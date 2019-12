Vatikan, 5. prosinac 2019.

Boga se upoznaje kroz objavu i besplatnu ljubav – rekao je papa Franjo danas u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra. Glavna tema kateheze bilo je apostolsko služenje svetoga Pavla u Efezu kako ga prikazuju Djela apostolska. Zahvaljujući svetom Pavlu, oko 12 muškaraca primilo je krštenje u Isusovo ime – rekao je Papa i istaknuo – Bolesni su ozdravljali i opsjednuti su bili oslobođeni, jer je učenik sličio Učitelju.

Božja snaga koja se očitovala u Efezu, razotkrila je one koji su željeli koristiti Isusovo ime kako bi istjerivali zloduhe, no bez duhovne vlasti za to, te je pokazala slabost magijskih vještina koje su, izabravši Krista, mnogi ljudi napustili – rekao je Sveti Otac i primijetio – To je bio pravi preokret za grad kao što je Efez koji je bio čuveno magijsko središte. Evanđelist Luka na taj je način istaknuo nespojivost između vjere u Krista i magije. Ako odaberete Krista, ne možete se obraćati vraču. Vjera je prepuštanje s povjerenjem u ruke vjerodostojnog Boga koji daje da ga upoznamo kroz objavu i besplatnu ljubav, a ne kroz magijske čine.

Praktični kršćani i danas odlaze vračarima, no magija nije kršćanska – rekao je papa Franjo i dodao – Mnoge stvari koje se čine da bi se prorekla budućnost ili promijenila neka životna situacija, nisu kršćanske. Što se tiče svetoga Pavla, njegove apostolske službe i oproštajnog govora koji je bio jedna vrsta duhovne oporuke onima koji će nakon njegovog odlaska morati voditi zajednicu u Efezu, radi se o najljepšim stranicama Djela apostolskih.

U jednom je dijelu svojeg oproštajnog govora sveti Pavao ohrabrio odgovorne u zajednici, za koje je znao da ih vidi posljednji put, stoga im je kazao: Bdijte nad sobom i cijelim stadom – rekao je Papa i nastavio – To je posao pastira: bdjeti, bdjeti nad sobom i nad stadom. Pastir mora bdjeti; bdjeti moraju župnici, svećenici, biskupi, pa i Papa. To znači bdjeti da bi se sačuvalo stado; bdjeti nad samim sobom ispitujući svoju savjest i gledajući kako izvršiti tu dužnost bdijenja.

Sveti Pavao je ohrabrio odgovorne u zajednici: „Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom“ – citirao je Sveti Otac i primijetio – Nakon što je taj zadatak povjerio odgovornima u Efezu, sveti Pavao ih stavlja u ruke Božje i povjerava im riječi svoje milosti.

Molimo Gospodina da u nama obnovi ljubav prema Crkvi i polog vjere koji ona čuva, te da nas sve učini suodgovornima u čuvanju stada, podržavajući u molitvi pastire kako bi očitovali čvrstinu i nježnost Božanskog Pastira – zaključio je papa Franjo, te nakon kateheze pozdravio sve nazočne vjernike i hodočasnike. (kta/rv)