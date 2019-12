Vatikan, 8. prosinac 2019.

Zajedništvo, kreativnost i viđenje, tri su riječi koje je papa Franjo povjerio onima koji se u katoličkoj sredini bave kinematografijom. Članove je Katoličke udruge kinematografskih djelatnika, koje je primio povodom 70. obljetnice njezina postojanja, potaknuo da se suoče s novim izazovima suvremenih tehnologija, ne zaboravljajući crkveni osjećaj i stil koji oduvijek obilježava djelovanje te organizacije.

Prva zadaća koju je Papa povjerio osobama koje se bave kinematografijom i zabavom u Crkvi u Italiji jest 'zajedništvo', jer – kako je rekao – kinematografija je važno sredstvo okupljanja koje je, posebno u poratnim godinama, pridonijelo obnovi društvenoga tkiva. Koliko je bilo trgova, dvorana i oratorija, koje su animirale osobe koje su, kroz gledanje filma, prenosile nade i očekivanja. Odatle su potom, uz uzdah olakšanja, ljudi ponovno odlazili u svakodnevne strepnje i teškoće.

Čitava je poslijeratna kinematografija škola humanosti – primijetio je Papa. Vi ste, Talijani, to učinili, sa svojim velikanima; nemojte to zaboraviti. (…) Nas su, kao djecu, roditelji vodili gledati te filmove koji su nam oblikovali srce. Trebalo bi ih ponovno pogledati. (…) Vi ste baštinici te velike škole humanosti, humanosti koja je poslijeratna kinematografija – napomenuo je Papa.

Navodeći potom riječi iz poruke za 53. svjetski dan obavijesnih sredstava, Papa je podsjetio da smo mi, kršćani, pozvani očitovati zajedništvo koje obilježava naš identitet vjernika. Sama je vjera, naime, odnos, susret – rekao je te potaknuo nazočne da grade zajedništvo među sobom, ali i među udrugama i organizacijama koje se u katoličkom svijetu bave kinematografijom, kako bi ljepotu zajedništva prenosile na događajima koje organiziraju. Bez zajedništva udruživanju nedostaje duša – primijetio je papa Franjo.

Druga je zadaća 'kreativnost' koja je u temeljima kinematografske umjetnosti. Papa je stoga ohrabrio nazočne da daju prostora kreativnosti, suočavajući se s novim izazovima koje, i u kinematografiji, postavljaju suvremene digitalne platforme. Ako ne žele postati „muzeji“, vaše udruge i organizacije trebaju aktivno i kreativno prihvatiti ta pitanja. Kao što se dogodilo i s utemeljiteljima, odvažnost vas još jednom poziva da budete na prvoj crti, ali ne izolirani ili raspršeni, nego svi zajedno – rekao je Papa i potaknuo ih da ne ostanu na marginama inovacijā.

Treća je zadaća sažeta u riječi 'viđenje', a ona obuhvaća brojne različite osjećaje pobuđene pogledom koji – kako je rekao – vidi „stvari i unutar stvari“. Pogled potiče također na temeljiti ispit savjesti. Dopustimo si pitanje: kakav je naš pogled? Je li on pozoran i blizak, nije li uspavan? Je li on pogled zajedništva i jedinstva? Posebno vi, koji se bavite kinematografijom, upitate li se pobuđuje li vaš pogled emocije? Je li to pogled koji prenosi zajedništvo i kreativnost?

Odgovori nisu predvidljivi i zahtijevaju veliki unutarnji rad – napomenuo je Papa. Pogled obvezuje na stil života i usklađene akcije u svrhu dobra većega od jednostavnoga interesa. Pogled je u temelju izgradnje zajednice – dodao je te na kraju pozvao na crkveno osjećanje koje se nalazi u DNA Katoličke udruge kinematografskih djelatnika, kako bi ono vodilo zanos i nadležnosti, te ne bi došlo do autoreferencijalnosti koja – prema Papinim riječima – uvijek ubija. (kta/rv)