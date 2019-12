Vatikan, 12. prosinac 2019.

Mnogi su kršćani danas progonjeni, pa i u bijelim rukavicama – rekao je papa Franjo, 11. prosinca 2019. u katehezi tijekom opće audijencije u Vatikanu. Sveti Pavao, u okovima, uči nas ustrajnosti u kušnjama i pomaže nam obnoviti vjeru kako bismo bili učenici misionari – istaknuo je Papa usredotočivši se u katehezi na svjedočanstvo svetoga Pavla pred kraljem Agripom o kojem govore Djela apostolska.

Naime, Pavlov je dolazak u Jeruzalem izazvao žestoku mržnju – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Prigovarali su mu da je bio progonitelj; optuživali su ga da je poučavao protiv zakona i hrama; bio je uhićen, te je započeo svoj put zatvorenika sve dok nije došao pred kralja Agripu. Evanđelist Luka svjedoči o sličnosti između Pavla i Isusa, obadvojicu su carske vlasti mrzile i javno optužile, a poslije priznale da su bili nevini. Pavao se na taj način pridružio muci svojeg Učitelja i njegova je muka postala živo evanđelje.

Upravo iskustvo svetoga Pavla potaknulo je papu Franju na razmišljanje o progonstvu. Jutros je prije opće audijencije, naime, primio ukrajinske hodočasnike koji su također trpjeli zbog evanđelja i nisu se odrekli svoje vjere. Danas su u svijetu i u Europi mnogi kršćani progonjeni i daju život za vlastitu vjeru – rekao je Papa i objasnio – progonjeni su i u bijelim rukavicama, to jest isključeni i stavljeni na rub društva. Mučeništvo je kao zrak za život kršćana i kršćanske zajednice. Među nama će uvijek biti mučenika. Oni su znak da idemo Isusovim putom. To što u Božjem narodu ima onih koji su posvjedočili mučeništvom, Gospodinov je blagoslov.

Pred kraljem Agripom II. Pavlova se obrana pretvorila u djelotvorno svjedočanstvo vjere – rekao je Sveti Otac i nastavio – Pavao je govorio o svojem obraćenju i poslanju koje mu je Krist povjerio dotaknuvši tako kraljevo srce koji se gotovo uvjerio i postao kršćanin. Dakle, Pavao je proglašen nevinim, no nije mogao biti pušten jer je uložio žalbu Cezaru i stoga su ga okovana odveli u Rim. Od tog trenutka Pavao je zatvorenik čiji su okovi znak njegove vjere u evanđelje i njegovog svjedočanstva koje je dao za Uskrslog. Okovi su ponižavajuća kušnja za apostola koji u očima svijeta izgleda kao zločinac (2Tim 2,9). No njegova je ljubav prema Kristu tako snažna da i na te okove gleda očima vjere.

To je vjera koja za svetoga Pavla nije teorija ili mišljenje o Bogu i svijetu, nego utjecaj Božje ljubavi na njegovo srce. To je ljubav prema Isus Kristu – istaknuo je Papa podsjetivši na ono što je papa emeritus Benedikt XVI. rekao u propovijedi prilikom pavlovske, 2008. godine, a zbog čega je iskustvo Pavlove vjere postalo poziv za sve kršćane. Draga braćo i sestre, Pavao nas poučava ustrajnosti u kušnjama i sposobnosti da sve čitamo očima vjere. Molimo Gospodina danas da po zagovoru svetoga Pavla obnovi našu vjeru i da nam pomogne da do kraja budemo vjerni svojem kršćanskom pozivu Gospodinovih učenika misionara – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)