Banja Luka, 13. prosinac 2019.

Povodom obilježavanja Nedjelje Caritasa, 15. prosinca, u prostorijama Evropske akademije u Banjoj Luci je 13. prosinca 2019. godine održana konferencija za novinare.

Na konferenciji se prisutnima obratio mons. Miljenko Aničić, direktor Caritasa biskupije Banja Luka, koji je predstavio tekuće projekte i programe koje Caritas provodi.

Kada je riječ o brizi za stare, nemoćne i bolesne, te individue i obitelji u stanju socijalne potrebe, Caritas biskupije Banja Luka pruža pomoć za preživljavanje (u vidu distribucije hrane, odjeće, obuće lijekova i drva za ogrijev), te uslugu kućne njege starih i bolesnih te pomoć u kući (koju koristi između 150 i 200 osoba). Pored toga, 5 dana u tjednu, priprema se kuhani obrok za gore navedenu kategoriju, i ovom uslugom obuhvaćeno je 30 osoba iz grada i bliže okoline. U Centru za život i obitelj, aktivni su: savjetovalište za brak i obitelj, terenski obilasci siromašnih i obitelji sa problemima, te program kumstava na daljinu za siromašnu djecu (kojim je obuhvaćeno 120 djece).

Programom obnove kuća godišnje je obuhvaćeno 3 do 4 objekta (u 2018.godini 7, a ove godine 3), a u sklopu Caritasa djeluje i vlastita stolarska i bravarska radionica, čiji proizvodi za krajnje korisnike imaju siromašne obitelji i povratnike.

Govoreći o realiziranim projektima, direktor Aničić spomenuo je europske i prekogranične projekte „Poštujmo žene iz ruralnih područja“ namijenjen osnaživanju žena, koji i dalje traje, te „Brinemo za starenje sa dostojanstvom i poštovanjem“, namijenjen osobama treće dobi, te „Stazama baštine – od graničara do Trapista“, pokrenutog s ciljem upoznavanja sa djelovanjem monaškog trapističkog reda, a čija implementacija je završena.

Kada je riječ o aktuelnim projektima i programima, mons. Aničić je govorio o projektu „PRO Budućnost“, koji podrazumijeva rad sa lokalnim vlastima u BiH, sa naglaskom na mir i suživot u zajednici. Također, istaknuto je i uspješno djelovanje Socijalno-edukativnog centra, koji se bavi obrazovanjem odraslih, te nudi širok spektar formalnih i neformalnih obuka. Gospodarski projekti većinom su realizirani kroz djelovanje zemljoradničke zadruge „Livač“, koja obuhvata farmu muznih krava, siranu i prozivodnju sira „Trapist“, bio plin postrojenje i proizvodnju struje, te plasteničku proizvodnju povrća.

O djelovanju Doma za starije osobe, Socijalnog centra „Ivan Pavao II“, govorila je direktorica ove ustanove, Žaklina Garić, koja je istaknula da Dom uspješno djeluje od 2009.godine. Trenutačno Dom broji 90 korisnika, a proširen je za još 20tak osoba uključujući i odjel za lica sa demencijom. U svom obraćanju, Garić je spomenula značaj trogodišnjeg projekta „Ne zaboravi“, namijenjenog edukaciji osoba za njegu dementnih lica.

O projektu „Podrška migrantskoj situaciji u BiH“, govorio je koordinator Nikica Prskalo. On je kazao da projekat podrazumijeva rad praonice rublja za migrante u migrantskom kampu „Bira“ (Bihać), te distribuciju jednokratne pomoći u odjeći i higijeni za ovu kategoriju. Govoreći o konkretnim podacima, on je istaknuo da je usluge praonice do sada koristilo oko 22.000 korisnika, te je oprano oko 65 tona rublja. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta života tijekom boravka migranata u BiH.

Projekat „Your Job-Tvoj posao“, kojeg Caritas Banja Luka provodi u suradnji sa još 3 partnera (Srbija, Kosovo i Albanija), govorila je lokalna savjetnica za zapošljavanje, Dajana Umićević. Ona je kazala da je cilj projekta pomoć zapošljivosti mladih, kroz pružanje prilika za mlade nezaposlene osobe (u dobi od 15 do 30 godina) za zaposlenje, dodatno usavršavanje i pokretanje vlastitog poduzeća.

Na samom kraju, spomenuti su i planirani projekti, a to su dječiji vrtić (za ukupno 85 djece iz različitih starosnih grupa), čija realizacija je najavljena za siječanj 2020.godine, te projekat jačanja župnog Caritasa, odnosno edukacija i osnivanje župnog Caritasa za 12 do 15 župa, u suradnji sa Caritasom BiH. (kta)