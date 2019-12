Sarajevo, 11. prosinac 2019.

Iz tiska je izašao Napretkov kalendar za 2020. godinu, a motivi na kalendaru su srednjovjekovne utvrde u Bosni i Hercegovini.

Kalendar kao dnevno štivo, priča o vlastitoj povijesti uz datume mjeseca koji kalendaru opravdavaju ime, ali mu daju potpuno novi smisao i funkciju. Spoznati vlastitu vrijednost, tragove na kamenu, pečatnjake kraljeva, hercega i kneževa u dvanaest slika i priča je poruka HKD Napredak koji nam je ovim kalendarom jednostavnim jezikom podario dvanaest predavanja o nama samima, utvrdama koje su naši predci izgradili kako bi opstali, a mi ih danas obnovili i pokazali kao razglednicu kojom se kao narod trebamo ponositi i dijeliti je svima kao kvalitetu i kao mjesto susreta.

Hrvatinićeva Jajačka tvrđava otvara godinu, pa dvojezično pratimo, na hrvatskom i engleskom, utvrde kroz mjesta u Bosni i Hercegovini: Stari grad Tešanj, Vidoški grad, Travnička tvrđava, pa cazinski Ostrožac i hercegovački Stjepangrad, srednjovjekovna blagajska utvrda.

Vreli srpanj je Srebrenik, kolovoz nam predstavlja Gradina, prelijepa doboška tvrđava, a rujan nas vraća na hercegovu zemlju u Počitelju. Listopad je za one koji poznaju povijest sasvim prirodno pripao prijestolnici bosanskog kraljevstva Bobovcu, dok studeni prati rijeku Vrbas kod Banja Luke i prelijepu kamenu tvrđavu Kastel. Na kraju, prosinac nam poslasticom zatvara godinu i upoznaje nas s tvrđavom Herceg Stjepana, smještenoj iznad Ljubuškog.

Dvanaest priča u dvanaest slika o utvrdama u Bosni i Hercegovini kalendar je HKD Napreda za 2020. No, to nije samo kalendar. To je sve ono što bismo trebali znati kao osobni podatak, godinu rođenja ili grad. Zato, ovaj kalendar je puno više od datuma, imendana i brojeva. On je kultura sjećanja zapisana na dvanaest listova.

Urednik i autor kalendara kalendar za 2020. godinu je Miroslav Landeka, Dizjan potpisuje OBJEKTIV Web&Graphics Mostar. Prijevod tekstova na engleski jezik uradila je Anita Vlašić, a lekturu Ivana Barišić. Kalendar je formata – veličina 453 x 320 mm, na 14 lista plus podloga, a tisak je uradila CPU Printing Company d.o.o Sarajevo.

Napretkov kalendar može se naručiti na telefon: +387(0) 33/222-876 i e-mail: info@hkdnapredak.com. (kta/hkdn)



