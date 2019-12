Rim, 11. prosinac 2019.

U skladu s odlukom Družbe Klanjateljica Krvi Kristove, koja je potvrđena na XXI. generalnom kapitulu, održanom od 5. do 28. srpnja 2017. u peruanskom glavnom gradu Limi, zaživjela je u studenom 2019. godine Formativna zajednica prvog Novicijata Družbe sa sjedištem u Rimu.

Generalna uprava 2018. godine odredila je da pet sestara Klanjateljica Krvi Kristove iz Tanzanije, Indije, Italije, Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država budu članice Formativne zajednice prvog Novicijata Družbe te za mjesnu poglavaricu imenovala s. Emanuelu Škarica, članicu Regije Zagreb, rodom iz Bosne i Hercegovine. Ovih pet sestara od jeseni 2018. godine pripremale su se zajedno u Generalnoj kući u Rimu za svoje buduće služenje. Dana 4. rujna 2019. preselile su u novu kuću novicijata u Rimu u ulici Nomentana 154, preko puta drevne bazilike i katakombi sv. Agneze (Janje). Početkom studenog 2019. godine pridružilo im se sedam postulantica iz Indije, Italije i Republike Hrvatske koje će 4. veljače 2020. službeno započeti svoj novicijat, prvi put na razini cijele Družbe jer je do sada to bilo organizirano na regionalnim razinama. Službeni jezik je engleski, a u slobodno vrijeme može se čuti talijanski, ali i jezici zemalja iz koji članice dolaze.

„Puno je toga što nas međusobno razlikuje, ali snaga Kristove Krvi je naše istinsko zajedničko dobro. Želimo svu tu različitost kultura, jezika, naroda, prehrane i odijevanja pretočiti u jednu jedinu kulturu ljubavi koja je utemeljena na Evanđelju”, kazala je s. Emanuela te progovorila o prigodnom međusobnom predstavljanju tijekom kojeg je svatko imao prigodu na svoj način predstaviti svoju kultuue pjesmom, plesom, hranom, odjevnim predmetima...

Tako je ova međunarodna zajednica organizirala trodnevno predstavljanje kultura zemalja iz kojih dolaze pa je petak 29. studenog 2019. bio posvećen Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama; u subotu 1. prosinca predstavljene su Indija i Tanzanija, a u nedjelju 2. prosinca sve su prikazale svoje zemlje kroz pjesmu i ples.

Ljepote Hrvatske i Bosne i Hercegovine predstavile su iz Regije Zagreb: s. Emanuela Škarica, Martina Bukarica i Biljana Kostić. Prigodnim videom pokazale bogate prirodne ljepote svoje domovine, pričale o povijesti svoga naroda, koja nije uvijek bila lijepa i mirna, te iznijele kratke statističke podatke o Crkvi i društvu u Republici Hrvatskoj i Bosni, Hercegovini i u biskupijama u kojima Hrvati katolici stoljećima žive kao što su Kotorska i Srijemska biskupija. Predstavljanje su uljepšale i zajedničkim pjevanjem, odjevnim predmetima i zastavama. Martina je s ponosom istaknula činjenicu da se treće čudo za kanonizaciju njihove utemeljiteljice Marije De Mattias zbilo upravo u njezinom gradu Biogradu. Biljana je rekla da se ponosi dolaskom prvih Klanjateljica u njezin rodni kraj, u Banju Luku. Kratko su predstavile i svoje obitelji u kojima su rođene i rasle.

Svoju zemlju Italiju predstavila je postulantica Romina Giacconi i s. Marisa Nardoni. Romina je pričala o svojoj obitelji ističući da u Italiji posebnu važnost pridaju obitelji i to ne samo roditeljima, braći i sestrama, nego i širem krugu obitelji. Svi su sa zanimanjem slušali lijepe stvari o gradu Rimu i Italiji tako bogatoj burnom poviješću, izuzetno lijepim pjesmama na pjevnom talijanskom jeziku i brojnim drugim stvarima.

