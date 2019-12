Draga braćo,

BOL

„Vidio sam jade svoga naroda“ (Izl 3,7)

U posljednje vrijeme mogli smo slušati jasnije često tihi ili silom ušutkani krik naše braće koji su žrtva zloporabe vlasti, savjesti i seksualnosti od strane zaređenih služitelja. Ovo je bez sumnje vrijeme patnje u životu žrtava koje su bile izvrgnute različitim oblicima zloporabe; također za njihove obitelji i za cijeli narod Božji.

Kao što znadete, snažno poduzimamo provedbu nužnih reforma kako bismo dali korjenit poticaj kulturi pastoralne brige, tako da kultura zloporabe ne nađe prostor za razvijanje, a pogotovu da se ne ovjekovječi. To nije lagan zadatak niti je kratkoročan, a traži zalaganje svih. Ako se u prošlosti propust mogao pretvoriti u neku vrstu odgovora, danas želimo da obraćenje, transparentnost, iskrenost i solidarnost sa žrtvama postanu naš način povijenog djelovanja te da nam pomognu u posvećivanju veće pozornosti svim žrtvama ljudske patnje [4]

Ni svećenici ne mogu biti ravnodušni na ovu bol. To sam mogao konstatirati u različitim pastoralnim pohodima, bilo u mojoj bilo u drugim biskupijama, gdje sam imao priliku držati susrete i osobne razgovore sa svećenicima. Mnogi od njih izrazili su mi svoje ogorčenje nad onim što se događalo te neku vrstu nemoći, jer su „unatoč upornom zauzimanju doživljavali štetu koja je nastajala iz sumnjičenja i dovođenja u pitanje koje je neke ili mnoge moglo dovoditi u sumnjičenje, strah i nepovjerenje“ [5] . Brojna su pisma svećenika koja izražavaju takav osjećaj. S druge strane, utješno je što postoje pastiri koji se pokreću nakon što vide ili spoznaju patnju žrtava i Božjega naroda, traže riječi nade i usmjerenja.

Ne niječući niti zataškavajući štetu koju su nanijela neka naša braća, bilo bi nepravedno ne uočavati brojne svećenike koji sustavno i čestito pružaju sve što jesu i imaju za dobro drugih (usp. 2 Kor 12,15). Oni očituju duhovno očinstvo koje zna plakati s onima koji plaču; brojni su svećenici koji svojim životom iskazuju milosrđe u često negostoljubivim krajevima i situacijama, koji su udaljeni ili napušteni, i to uz opasnost po vlastiti život. Ističem i zahvaljujem za vašu hrabrost i čvrst primjer kojim nam u trenutcima smućenosti, sramote i boli pokazujete da se nastavljate zalagati s radošću za evanđelje [6]

Uvjeren sam da će nas vrijeme crkvenog pročišćavanja koje proživljavamo, u omjeru s našom vjernošću volji Božjoj, u skoroj budućnosti učiniti radosnijim i jednostavnijim a naše poslanje veoma djelotvornim. „Ne podliježimo malodušnosti! Gospodin pročišćava svoju Zaručnicu i sve nas obraća k sebi. Provodi nas kroz kušnju kako bismo shvatili da smo bez njega prah. Spašava nas od licemjerja, od duhovne prividnosti. Udahnjuje nam svoga Duha da ponovno učini lijepom svoju Zaručnicu koja je zatečena u očevidnom preljubu. Dobro je danas uzeti šesnaesto poglavlje Knjige Ezekielove. Takva je povijest Crkve. Takva je moja povijest, može reći svaki od nas. Konačno, upravo po svome stidu nastavit ćeš biti pastir. Naše ponizno kajanje koje ostaje šutljivo među suzama pred monstruoznošću grijeha i nemjerljivom veličinom Božjeg oprosta; to ponizno kajanje je početak naše svetosti“ [7]

ZAHVALNOST

„Ne prestajem zahvaljivati za vas“ (Ef 1,16)

Više od našega odabira, zvanje je odgovor na slobodan Gospodinov poziv. Divno je neprestano se vraćati na one evanđeoske odlomke koji nam pokazuju Isusa kako moli, odabire i poziva „da budu s njime i da ih šalje propovijedati“ (Mk 3,14).

Ovdje bih želio podsjetiti na velikog učitelja svećeničkog života iz moje rodne zemlje, oca Luku Geru koji je, obraćajući se skupini svećenika u vremenu mnogih kušnja u Latinskoj Americi, govorio: „Uvijek, a osobito u kušnjama, trebamo se vraćati onim svijetlim trenutcima u kojima smo doživjeli Gospodinov poziv da cijeli svoj život posvetimo služenju njemu“. Volim to nazivati „deuteronomističkim spomenom našega zvanja“ jer nam dopušta vraćanje „onoj gorućoj točki kada me Božja Milost dodirnula na početku hoda. Od te iskre mogu upaliti vatru za danas, za svaki dan, te donositi toplinu i svjetlost mojoj braći i sestrama. Od te iskre pali se ponizna radost, radost koju ne povređuju bol i očaj, dobra i blaga radost“ [8]

