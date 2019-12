Dubrovnik, 6. prosinac 2019.

Molitveno-meditativni program za mlade „Connected“ održan je, 4. prosinca 2019. u Dubrovniku u kapelici Sestara službenica milosrđa na Pilama, a predvodio ga je fra Marin Karačić iz Župe sv. Ante Padovanskog na Humcu. Večer je započela duhovnim razgovorom nakon kojeg je uslijedilo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

Tijekom predavanja fra Marin je odgovarao na pitanja koja su sami sudionici prethodno postavili. U uvodu je mlade potaknuo da otvore svoje srce za razgovor i za razumijevanje drugih ljudi. Naglasio je kako moraju postati svjesni jakog utjecaja njihove okoline na oblikovanje njihovih misli, riječi i djela.

„Kako naučiti biti otvoreniji i imati više samopouzdanja?” jedno je od mnogih pitanja na koje je mladi franjevac pokušao dati odgovor. Poručio je mladima da rijetko koja osoba to uspije bez napornog rada i svakodnevnog ponavljanja. Na svom je primjeru objasnio da je za to potrebno mnogo hrabrosti, no kaže kako baš tu hrabrost treba zatražiti od Gospodina.

„Zasukati rukave i pozvati Boga u pomoć”, slikovito je objasnio.

Mlade je također zanimalo kako se u današnje vrijeme boriti s ‘depresijom’ te ju nadjačati. Fra Marin je kazao kako ono što u svakodnevnoj komunikaciji nazivamo ‘depresijom’, a što je više neraspoloženje nego ozbiljna bolest koja ima taj naziv, jest odabir, a ne stanje. „Svatko od nas bira kako će se boriti protiv problema,“ poručio je.

Između ostalog, slušateljima je razjasnio razliku između kratkotrajnog zadovoljstva koje potječe od tijela te sreće koja je trajna te ima neki izvantjelesni, dublji smisao. Iako je danas mladima teško obraniti vlastita uvjerenja, rekao je da je lako imati čvrst stav ako su temelji kvalitetni.

Predavač se za kraj osvrnuo na to kako mladi sve češće upadaju u zamku društvenih mreža tako što se trude ispuniti nestvarne standarde koje današnje društvo nameće. Nakon predavanja mladi su ostali na klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu, a zatim je uslijedilo i čašćenje u prostorijama samostana.

Već četvrtu godinu za redom svake prve srijede u mjesecu u Dubrovniku se održava molitveno-meditativni program za mlade u kapelici Sestara službenica milosrđa na Pilama pod nazivom „Connected“. „Connected“ se održava u organizaciji sestara Službenica milosrđa, Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije i Studentskog katoličkog centra Dubrovnik. (kta/ika)

foto