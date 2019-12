New York, 6. prosinac 2019.

Nemojmo graditi svoj život na prolaznim stvarima, nego na stijeni koja je Gospodin i zbog toga ćemo biti sretni, glavna je misao propovijedi pape Franje koju je održaona Misi u Domu svete Marte. Papa se nadahnuo na evanđelju liturgije toga dana i rekao: Uvijek se pouzdajte u Gospodina, jer Gospodin je vječna stijena".

Gradimo svoj život na Gospodinu, a ne na prolaznim stvarima – potaknuo je papa Franjo, , 5. prosinca 2019. na Misi u Domu svete Marte. Pohvale čvrstom temelju u središtu su liturgijskih čitanja toga dana. U Matejevu evanđelju Isus uspoređuje mudrog i ludog čovjeka. Prvi Gospodina postavlja kao temelj svojega života, gradeći vlastitu kuću na stijeni; drugi ne sluša Božju riječ i živi od privida, gradeći svoju kuću na pijesku (Mt 7,21.24-27).

Na temelju toga Papa je propovijedao, dijalogizirajući, kao i obično, s vjernicima, te zatražio od njih da razmatraju upravo „mudrost i slabost“ ili ono što je temelj naših nada, sigurnosti i života, moleći za milost kako bismo znali razlučiti što je stijena, a što pijesak.

Gospodin je stijena – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Tko ima povjerenja u Gospodina, uvijek će biti siguran, jer su njegovi temelji na stijeni. To je ono što kaže Isus u evanđelju. Govori o mudrom čovjeku koji je izgradio kuću na stijeni, to jest na povjerenju u Gospodina, odnosno na ozbiljnim stvarima. To je povjerenje plemenit materijal, jer je temelj na kojem gradimo svoj život, siguran i čvrst.

Mudar je čovjek onaj koji gradi na stijeni; naprotiv, lud je čovjek onaj koji izabire pijesak koji se kreće, te ga odnose vjetar i kiša – rekao je papa Franjo i primijetio – Tako je i u svakodnevnom životu; zgrade koje su građene bez dobrih temelja ruše se, kao i naš osobni život, ako naši temelji nisu jaki. Kada dođe oluja, a svi mi u životu imamo oluje, od Pape do posljednjeg vjernika, nemamo snage izdržati.

Mnogi kažu: Ne, mi ćemo promijeniti život i misle da promijeniti život znači ušminkati se – rekao je Papa i napomenuo – Promijeniti život znači promijeniti temelje života, to jest zamijeniti ih stijenom koja je Isus. Ako želimo obnoviti neku zgradu, jer je vrlo ružna, te je želimo uljepšati i osigurati njezine temelje, pogrešno je samo je ušminkati, jer će se srušiti. Ako se brinemo samo za vanjštinu, kršćanski život propada.

Samo je Isus siguran temelj, prolazne stvari ne pomažu, a to se vidi i u ispovjedaonici – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Samo onaj koji se tamo priznaje kao grešnik, slab, željan spasenja i ukoliko vjeruje i računa na Isusa kao spasenje, pokazuje da je njegov život utemeljen na stijeni. Treba se stoga obratiti i okrenuti onome što ne propada i ne prolazi. Tako je bilo i sa svetim Franjom Borgiom, 1500. godine, kada je taj bivši vitez carskoga dvora, koji je uništila carica Izabela, shvatio prolaznost i ispraznost zemaljskih stvari i izabrao Gospodina, te postao svetac.

Ne možemo graditi svoj život na prolaznim stvarima, na prividu i na pretvaranju da je sve dobro. Pođimo prema stijeni gdje je naše spasenje. Svi ćemo tamo biti sretni! – zaključio je Papa pozvavši u ovo vrijeme došašća svakoga od nas da razmislimo koji temelj dajemo svojem životu, čvrstu stijenu ili pijesak, te da molimo Gospodina za milost razlikovanja. (kta/rv)