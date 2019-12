Sarajevo, 13. prosinac 2019.

Povodom Nedjelje Caritasa u Bosni i Hercegovini u petak, 13. prosinca 2019. Caritas Bosne i Hercegovine organizirao je konferenciju za novinstvo u Sarajevu u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog.

Medijima se najprije obratio predsjednik Caritasa BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. U svome obraćanju, između ostalog, je istaknuo: „... Bog nam dolazi kao malo dijete, da se čovjeku približi i očituje Božju dobrotu. Dolazi nam da nas zahvati tom dobrotom. U toj pripravi i mi želimo otvoriti svoja srca Božjoj ljubavi i zračiti dobrotom kako bi na najbolji način dočekali i susreli božansko Dijete. Živimo vrijeme koje u javnom ozračju ima mnogo negativnog naboja, te stvara krivo shvaćanje da je sve zaraženo zlim. Sumorno ozračje se nameće u javnosti, te ljude zamara i u osobnom življenju i u komunikaciji s ljudima. Najgore je ako čovjek posumnja u svoje srce da više nije sposoban zračiti dobrotom ili se uvjeri kako je uzaludno biti dobar. Posebno je to osjetljivo u obiteljskom životu, odgoju djece i formiranju mladih... Mnogi ljudi otvoreni su za življenje i činjenje dobra. To nazivamo karitativno-humanitarnom djelatnošću kada jedni drugima pomažemo i ublažavamo teškoće života. Hvala Bogu da ima dobrih ljudi koji zrače dobrotom i dobrim namjerama. Ali kršćanin svojim karitativnim djelovanjem čini nešto više. Isus nam sam svjedoči zašto kršćanin čini dobro djelo sljedećim riječima: '... Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste! (Mt 25,40) '. Onaj koji čini dobro djelo potrebnima, čini to iz ljubavi prema Bogu i čovjeku... Potražimo one koji nas trebaju kako bi se božićna radost još više umnožila kroz našu svjedočku kršćansku ljubav. Imajmo vremena posebno za najmlađe, a u tom vremenu srcem im se približimo kako bismo ih sačuvali od zatrovanosti duha i stasali kao čvrsto stablo vjere. U tom duhu želim da Nedjelja Caritasa pripravi svakoga od nas na rođenje Isusa Krista kako bi nam bilo sretno i blagoslovljeno slavljenje blagdana rođenja Isusa Krsta... I na koncu, našem nacionalnom i nad/biskupijskim Caritasima upućujem iskrenu zahvalnost za sve ono što su proteklih godina uradili za čovjeka u Bosni i Hercegovini. Sve ljude dobre volje, osobito vjernike katolike, pozivam da u nedjelju, 15. prosinca, iskažu svoju solidarnost s Caritasom i čovjekom u potrebi.“

Svoje obraćanje ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević usmjerio je na predstavljanje cjelokupnog djelovanja Caritasa u BiH, posebno Caritasa Bosne i Hercegovine, tijekom ove godine u izravnoj komunikaciji s potrebnima i kroz razne projekte koji su dobiveni od raznih donatora iz inozemstva, posebno nacionalnih Caritasa koji još uvijek djeluju u Bosni i Hercegovini (Caritas Italije, CRS, Caritas Švicarske i Caritas Belgije) ili od Europske unije. Istaknuo je kako su u središtu briga o osobama s invaliditetom, siromaštvo i nezaposlenost mladih s posebnim naglaskom na karitativne aktivnosti vezano za migrante u Bosni i Hercegovini.

