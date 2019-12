Rim, 13. prosinac 2019.

Zboru za evangelizaciju naroda Papa povjerava djelo evangelizacije u svijetu kako bi podržavao mlade Crkve, te da navještaj Krista bude prvotna zadaća u svakom pastoralnom djelovanju – rekao je kardinal Fernando Filoni, dosadašnji pročelnik te kongregacije u razgovoru za agenciju FIDES. Tijekom svoje službe – primijetio je kardinal – imao sam priliku upoznati, bilo u kongregaciji, bilo u raznim zemljama tijekom 50 pastoralnih putovanja u Aziju, Afriku, Latinsku Ameriku i Oceaniju, lice mjesnih Crkvi. Vidio sam zauzetost za prevođenje evanđelja u skladu s potrebama mnoštva vjernika raznih kultura i jezika koji su bili povjereni kongregaciji.

Pomoć i potpora biskupa, svećenika, redovnika, redovnica i katehista, bila je i jest temeljna u tom misionarskom djelu – rekao je kardinal Filoni i istaknuo – Cijenio sam sve bogatstvo koje ide od duhovne formacije do moralne i one intelektualne, pa sve do vrlo konkretne socijalne pomoći stanovništvu koje migrira, koje trpi progonstvo, nasilje i diskriminaciju. To je djelo koje povjeravamo i vraćamo Bogu koji ga je pokrenuo.

Zauzetost za formaciju sjemeništaraca, bogoslova, svećenika i redovnika u različitim kolegijima u Rimu i u drugim dijelovima svijeta, u dijecezanskim ili redovničkim ustanovama, mora biti neumorna – rekao je kardinal Filoni i nastavio – Bitno je i stalno usavršavanje i formacija profesora u bogoslovijama kako bi se osigurala bolja kvaliteta poučavanja. Isto tako važna je formacija odgovornih u sjemeništima i bogoslovijama, rektora i zamjenika rektora, o kojima uglavnom ovisi ispravno postavljanje svećeničkog i redovničkog života. Kongregacija za evangelizaciju naroda podupire tu zauzetost.

Zahvalan sam svima onima koji su surađivali, te i dalje surađuju u toj dragocjenoj službi – rekao je kardinal Filoni i dodao – Želio bih sa zahvalnošću spomenuti velikodušnost dobročinitelja koji vole misije i podupiru ih, bilo molitvom bilo materijalnim doprinosom. Vjerujem da se svatko od njih, kao i svaki kršćanin, mora osjetiti dijelom tog misionarskog djela i osjetiti intimnu zahvalnost, jer kroz malo sredstvo koje je svatko od nas, Bog vodi svoje misijsko djelo i gradi svoje kraljevstvo.

Kardinal Fernando Filoni prestat će obavljati svoju službu sredinom siječnja iduće godine kada će novoimenovani pročelnik te kongregacije, kardinal Luis Antonio Tagle, nakon što se oprosti od nadbiskupije u Manili, doći u Vatikan. Prilikom imenovanja novog pročelnika papa Franjo je kardinala Filonija nazvao „pročelnikom emeritusom Kongregacije za evangelizaciju naroda“, ističući da je velikodušno služio i nije se štedio na područjima koje su mu povjeravali pape. U međuvremenu, Kongregacija za evangelizaciju naroda uputila je čestitke i izraze dobrodošlice kardinalu Tagleu – prenijela je katolička tiskovna agencija FIDES. (kta/rv)