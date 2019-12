Vatikan, 8. prosinac 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan! Danas slavimo svetkovinu Marije Bezgrešne koja se slavi u došašću, vremenu iščekivanja: Bog će ispuniti što je obećao. Ali na današnji blagdan naviješteno nam je da je nešto već ostvareno, u osobi i životu Djevice Marije. Danas promatramo početak tog ispunjenja, koje seže još u vrijeme prije rođenja Gospodinove Majke. Naime, njezino bezgrešno začeće vodi nas do onog preciznog trenutka u kojem je Marijin život počeo kucati u majčinoj utrobi: već je ondje bila prisutna posvetna Božja ljubav, sačuvavši je od zaraze zla koje je zajedničko nasljeđe ljudske obitelji.

U današnjem Evanđelju odjekuje anđelov pozdrav Mariji: „Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!“ (Lk 1, 28). Bog ju je oduvijek zamišljao i htio u svojoj nedokučivoj promisli kao stvorenje puno milosti, to jest ispunjeno njegovom ljubavlju. Ali da bi se bilo ispunjeno potrebno je napraviti prostor, isprazniti se, ostaviti sebe po strani. Baš kao što je to činila Marija koja je znala slušati Božju Riječ i potpuno se pouzdati u njegovu volju, prihvaćajući je bespridržajno u vlastitome životu. Toliko da je u njoj Riječ postala tijelom. To je bilo moguće zahvaljujući njezinom „da“. Anđelu koji traži njezinu raspoloživost da postane Isusovom majkom Marija odgovara: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ (r. 38).

Marija se ne gubi u mnogim razmišljanjima, ne postavlja prepreke Gospodinu, nego se spremno pouzdaje i ostavlja prostor Duhu Svetom da djeluje. Odmah stavlja na raspolaganje Bogu čitavo svoje biće i svoju osobnu povijest, tako da ih Riječ i Božja volja mogu oblikovati i privesti punini. Tako, odgovarajući potpuno na Božji naum za nju, Marija postaje „sva lijepa“, „sva sveta“, ali bez i najmanje trunke samozadovoljstva. Ponizna je. Ona je remek-djelo, ali ostaje skromna, malena, siromašna. U njoj se zrcali Božja ljepota koja je sva ljubav, milost, sebedarje.

Želim također naglasiti riječ kojom Marija samu sebe definira u svojemu predanju Bogu: ona za sebe kaže da je „službenica Gospodnja“. Marijino „da“ Bogu od početka poprima oblik služenja, pažnje prema potrebama drugih. O tome konkretno svjedoči pohod Elizabeti, koji slijedi neposredno nakon Navještenja. Raspoloživost prema Bogu nerazdruživo je povezana sa spremnošću da preuzme na sebe teret brige za potrebe drugih. Sve to bez buke i razmetanja, bez traženja časnih mjesta, bez oglašavanja, jer ljubav i djela milosrđa ne treba izlagati kao trofej. Djela milosrđa čine se u tišini, u tajnosti, bez hvastanja. I u našim zajednicama pozvani smo slijediti Marijin primjer, prakticirajući stil diskrecije i skrovitosti.

Blagdan naše Majke pomaže nam od sveg svog života učiniti „da“ Bogu, „da“ satkan od klanjanja Njemu i svakodnevnih gesta ljubavi i služenja.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

jučer je u Huehuetenangou, u Gvatemali, blaženim proglašen James Miller, redovnik Braće kršćanskih škola, ubijen iz mržnje prema vjeri 1982. godine, tijekom građanskoga rata. Neka mučeništvo tog uzornog odgojitelja mladih, koji je svojim životom platio služenje narodu i Crkvi u Gvatemali, osnaži u tom dragom narodu puteve pravde, mira i solidarnosti. Pljesak za novog blaženika!

Sutra će se u Parizu održati sastanak predsjednikâ Ukrajine, Rusije i Francuske i njemačke savezne kancelarke – poznat kao Normandijski format – sa ciljem da se iznađu rješenja za bolni sukob koji traje već godinama u istočnoj Ukrajini. Taj susret pratim molitvom, intenzivnom molitvom, jer je ondje potreban mir i pozivam vas da učinite isto kako bi ta inicijativa političkog dijaloga urodila plodovima mira u pravdi na tom teritoriju i za njegove stanovnike

Moje misli idu i u svetište u Loretu, gdje će se danas otvoriti Sveta vrata za Lauretanski jubilej: neka bude bogat milošću za hodočasnike Svete kuće.

Danas popodne poći ću u Santa Maria Maggiore kako bih se molio Majci Božjoj, a potom na Piazza di Spagna u povodu tradicionalnog čina štovanja podno spomenika Bezgrešnom začeću. Molim vas da mi se duhovno pridružite u ovoj gesti koja izražava sinovsku pobožnost našoj nebeskoj Majci.

