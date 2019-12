Sarajevo, 9. prosinac 2019.

U nedjelju, 8. prosinca 2019, u poslijepodnevnim satima, u kapelici Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu održana je duhovna obnova časnih sestara s područja Sarajeva. Na početku susreta, u ime organizatora obnove – Školskih sestara franjevki Krista Kralja – okupljene je pozdravila č.s. Samuela Bešker, te je ujedno predstavila i voditelja obnove vlč. dr. Maria Bernadića. Vlč. Bernadić je koncipirao obnovu oko Isusovog poziva upućenog svojim učenicima: „Ako ne postanete kao djeca, nećete uči u kraljevstvo nebesko“ (Mt 18,3). Dakle, postavlja se pitanje što mi odrasli možemo i moramo naučiti od djece. S jedne strane, premda mi odrasli često doživljavamo djecu kao male slatke anđele, puno je pokazatelja da ona to baš i nisu. Djeca kao takva znaju često biti i nestašna, i zločesta, i lažljiva, pa čak i osvetoljubljiva i pakosna. No, ipak djeca pokazuju jednu divnu kvalitetu na koju je očito mislio i Gospodin kad je pozvao nas odrasle da ponovno budemo poput njih, a to je njihova oduševljenost svijetom i životom. Djeca vole i vrelo ljetno sunce i jesensku kišu, i zimski snijeg. Vole ljude, vole životinje, i znaju se iskreno radovati malim stvarima. Upravo kako to zaključi i veliki njemački pisac Hermann Hesse: "Svijet je lijep isključivo promatran dječjim očima, dok ga se gleda zaigrano, a ne analitički i osvajački." Djeca se raduju čak i lokvama na cesti, pa tako nepoznati autor napisa da je čovjek odrastao u onom trenutku kad u lokvi na putu više ne vidi priliku nego prepreku. Gospodin nas -vidimo- poziva da obnovimo u sebi ovaj pozitivni pogled i svjetonazor, a za sami početak je dobro da se svega toga prisjetimo, kako smo nekada potpuno drugačije gledali na svijet i život oko sebe.

Vlč. Bernadić je nadalje u homiliji pod sv. misom istakao kako naznačeni Isusov poziv odraslima sugerira da obraćenje nije nužno nešto prema izvan i naprijed. Ovaj nas pojam često i plaši zbog toga što ga krivo doživljavamo kao skok u mračan, prazan prostor. Naprotiv, obraćenje je puno prije nekakvo sveto vraćanje. Vraćanje pravom sebi, kod kojeg boravi i sam Bog. To je upravo ono što još davno dokuči Sv. Augustin riječima: "Bože ti si oduvijek bio sa mnom, ali sam ja bio izvan sebe."

Duhovnu obnovu glazbeno je animirao vlč. Jakov Kajinić, duhovnih bogoslova u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. (kta)

foto