Jednoga dana izgovorili smo „da“ koje je nastalo i raslo u krilu kršćanske zajednice zahvaljujući svetima „na sporednim vratima“ [9] koji su jednostavnom vjerom pokazali kako je vrijedno sve dati za Gospodina i za njegovo Kraljevstvo. To prihvaćeno „da“ imalo je i imat će neslućenu prodornost tako da mnogo puta nismo u stanju dokučiti sve dobro koje je sadržavalo i koje može donijeti. Divno je kada oronulog svećenika okružuju i pohađaju oni maleni – koji su sada odrasli – koje je na početku krstio a oni sa zahvalnošću dolaze da mu predstave svoju obitelj! Tu smo otkrili kako smo bili pomazani da pomazujemo, a Božje pomazanje nikada ne obmanjuje i omogućuje mi da s Apostolom reknem: „Ne prestajem zahvaljivati za vas“ (Ef 1,16) i za sve dobro koje ste učinili.

Zahvalnost je uvijek „moćno oružje“. Jedino ako smo u stanju motriti i konkretno zahvaljivati za sve poteze ljubavi, velikodušnosti, solidarnosti i povjerenja, kao i za geste opraštanja, strpljivosti, podnošenja i sućuti s kakvom su drugi prema nama postupali, dopustit ćemo da nam Duh dadne svjež zrak za obnovu našega života i poslanja (a da ne postavljamo flastere). Poput Petra u jutro „čudesnog ribolova“, dopustimo da uočavanje svega učinjenog dobra probudi u nama sposobnost čuđenja i zahvaljivanja tako da mognemo reći: „Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!“ (Lk 5,8), jer je „vječno milosrđe njegovo“ (usp. Ps 136).

Braćo, zahvaljujem vam za vjernost zadatcima koje ste preuzeli. Zaista je značajno što u društvu i kulturi koja prolazno preoblikuje u vrijednost postoje osobe koje hrabro prihvaćaju doživotne zadaće. U srži želimo reći da nastavljamo vjerovati u Boga koji nije nikada raskinuo svoj savez, a mi smo ga prekršili bezbroj puta. To nas potiče da slavimo Boga koji nam ne uskraćuje svoje povjerenje, koji vjeruje u nas i računa na nas, unatoč našim ograničenjima i grijesima, te nas poziva da činimo isto. Svjesni da nosimo blago u glinenim posudama (usp. 2 Kor 4,7), znamo da se Gospodin pokazuje pobjednik u slabosti (usp. 2 Kor 12,2), neprestano nas podržava i poziva dajući nam stostruko (usp. Mk 10,29-30), jer „vječno je milosrđe njegovo“.

Hvala vam za radost kakvom ste davali svoj život, očitujući srce koje je tokom godina kucalo i borilo se da ne postane tijesno i ogorčeno nego da bude svakog dana proširivano ljubavlju prema Bogu i njegovu narodu, srce koje se poput dobrog vina nije s vremenom ukiselilo nego mu je davalo sve izvrsniju kakvoću, jer je „vječno milosrđe njegovo“.

Hvala vam što nastojite ojačati veze bratstva i prijateljstva u zboru svećenika i sa svojim biskupom, tako što se međusobno podržavate, brinete se za onoga koji se razbolio, tražite onoga koji se izolirao, podržavate stare i učite od njihove mudrosti, dijelite materijalna dobra s drugima, smijete se i plačete zajedno… Koliko nam je ovo potrebno! Hvala vam i za čvrstoću i ustrajnost kada ste morali preuzeti kakvo teško poslanje ili potaknuti kojeg subrata da bude odgovoran, jer „vječno je milosrđe njegovo“.

Hvala vam što svakog dana slavite Euharistiju i što ste milosrdni pastiri u sakramentu pomirenja, bez rigorizma i laksizma, zauzeti za osobe i prateći ih na putu obraćenja prema novom životu koji Gospodin dariva svima nama. Znamo da po ljestvama milosrđa možemo sići do najniže točke naše ljudske bijede –uključivši lomljivost i grijeh – te popeti se do najviše točke božanskog savršenstva: „Budite milosrdni kao što je milosrdan vaš Otac“ [12] . Tako ćemo „moći ugrijati ljudska srca, putovati kroz noć s njima, voditi dijalog i čak silaziti u njihovu noć, u njihov mrak a da se ne izgubimo“ [13] , jer „vječno je milosrđe njegovo“.Hvala vam što dijelite pomazanje i svima gorljivo navješćujete Evanđelje Isusa Krista „bilo to zgodno ili nezgodno“ (2 Tim 4,2), ispitujući svoju zajednicu „da ustanovite gdje je njezina želja za Bogom živa i žarka, kao i ondje gdje je takav dijalog, nekoć pun ljubavi, zagušen ili nije mogao donijeti ploda“ [14] , jer „vječno je milosrđe njegovo“.