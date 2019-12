Zagreb, 5. prosinac 2019.

Novi broj Glasa Koncila, 49. u nizu u 2019. s nadnevkom od 8. prosinca započinje izvještajem s mise u splitskoj prvostolnici Sv. Dujma mučenika te se dotiče niza drugih tema poput predsjedničkih izbora, duhovne obnove vjeroučitelja i odgojiteljica u vjeri Požeške biskupije, djece ubijene u Domovinskom ratu i sl.

U drevnoj splitskoj prvostolnici Sv. Dujma mučenika održana je u četvrtak 28. studenoga svečana misa zahvalnica za 50 godina djelovanja obnovljene Splitske metropolije. Izvještajem s mise, kao i prigodne svečane akademije i studijskoga dana, s pripadajućom naslovnom fotografijom, otvara se čitateljima novi broj Glasa Koncila, 49. u nizu u 2019. godini s nadnevkom od 8. prosinca. – Obnova i ponovna uspostava metropolitanskoga središta Crkve u južnoj Hrvatskoj, u Splitu, nedvojbeno spada u događaje koji su crkvenoj i društvenoj stvarnosti toga dijela naše domovine dali poseban biljeg te istodobno osnažili Crkvu u navještaju evanđelja i učvrstili vjerski i društveni život u tim krajevima – dio je teksta koji je istaknut na naslovnici Glasa Koncila.

Urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić dotiče se u redovitomu komentaru niza tema kojima se kao zajednički nazivnik nameću predsjednički izbori, odnosno službena predsjednička kampanja koja započinje 5. prosinca u ponoć i traje do 20. prosinca u ponoć. No ta je kampanja stvarno započela, posebno u medijima – zbog čega komentar nosi naslov „Medijsko licemjerje“ – već početkom ljeta, a to nepoštivanje procedure povlači sa sobom niz manipulacija, od kojih mons. Miklenić neke spominje. Između ostaloga kaže: „Ni medijima ni glavnim kreatorima javnoga mnijenja nimalo nije smetalo što su pojedini aspiranti za predsjedničke kandidate manipulirali najavljujući promjenu predsjedničkih ovlasti premda je dobro poznato da je za to potrebna promjena Ustava, koje nema bez dvotrećinske suglasnosti zastupnika u Hrvatskom saboru.“

Među izvještaje iz života Crkve u Hrvatskoj koji privlače posebnu pozornost spada onaj s duhovne obnove za vjeroučitelje i odgojiteljice u vjeri Požeške biskupije. Premda je štrajk u školama završio, vrijedno načelno promišljanje o štrajku iznio je na susretu biskup Škvorčević.

Djeca ubijena u Domovinskom ratu povezuju izvještaje o dvama događajima koji su bili posvećeni spomenu na te „naše male anđele“, jedan u zagrebačkim Remetama a drugi u Zadru.

Izvještaj s putovanja pape Franje u Greccio, gradić u Italiji gdje je sv. Franjo Asiški upriličio prve žive jaslice, privlači najviše pozornosti na stranicama koje govore o životu Crkve u svijetu. U Grecciu je Sveti Otac potpisao svoje apostolsko pismo „Admirabilis signum – „Čudesni znak“ o važnosti i znakovitosti božićnih jaslica.

O populizmu, političkome pojmu koji se najčešće rabi kao etiketa kako bi se ocrnili politički protivnici, u redovitome intervjuu u Glasu koncila progovara dr. Ivan Balabanić, sociolog s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sugovornik relativizira isključivo negativno poimanje populizma, stavljajući mu kao protutežu problem otuđenosti političkih elita od naroda. S tim u skladu, znakoviti naslov intervjua glasi: „Populistički pokreti i inicijative mogu korigirati anomalije predstavničke demokracije“.

Ponos, pouzdanje u zajedništvo, rad i molitvu… Te poruke prevladavaju u redovitoj reportaži iz Siverića, župi u srcu Dalmatinske zagore u šibenskom zaleđu.

U rubrici namijenjenoj njihovim vršnjacima, mladi suradnici Glasa Koncila predstavili su svetice i svetce koji prate vjernike kroz vrijeme došašća: sv. Andriju apostola, sv. Barbaru, sv. Nikolu i sv. Luciju. Nije izostala ni Blažena Djevica Marija, čije se Bezgrešno začeće također najavljuje božićna slavlja.

Novi broj Glasa Koncila donosi i prvi dio prikaza dokumenta Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere, „Čovjek stvoren ‘na sliku Božju’ – njegova veličina i poziv“. „I onda kada je prihvaćena spoznaja da se čovjek do svoga sadašnjega stanja razvio u jednom evolutivnom procesu, to ne poništava biblijsku i teološku tvrdnju da čovjek postoji jer ga je Bog htio“, kaže se među ostalim u dokumentu.

Jedan od priloga u novome broju Glasa Koncila posvećen je sv. Luciji, djevici i mučenici, uoči njezinoga spomendana koji Crkva slavi u srcu došašća 13. prosinca. Autor prikaza Vjekoslav Dorn upoznaje čitatelje s legendama o svetici, s crkvama koje su joj posvećene, s kategorijama vjernika koji se posebno utječu u njezinu zaštitu, s narodnim običajima koji su vezani uz njezin blagdan…

„Prilika“, redoviti prilog Glasa Koncila, donosi u novome izdanju Glasa Koncila tri priloga. U „Oluji mozgova“, usred vremena koje je sklono božićno darivanje pretvoriti u kupovinu poklona, o daru i darivanju – pa i o tome što smatraju posebnim Božjim darom za sebe – govore kapelan Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Odilon Singbo, dječja književnica Jelica Gjenero te glazbenik Alen Hržica.

„Stvaranjem sinergije do hrvatske energije“ jedno je od gesla istaknutih u drugome prilogu, koji se, sa stajališta ekološke održivosti, bavi strategijom energetskog razvoja Hrvatske.

Pismo zabrinutoga oca koji svojim ukućanima ne uspijeva objasniti da ne nasjedaju na trikove poput „Crnoga petka“, navelo je psihologinju dr. Lovorku Brajković da progovori o suvremenom fenomenu opsjednutosti kupovinom. (kta/ika)