Djelatnica Caritasa BiH gđica Dijana Muzička svoju pozornost usmjerila je na pomoć migrantima koju daje Caritas u Bosni i Hercegovini tj. nacionalni i nad/biskupijski. Kazala je kako „... prema informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH kao posljedica minuloga rata Bosna i Hercegovina ima: 98.100 raseljenih i izbjeglih žitelja, 170 kolektivnih smještaja u kojima živi 8.574 osoba. Usprkos vlastitih problema Bosnu i Hercegovinu zahvatio je val dolaska velikog broja izbleglica s Istoka i Juga (Sirija, Irak, Iran, Pakistan, Afganistan, Bangladeš, Maroko, azijske, afričke i druge zemlje), poglavito propusnih granica istočnih susjeda i zatvaranjem zapadnih i sjevernih granica sa i bez žice zemalja Europske unije... Caritas BiH, koji ima koordinirajuću ulogu među Caritasima u Bosni i Hercegovini, pokreće proceduru još u veljači 2018. god. kako bi se utvrdile činjenice i dobilo odobrenje Upravnog vijeća Caritasa BiH za rad s migrantima... Od početka godine do kraja svibnja 2018. god. 5.290 migranata registrirano je u Bosni i Hercegovini. Međutim, njihov broj bio je puno veći, jer se brojni nisu željeli registrirati kako ne bi izgubili mogućnost registracije u nekoj drugoj zemlji... Akcijski plan podrazumijevao je 1.000 osoba dnevno, ali ga nije bilo moguće u praksi i ostvariti. Nitko nije očekivao grupice od 10 do 50 osoba dnevnog ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Resursi prema akcijskom planu pokazali su se beznačajnim i neprihvatljivim, a što će kasnije rezultirati humanitarnom krizom u Bosni i Hercegovini... U 2019. god. registrirano je 28.263 migranta, od ovog broja azil je zatražilo 26.539 osoba, a 731 migrant bio je na razgovoru. Prema informacijama Europske unije procjenjuje se da u BiH boravi 8.380 migranata. Od ovog broja 4.000 osoba je trenutno bez smještaja ili je smješteno u jako lošim uvjetima. Prema UN agencijama 61% je muškaraca samaca, 31% su obitelji i 7% čine napuštena djeca i djeca bez pratnje... Caritas BiH morao je voditi računa o malim financijskim sredstvima i biti potpora obvezama koje imaju država Bosna i Hercegovina i službene međunarodne organizacije zadužene za izbjeglice. Caritas BiH u suradnji s Caritasom biskupije Banja Luka i IOM-om (Međunarodna organizacija za izbjeglice) otvorio je praonicu rublja u kampu Bira u Bihaću krajem 2018. god. Caritas u istom kampu potpomaže i rad kafeterije u kampu Bira, koju vodi talijanska organizacija IPSIA. Kroz apele, uz potporu partnera poglavito nacionalnih Caritasa iz Austrije, Španjolske, Italije, Belgije, Amerike, Švicarske, Poljske i drugih donatora i partnera, Caritas doprinosi funkcioniranju kampova Bira, Salakovac, Delijaš i Ušivak, a odnedavno daje i potporu volonterima u Tuzli i Sarajevu, te povremeno potpomaže rad drugih kampova... Neizostavna je aktivnost Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, Caritasa hercegovačkih biskupija i Caritasa biskupije Banja Luka. Pomoć se ogleda u distribuciji humanitarne pomoći, hrane, higijene, odjeće, obuće i drugih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda... Partnerske organizacije BHWI (Bosanskohercegovačka inicijativa žena) u Delijašu pomažu u distribuciji hrane, čaja i kave, dok volonteri u Sarajevu distribuiraju migrantima kod željezničkog kolodvora topli čaj, kekse i odjeću i obuću koju im Caritas donira... Do početka prosinca 2019. god. pomognuto je preko Caritasa više od 20.000 migranata u kampovima i izvan njih u periodu od svibnja 2018. do kraja studenog 2019. god. Svoje djelovanje Caritas je proširio s četiri na sedam lokacija. Kroz zajedničku procjenu CRS-a, Caritasa BiH i Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Tuzli, te koordinacijske sastanke na ovom području, Caritas je razvio s CRS-om novi apel, kako bi se osigurale nove usluge i pomoć na ovom području. Plan je u suradnji s Merhametom ovih dana osigurati praonicu rublja, koju bi koordinirao Caritas za migrante koji su u tranzitu kroz Tuzlu, a koji se zadržavaju od 48 do 72 sata. Također, u ovom području uz pomoć donatora odjeća i obuća će se distribuirati povremeno, prema mogućnostima Caritasa.“

