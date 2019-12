Sarajevo, 7. prosinac 2019.

Oko 40 od ukupno pedesetak djelatnika Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije sudjelovalo je na adventskoj duhovnoj obnovi upriličenoj u subotu, 7. prosinca 2019. u prostorijama Središnjice i dječjeg vrtića „Sveta Obitelj“ u Sarajevu.

Riječi pozdrava voditelju duhovne obnove mons. Ivi Tomaševiću, generalnom tajniku Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i svim djelatnicima uputio je ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije dr. sc. vlč. Mirko Šimić. Potaknuo je sve da ovo vrijeme duhovne priprave za Božić posvete molitvi i boljem upoznavanju Božje riječi kako bi mogli biti nositelji Boga ljubavi u svijetu što je i jest poslanje i značenje riječi caritas – ljubav. Pozvao ih je da ljubav žive i šire u konkretnim prilikama svakodnevnog života prema svima pa čak i prema neprijateljima kako je to Isus Krist učio i činio.

U svom razmatranju tajnik Tomašević oslonio se na propovijed pape Franje na početku Došašća kada je tumačio odlomak iz Knjige proroka Izaije o mladici iz panja Jesejeva na kojem će počivati duh Gospodnji. Kazao je da se Bog objavljuje malenima i da Bog izabire malene što je posebno vidljivo u izboru Marije, „neznatne službenice“ za majku Božjega Sina. Rekao je da Bog gleda ljude drugačijim pogledom od onoga kojim često čovjek gleda drugoga čovjeka, a to je božanski pogled ljubavi što je bilo božanski i ljudski očito u Isusu Kristu. Oslanjajući se na Isusove riječi iz Evanđelja po Mateju „Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko”, tajnik Tomašević potaknuo je sve na hod putem obraćenje kako bi imali stav djeteta prema Bogu i bližnjemu, a to, između ostalog, znači: da uporno mole Oca nebeskog kao što je dijete uporno kad nešto moli svoje roditelje, da budu otvoreni za učenje posebno od Božje riječi, da poput djeteta u svojoj malenosti uvijek dižu pogled prema nebu radosni zbog brige i ljubavi Oca nebeskoga, da uvijek nastoje druge učiniti sretnima svjesni da je čovjekova sreća u usrećivanju drugih, da ne prosuđuju druge po onom to jesu ili što imaju nego da budu uvijek otvoreni prema drugima, da budu spremni praštati i brzo zaboravljati zlo koje su im drugi učinili kao što dijete čini…

Potom je uslijedio ispit savjesti i priprava za sakrament pomirenja te prigoda za osobnu ispovijed.

Misno slavlje u kapeli Drinskih mučenica u središnjici Caritasa predvodio je tajnik Tomašević uz koncelebraciju ravnatelja Šimića. U prigodnoj propovijedi mons. Tomašević približio je lik velikog svetog biskupa i crkvenog naučitelja Ambrozija iz Milana te pozvao na molitvu da Bog daruje i Crkvi na prostorima BiH i u hrvatskom narodu svete pastire koji će biti, poput svetog Ambrozija, neumorni molitelji i naučitelji Božje riječi čvrsto ukorijenjeni u svom Gospodinu Isusu Kristu. Pozvao je djelatnike Caritasa da u svom radu uvijek budu promicatelji Božje ljubavi u svijetu.

Nakon Svete mise uslijedilo je zajedničko druženje uz ručak za koji su se pobrinuli djelatnici Caritasa tako što je svatko kod kuće pripremio i donio nešto od hrane što su potom svi zajedno objedovali.

Pred kraj Svete mise iz austrijskog grada Graza stigli su članove Klape Graz kojima je riječi dobrodošlice uputio ravnatelj Šimić pa su se potom pridružili zajedničkom objedu. (kta)



foto