Vatikan, 5. prosinac 2019.

Novoimenovani veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici, mr. Igor Žontar u prijepodnevnim satima, 5. prosinca predao je vjerodajnice papi Franji čime je i službeno stupio na novu službu, javlja nedjelja.ba.

Susret se dogodio u Apostolskoj palači, a uz veleposlanika Žontara bila je i njegova obitelj: supruga Ana i njihove dvije kćeri.

Mr. Žontar rođen je u Sarajevu, 13. rujna 1976. Nakon završene srednje škole, upisao je teološko-filozofski studij na sarajevskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Po završetku studija teologije u rodnom gradu studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu na kojem je 2009. postigao stupanj magistra filozofskih znanosti. Od 2000. djelovao je kao uposlenik Caritasa Biskupske konferencije BiH, nakon čega je, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, bio delegiran na mjesto koordinatora za međureligijski dijalog pri Svjetskoj konferenciji religija za mir (World Conference on Religion and Peace). Od 2002. radio je kao koordinator za mlade pri organizaciji Pax Christi te kao tajnik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Od školske godine 2004./2005. pa do imenovanja veleposlanikom 2019., bio je profesor u Katoličkom školskom centru Sv. Josip u Sarajevu, a u razdoblju od 2009. do 2016. i predavač na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Jedan je od osnivača znanstvenog inkubatora pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član Društva za razvoj matematike i analitičke filozofije, član uredništava i suradnik međunarodnih i domaćih stručnih časopisa iz područja društvenih i humanističkih znanosti.

Uz to je, nakon 22. godine od uspostavljanja bilateralnih odnosa, postao prvim veleposlanikom Bosne i Hercegovine pri Suverenom malteškom redu. (kta)