O Sjedinjenim Američkim Državama govorila je s. Joan Stoverink ističući bogatstvo kultura i brojnih prirodnih ljepota njezine velike zemlje. Pričala je i o povijesti SAD-a te, uz pomoć fotografija, predstavila obitelj iz koje dolazi. Na kraju je sve naučila pjevati pjesmu pod naslovom „This land is your land“ (Ova zemlja je tvoja zemlja).

„Drugog dana saznale smo puno lijepoga i zanimljivoga o Indiji. Postulantice Mary Priya Marisusai, Padma Veddeswarapu, Suchitra Paik, Swarnalatha Bandi i s. Mariamma Kunnackal predstavile su nam jednu od najmnogoljudnijih zemalja svijeta koja je tako bogata brojnim kulturama i raznolikostima. Pokazale su nam slike brojnih prirodnih bogatstava te progovorile o čaju, kavi, pamuku i prekrasnom kokosovom drveću. Otpjevale su nam svoju himnu. Pričale su o povijesti svoje zemlje, a na sebi su nosile tradicionalnu odjeću. Bilo nam je jako lijepo slušati dok su s puno srca govorile o svojoj zemlji i o svojim obiteljima”; kazala je s. Emanuela.

S. Martha Nkwimba Joseph predstavila je svoju zemlju Tanzaniju. Na početku je otpjevala jako lijepu pjesmu posvećenu Djevici Mariji te predstavila svoju obitelj i različite običaje. Prigodnim videom pokazala je prekrasne krajolike i planinu Kilimadžaro pa su svi dobili želju popeti se na tu slavnu planinu i vidjeti ljepote koje nudi te baciti prekrasan pogled koji seže u daljinu.

Nakon večernje molitve uslijedilo je predstavljanje kulture pjesmom i plesom. Romina, Martina i Biljana imale su prvi put priliku obući sari iz Indije. Program je započeo molitvenim plesom Padme i Swarnalathe. Romina i s. Marisa predstavila su se plešući valcer i pjevajući jednu talijansku pjesmu. Nakon njih nastupile su Hrvatice s. Emanuela, Martina i Biljana te otpjevale dvije pjesme na hrvatskom jeziku i zaigrale narodno kolo kojem su se svi pridružili. S. Joan bila je jako oduševljena što su naučile pjesmu „This land is your land“ pa su je sve ponovno zapjevale i potom zaplesale uz pjesmu „Macarena“. S. Martha je pjevala i plesala uz duhovnu glazbu iz Tanzanije. Na kraju su postulantice iz Indije otplesale jedan njihov ples kojem su se svi pridružili.

„Bilo je predivno slušati o drugim kulturama, pjevati i plesati zajedno. Zahvalne smo Bogu za darovano zajedništvo i što nas je ujedinio svojom božanskom ljubavlju u vječnom gradu Rimu. Neka nas i dalje prati Njegova moćna ruka i zagovor sv. Marije De Mattias”, kazala je s. Emanuela.

Družba sestara Klanjateljica Krvi Kristove osnovana je 1834. godine u mjestu Acuto u Italiji. Povijest Družbe započinje s njezinom utemeljiteljicom sv. Marijom De Mattias (1805. – 1866.) je krenula u veliku avanturu i ostvarivanje Božjeg djela proizašlog iz njezine duboke kontemplacije i uranjanja u otajstvo Krvi raspetoga Krista. To je prenosila tisućama duša ukazujući na vrijednost i moć Kristove Krvi i neumorno radeći na promicanju dostojanstva osobe. Klanjateljice Krvi Kristove nastoje i danas istim zanosom živjeti u svom apostolatu tu karizmu i duhovnost. Klečeći do nogu Raspetog, poput svoje utemeljiteljice Marije, upijaju ljubav i nadahnuće sa željom da dođu do najudaljenijih duša potrebnih žive Riječi i djelotvorne ljubavi. Danas žive i djeluju u brojnim državama na svim kontinentima.

Organizirana je u regije, osnutke i misije. Generalna uprava Družbe nalazi se u Rimu. (kta)



foto