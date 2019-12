Rim, 10. prosinac 2019.

Na iznenađenje hodočasnika i turista papa Franjo posjetio je u ponedjeljak, 9. prosinca popodne međunarodnu izložbu jaslica „100 Presepi in Vaticano“, u pratnji mons. Rina Fisichelle, predsjednika Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije koje je organizator izložbe.

Papa je razgledao izložbu na kojoj je prikazano više od 130 jaslica iz tridesetak zemalja, porazgovarao s umjetnicima i njihovim obiteljima potom se pomolio i udijelio blagoslov.

Četrdeset i četvrto izdanje izložbe „100 Presepi in Vaticano“ otvoreno je do 12. siječnja u dvorani Pija X. u Via dell’ospedale u Rimu. (kta/ika)