

Evanđelist Matej opisao je njihovo razmišljanje. „Reknemo li: 'Od Neba', odvratit će nam: 'Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?' A reknemo li: 'Od ljudi', strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom. Zato odgovore Isusu: 'Ne znamo'“. To je ponašanje polovičnih i lažljivih vjernika – rekao je Sveti Otac i primijetio – Nije samo Pilat oprao ruke, i oni su ih oprali, kazavši: Ne znamo; ne ulazeći u život ljudi, ne uključujući se u njihove probleme, ne boreći se za dobro i za ozdravljenje mnogih potrebitih ljudi.

Njihov je stav bio: Bolje ne; da se ne zaprljamo – rekao je papa Franjo i nastavio – Stoga im je Isus odgovorio na isti način: „Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim“. To su dva ponašanja mlakih i nedosljednih kršćana. Jedno je ponašanje kada Boga stavljamo na stranu i kažemo: Ili mi učini to ili više neću ići u crkvu. Isus nam odgovara: Idi i radi kako hoćeš! Drugo je ponašanje mlakih kršćana kada poput učenika iz Emausa „peremo ruke“. Na uskrsno jutro učenici su vidjeli žene, bile su radosne jer su vidjele Gospodina, no nisu imali povjerenja, jer žene su – mislili su – pune mašte i „oprali su ruke“. Tako su ušli u „Pilatovo bratstvo“.

Mnogi kršćani „peru ruke“ pred izazovima kulture, života i ljudi našega vremena; pa i pred onim najmanjim – rekao je Papa i primijetio – Koliko puta čujemo škrtog kršćanina kako, kada susretne osobu koja traži milostinju, kaže: neću dati ništa jer se poslije napije, i ne da. Netko je dodao: ali nema ništa za jesti. On ustrajava: njegov problem, ne želim da se opija. Često to čujemo.

Boga staviti na stranu i „oprati ruke“, dva su opasna ponašanja, jer to je kao da izazivamo Boga. Zamislimo što bi se dogodilo kad bi Gospodin nas isključio. Nikada ne bismo ušli u raj. Što bi se dogodilo kad bi Gospodin „oprao ruke“ u odnosu na nas. Kako smo bijedni! To su dva licemjerna ponašanja obrazovanih ljudi. Kažu da se ne žele miješati i stavljaju ljude na stranu, jer su prljavi; „peru ruke“, jer to nisu njihova posla. Ako u nama ima ponašanja takve vrste, oslobodimo se toga i dajmo mjesta Gospodinu koji dolazi – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)