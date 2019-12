Sarajevo, 4. prosinac 2019.

U ponedjeljak, 2. prosinca 2019. u Svečanoj sali rektorata Univerziteta u Sarajevu, održana je svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa među kojima je i umirovljeni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Niko Ikić. Ovaj događaj je prvi od nekoliko kojim Univerzitet u Sarajevu obilježava svoju 70. godišnjicu postojanja. Između ostalih, svečanoj sjednici nazočili su izv. prof. dr. Darko Tomašević, dekan, profesor emeritus Mato Zovkić, mr. sc. Božo Odobašić, umirovljeni profesor, izv. prof. dr. Milenko Krešić i izv. prof. dr. Drago Župarić.

Svečani događaj započeo je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i studentske himne Gaudeamus igitur. Svečanom skupu potom se obratio prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta, koji je u svome govoru istaknuo nekoliko značajnijih postignuća Univerziteta u Sarajevu u proteklih nekoliko godina.

Nakon toga pristupilo se promociji profesora emeritusa. U počasno zvanje profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu promovirani su dr. Esad Duraković, akademik dr. Asif Šabanović, akademkinja dr. Mirjana Vuković, prof. dr. Ramo Masleša i prof. dr. Niko Ikić.

U ime promoviranih profesora prigodan govor održao je prof. dr. Niko Ikić. Istaknuo je kako put do ovog zvanja nije nimalo lagan: „Mi kao ovjenčani čašću emeritusa potpuno smo svjesni svoje ograničenosti. Ipak u procesu filtriranja fakultetska i sveučilišna tijela su zaključili da su naša imena dostojna za ove počasti. Hvala Vam na tom povjerenju, koje u nama budi novu odgovornost u znanstvenom radu, koji je uvijek put od poznatog do manje poznatog ili potpuno nepoznatog. Na tom putu nema ubiranja ruža bez krvavih ruku, taj put isključivo vodi per aspera ad astra, na tom putu nema vijenaca bez napornog rada, osim na kriminalan i ilegalan način.“ Podsjetio je prisutne kako je u rimsko doba titula emeritus označavala one vojnike koji su časno i odvažno služili caru i kraljevstvu te zahvalio Senatu Univerziteta u Sarajevu na ovome izboru, ali i matičnim fakultetima izabranih profesora na inspiraciji i podršci. (kta)



