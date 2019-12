Ustirama, 11. prosinac 2019.

Ustirama u ramskom kraju već četvrti put za redom organizira „Advent“ uz prigodno, i sada već tradicionalno, kićenje božićne jelke, što je ove godine upriličeno 8. prosinca.

No, nije riječ samo o zajedničkom ukrašavanju božićne jelke u središtu Ustirame, nego je to veoma vrijedna humanitarna akcija kojom se prikuplja pomoć najpotrebnijima. Naime, u suradnji s Crvenim križem Prozor-Rama prikupljena potpora se dopremi do najpotrebnijih u općini. Ovo je jedan od izuzetno lijepih primjera kako se Ustramljani pripremaju za Božić kroz vrijeme došašća, prenosi nedjelja.ba.

Iz Mjesne zajednice poručuju kako su iznimno zadovoljni odazivom mještana Ustirame, a posebno ističu veliku humanost kada je riječ o donacijama za Crveni križ te se nadaju da će na ovaj način pomoći prijeko potrebne. „U ime Mjesne zajednice Ustirama i svoje osobno, želim zahvaliti svim Ustramljanima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji ovog događaja. Također svim žiteljima naše općine koji slave, želim sretan Božić i Sveto porođenje Isusovo“, rekao je predsjednik zajednice Jure Džalto. (kta)