Gosp. Miroslav Valenta, koordinator više projekta Caritasa BiH predstavio je aktivnost Caritasa BiH vezano za nezaposlenost mladih u BiH i brigu za osobe s invaliditetom u BiH. Gosp. Valenta naglasak je stavio na sljedeće: „...Za nas u Caritasu nema velikih ili malih projekata, nego samo ljubav koju svi djelatnici i volonteri na svim razinama ulažu tijekom provedbe projekata ili usluga... I mi u Caritasu svjesni smo kako je pitanje iseljavanja ozbiljan problem koji u posljednjih nekoliko godina postaje sve veći, posebno među mladom populacijom... Prije dvije godine u Caritasu smo pokušali analizirati zašto ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, te ponuditi naše viđenje kako možemo utjecati na smanjenje iseljavanja. Najčešći razlozi do koji smo došli u istraživanju su bili: nestabilnost Bosne i Hercegovine i loša politička situacija jedan od glavnih razloga iseljavanja. Zatim, nepovjerenje u javna tijela, odnosno izražena prisutnost korupcije i nepotizma u gotovo svakom dijelu društvenog života. Katastrofalna gospodarska situacija – posebno visoka stopa nezaposlenosti, loš životni standard, te nerazvijen zdravstveni i socijalni sustav i nesigurna budućnost djece. Upravo jedan od najviše spomenutih razloga jeste i strah ispitanika prema budućnosti svoje djece. Smatraju da je školstvo loše i nezadovoljavajuće prema djeci i dječjim pravima. Ne žele, ni po koju cijenu, da njihova djeca dalje borave u Bosni i Hercegovini i odrastaju u okruženju punom nacionalizma, amorala, kriminala, nepotizma i korupcije. Žele sigurnu i bolju budućnost za svoju djecu. Imajući u vidu ove razloge, odnosno probleme Caritas BiH u suradnji s nekolicinom drugih nacionalnih Caritas iz regije, pod vodstvom nacionalnog Caritasa Austrije nastojao je ponuditi odgovor pokretanjem regionalnog programa pod nazivom YOUR JOB (Regionalni projekt potpore mladima pri zapošljavanju na Balkanu), a kojim se nastoji nezaposlenim mladim ljudima osigurati neophodne vještine i znanja za olakšan pristup tržištu rada... Projekt se provodi u Albaniji, Bosni i Heracegovini, Kosovu i Srbiji. U Bosni i Hercegovini projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupijâ Mostar - Duvno i Trebinje Mrkan... Kroz provedbu projektnih aktivnosti samo u Bosni i Hercegovini omogućit će se zapošljavanje više od 30 pripravnika, podijeliti 6 grantova/financijskih potpora mladima za otvaranje biznisa, organizirati obuke za stručno osposobljavanje mladih, otvoriti dva inkubatora poslovnih ideja. Dodatno u sklopu projekta su otvorena i dva savjetovališta za zapošljavanje mladih u Mostaru i Banja Luci, a nadamo se kako će se uskoro otvoriti i savjetovalište u Čapljini...

Pored mladih osoba, jedna od najugroženiju i najisključenijih skupinu našega društva su osobe s invaliditetom. Svakodnevica ove populacije ispunjena je preprekama i diskriminacijom u različitim sferama društvenog života. Stoga je za nas u Caritasu skrb za jačanje osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim poteškoćama jedan od prioriteta. Caritas je to dokazao svojim odgovornim djelovanjem kroz razne projekte i programe, ali i ustanove, posebno je ovdje važno izdvojiti dugogodišnje djelovanje Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan. Caritas je nastojao stvoriti i nove mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, prvenstveno kroz IPA prekogranični projekt POWER, u kojem je Caritas BiH vodeći partner u provedbi projekta kako u Bosni i Hercegovini tako i u Crnoj Gori. U dvije godine ostvareni su značajni rezultati, prvenstveno zapošljavanje 11 osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, organiziran prvi forum zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH, koji je ove godine održan u Mostaru, a koji je okupio više od 500 posjetitelja i 50ak izlagača, formirani su novi obrazovni programi za osobe s invaliditetom, i slično.

Dodatno, tu je i projekt SOCIETIES koji se provodio prethodne četiri godine unutar zemalja Jugoistočne Europe. U svim zemljama, pa tako i u Bosni i Hercegovini provedeno je niz aktivnosti kojima se željelo ojačati organizacije civilnog društva, a posebno organizacije osoba s invaliditetom. Od 2016. god., kada je započeta provedba ovog projekta, postignuti su značajni rezultati, organizirali smo veliki broj aktivnosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u cijeloj regiji. Radili smo s više od 50 različitih nevladinih udruga i organizacija koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe s mentalnim poteškoćama... Pružena je potpora za 25 udruga, organizacija, odnosno inicijativa, od kojih su 6 iz Bosne i Hercegovine, a na taj način omogućeno je osnaživanje za preko 700 korisnika, osoba s invaliditetom. Organizacije su dobile financijsku pomoć kroz projekt za pokretanje svojih aktivnosti, socijalnih poduzeća ili pružanja socijalnih usluga u zajednici... Izuzetno smo ponosni što je Europska komisija prepoznala Caritas kao pouzdanog i transparentnog partnera, te dobre rezultate projekta SOCIEITIES, ali i potrebe osoba s invaliditetom u regiji, te odobrila provedbu nastavka projekta u naredne četiri godine.“ (caritas.ba/kta)

