Staro Petrovo Selo, 16. prosinac 2019.

Na Treću nedjelju došašća, 15. prosinca 2019., požeški biskup Antun Škvorčević predvodio je u župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog u Starom Petrovom Selu Euharistijsko slavlje tijekom kojega se spomenuo i mučeničke smrti bl. Jule Ivanišević i susestara.

Pozdravljajući biskupa Škvorčevića, svećenike i sve sudionike slavlja župnik Ivan Nikolić podsjetio je na to da je njihova sumještanka bl. Jula Ivanišević svoj hod za Kristom započela u župnoj crkvi u Starom Petrovom Selu u kojoj je primila sakrament krštenja. Zahvalio je biskupu što je došao prevoditi Misno slavlje i ohrabriti vjernike u njihovoj pripravi za svetkovinu Božića.

Uvodeći u Misno slavlje, biskup je spomenuo razlog zbog kojeg je Treća nedjelja došašća od davnine nazvana Radosnom nedjeljom. Podsjetio je da je danas ujedno i Nedjelja Caritasa te je pozvao vjernike da svoje srce, koje se raduje Božjoj blizini, otvore bližnjima u potrebi. Župnik Ivan pročitao je potom Pismo što ga je biskup Antun prigodom Nedjelje Caritasa uputio vjernicima Požeške biskupije. Spomenuvši da je danas smrtni dan bl. Jule i susestara mučenica, biskup je potaknuo okupljene da se po njihovu primjeru i zagovoru obnove u postojanosti vjere te je životom svjedoče.

«Što ste jutros izišli vidjeti? Što se to u Hrvatskoj događa?», zapitao je biskup u homiliji, nadovezujući se na izazovno pitanje koje je Isus u današnjem evanđeoskom ulomku uputio svojim suvremenicima s obzirom na Ivana Krstitelja i njegov odnos prema onodobnom društvu. Osvrnuvši se na aktualna nastojanja u Hrvatskoj, napose na političkoj razini, da se ljudskim djelovanjima naša domovina izgradi u društvo uspješnih ljudi, biskup je naglasio kako nas Ivan Krstitelj uvjerava da će se to moći dogoditi samo ako se obratimo. Obraćenje nije nešto što treba ostvariti oko nas, nego naše nutarnje stanje i naš stav ponajprije s obzirom na Boga, a potom i čovjeka, ustvrdio je biskup. U Sinu Božjemu Isusu Kristu, u kojem je Bog postao čovjekom, ostvaren je najuspješniji čovjek. To je istina koju bi trebalo proglašavati na svim našim hrvatskim govornicama i u svim našim obiteljima, ustvrdio je biskup.

Naglasio je kako napose onima koji su povjerovali da se putem korupcije i prijevara svake vrste može u Hrvatskoj biti uspješan čovjek, treba trajno podsjećati da se istinski može uspjeti jedino putem vjernosti Bogu i svojoj savjesti, i da se trgovinom vječnim vrijednostima gubi naše ljudsko dostojanstvo.

Predstavio je Ivana Krstitelja kao čovjeka posvemašnje vjernosti Bogu po svojoj dobro oblikovanoj savjesti i po opredjeljenjima svoje slobode za vrijednosti koje su vječne, te je bio spreman to posvjedočiti i žrtvom vlastitog života. Nije se dao slomiti progonom onodobnih moćnika, nego očekujući spas čovjeka od Boga, on se i iz zatvora zanimao je li Isus obećani Mesija, te je – uvjerivši se u to – obznanio kako je on Jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta, po kojem će ljudi biti ozdravljeni od svoje ranjenosti zlom i smrću i u kojem će biti ostvarene sve njihove nade. Zbog Ivanove vjernosti Bogu, Isus Krist ga je proglasio najvećim čovjekom rođenim od žene, zaključio je biskup.

