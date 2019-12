Vatikan, 16. prosinac 2019.

Radost i sumnja. To su iskustva koja su dio našega života, a obilježavaju treću nedjelju došašća koju još zovemo „nedjelja radosti“ – rekao je, 15. prosinca 2019. papa Franjo prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra, podsjetivši na izričit poziv proroka Izaije: „Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta!“ Tom pozivu u evanđelju današnje liturgije suprotstavlja se sumnja Ivana Krstitelja – rekao je Papa i citirao – „Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?“

To je ista stvarnost koja u svakom vremenu iskušava vjeru – rekao je Sveti Otac i istaknuo – No Božji čovjek gleda dalje od toga, jer mu Duh Sveti daje da u svojem srcu čuje snagu Njegova obećanja i on naviješta spasenje: „Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, On sam hita da vas spasi!“ I tada se sve preobražava; pustinja cvjeta, utjeha i radost vladaju izgubljenim srcima, hromi, slijepi i nijemi ozdravljaju. To je ono što se ostvaruje s Isusom; slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

Spasenje obuhvaća cijelog čovjeka i obnavlja ga – rekao je papa Franjo i primijetio – No to novo rođenje, s radošću koja ga prati, uvijek pretpostavlja umiranje samima sebi i grijehu koji je u nama. Odatle proizlazi poziv na obraćenje, moramo promijeniti svoje shvaćanje Boga. Došašće nas upravo na to potiče pitanjem Ivana Krstitelja Isusu: „Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?“ Ivan je cijeli život čekao Mesiju; njegov stil života i njegovo tijelo oblikovano je tim iščekivanjem.

Kao Ivan Krstitelj i mi smo pozvani prepoznati lice koje je Bog izabrao i prihvatio u Isusu Kristu, poniznom i milosrdnom – rekao je Papa i napomenuo – Došašće je vrijeme milosti koje nam kaže da nije dosta vjerovati u Boga. Potrebno je svaki dan čistiti svoju vjeru. Pripremamo se kako bismo prihvatili, ne neki lik iz bajke, nego Boga koji nas zove, uključuje i pred kojim se nameće izbor. Dijete koje leži u jaslama ima lice naše najpotrebitije i najsiromašnije braće i sestara koji su privilegirani u odnosu na to otajstvo, jer većina je njih često u stanju prepoznati Božju prisutnost među nama.

Neka nam Djevica Marija pomogne da nas ne ometaju vanjske stvari, nego da u srcu napravimo prostora za Onoga koji je već došao, te ponovo želi doći kako bi ozdravio naše bolesti i dao nam radost. Nakon podnevne molitve Papa je blagoslovio kipiće Djeteta Isusa i podsjetio da se od 13. do 20. rujna iduće godine u Budimpešti slavi 52. međunarodni euharistijski kongres. Euharistijski kongresi više od sto godina svjedoče da je euharistija u središtu života Crkve. Molimo da taj euharistijski kongres pomogne obnovi kršćanske zajednice – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)