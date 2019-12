Vatikan, 8. prosinac 2019.

Obrazovanje je prvotna zadaća Crkve – rekao je papa Franjo, 7. prosinca 2019. primivši u audijenciju voditelje katoličkih nevladinih organizacija. Papa ih je ohrabrio da prihvate, i u svoje projekte uključe, najranjivije kako bi svijet učinili zajedničkim domom. Citirajući pastoralnu konstituciju o Crkvi u suvremenom svijetu „Gaudium et Spes“, Papa je, osim toga, podsjetio da različite međunarodne katoličke organizacije mogu na mnogo načina služiti izgradnji zajednice naroda koji će živjeti u miru i bratstvu. Zato je potrebno odgovarajućim potporama, te kroz prikladnu koordinaciju snaga ojačati i povećati broj dobro obrazovanih suradnika.

Dvije su stvari potrebne za dosljedno svjedočanstvo o životu – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Prva je velika vjera i povjerenje u prepoznavanje samih sebe kao sredstava Božjeg djelovanja u svijetu. Naša učinkovitost nije na prvom mjestu. Potrebno je također imati odgovarajuću stručnu pripremu za znanstveno i humanističko područje kako bismo znali prikazati iz kršćanske perspektive. U tom smislu „socijalni nauk Crkve“ nudi okvir crkvenih načela pogodnih za bolje služenje čovječanstvu.

Preporučujem vam da ga dobro upoznate i proučite kako biste ga mogli primijeniti u svojim projektima – rekao je papa Franjo i napomenuo – Odgovarajuće obrazovanje i odgoj kao dimenzija koja povezuje probleme društveno-političkog života, danas je prvotna obaveza Crkve. Zbog toga sam poslao opći apel za obnovu globalnog sporazuma o obrazovanju kako bi odgojio za mir i pravdu, prihvat među narodima i univerzalnu solidarnost, kao i osjetljivost za brigu za zajednički dom, u skladu s enciklikom Laudato si'. Osim toga, ohrabrujem vas da još više povećate svoju stručnost i crkveni identitet.

Papa je potom podsjetio da su prirodna bogatstva važna i potrebna, no može se dogoditi da su ponekad nedovoljna za postizanje predloženih ciljeva. Pa i kada su prirodna bogatstva obilna, ne postižu postavljene ciljeve – rekao je Papa i upozorio – Ne smijemo se obeshrabriti. Treba misliti na to da je Crkva uvijek činila velika djela skromnim sredstvima. Sigurno, treba ih pribaviti i do kraja iskoristiti vlastite talente, pokazujući time da svaka sposobnost dolazi od Boga, da nije naša. U Bogu je ukorijenjeno bogatstvo.

Moguće je uzajamno dijeliti pothvate i raditi u skupini. Iskustvo vjere i svijest da smo nositelji Gospodinove milosti, kažu nam da je to moguće. Suradnja u zajedničkim projektima daje da još više zasja vrijednost određenog djela, jer se očituje nešto što je prirodno Crkvi i njezinom zajedništvu, hodajući zajedno u istom poslanju, u službi zajedničkog dobra kroz suodgovornost i doprinos svih – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)