Tvrdnju da se uspješni čovjek izgrađuje jedino putem vjernosti Bogu, biskup je potkrijepio i primjerom tolikih drugih svetaca i blaženika, među koje se svrstala i bl. Jula Ivanišević. Kazao je da su sveci ljudi koji su svoju pojavu na ovom svijetu shvaćali kao djelo Božjeg nauma, oduševili se posvemašnjom vjernošću koju je Bog iskazao čovjeku u Isusu Kristu, te su svojim životom željeli odgovoriti mu vlastitom vjernošću. Naglasio je kako površno gledajući život bl. Jule u njezinoj skromnosti nema ničega izvanrednoga, i istaknuo istaknuvši da je sva veličina njezina života u svakodnevnoj vjernosti Isusu Kristu, ponajprije u obitelji a potom u redovništvu, te da je ona njezino blago s kojim je dosegla vječnost. Ona je radije prihvatila da bude bačena u nabujalu rijeku i ondje umre mučeničkom smrću, nego da izda svoju vjernost Bogu.

Vjernost je ključ kojim se ulazi u svijet Božje uspjelosti i uspješnosti, put kojim se ostvaruje najveća čvrstina i jakost našeg postojanja, o kojoj govori prorok Izaija u prvom današnjem čitanju, naglasio je biskup. Upozorio je na prevladavajući mentalitet u suvremenom društvu po kojem ljudi prihvaćaju osrednjost i površnost, postaju žrtve nevjernosti i prijevare, među ostalim u braku i obitelji, i kako mnogi roditelji nemaju hrabrosti svoju djecu odgajati u moralnim vrlinama, opravdavajući se kako ni drugi oko njih to ne čine. Podsjetio je kako se pred opasnošću vodene poplave grade brane i učvršćuju nasipi na rijekama, te je pozvao nazočne neka budu graditelji duhovnih brana vjernosti Božjem zakonu u obitelji i društvu, napose u odgoju djece i mladih da ih ne odnese poplava pokvarenosti. Spomenuo je da se duhovne brane grade na različite načine, među kojima posebno značenje ima sudjelovanje na Misnim slavljima, po kojima nas Isus Krist učvršćuje u zajedništvu svoje ljubavi.

Upozorio je na to da je strpljivost važna sastavnica naše duhovne izgradnje o kojoj govori apostol Jakov u drugom čitanju, podsjećajući da i ratar u prirodi sa strpljivošću iščekuje urod onoga što je posijao. Spomenuo je kako je sv. Terezija Avilska često govorila da se sa strpljivošću sve postiže.

Pozvao je nazočne da se ne povode za onima koji stalno ponavljaju da se u Hrvatskoj ništa ne može i ne isplati, nego da napose tijekom došašća slušaju proroke Izaiju i Ivana Krstitelja, bl. Julu, bl. Alojzija Stepinca i druge svece, koji nas uvjeravaju da se s Bogom sve može te da po njihovoj vjernosti Bogu Hrvatska bude lijepa i uspješna zemlja.

Nakon pričesti biskup je predvodio molitvu zahvalnosti Bogu za dar bl. Jule i susestara mučenica. Završavajući Misno slavlje sažeo je poruku ove nedjelje i istaknuo kako je jednostavni i skromni životni put bl. Jule bio velik po njezinoj svakodnevnoj strpljivoj vjernosti Isusu Kristu, i konačno po onoj vjernosti kojom je dala život za njega. Ustvrdio je da se dostojanstvo čovjeka i domovine najbolje ostvaruje po našoj vjernosti Bogu, po strpljivoj vjernosti u braku, u rađanju i odgoju djece, po poštenju na poslu i na svim drugim razinama života. Zamolio je bl. Julu da svojim zagovorom pomogne i prati vjernike u njihovim nastojanjima oko vjernosti. Zahvalio je skupini sestara Družbe kćeri Božje ljubavi iz Zagreba za sudjelovanje na slavlju, a svim vjernicima za novčani prilog koji su na prvu nedjelju došašća darovali za pomoć žrtvama potresa u Albaniji kao i za dar koji su priložili za siromašne na današnju Nedjelju Caritasa. (kta/ika)

foto