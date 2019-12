Vatikan, 4. prosinac 2019.

Samo u poniznom srcu može klijati Duh Božji – rekao je papa Franjo, 3 prosinca 2019. na Misi u Domu svete Marte osvrnuvši se na liturgijska čitanja koja govore o malim stvarima. U prvom se čitanju, iz Knjige proroka Izaije, naviješta: „U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jesejeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat“ – citirao je Papa i istaknuo – Božja riječ hvali maleno i obećava da će isklijati mladica, a što je manje od klice? A ipak, na njemu će duh Gospodnji počivati.

Otkupljenje, objava i Božja prisutnost u svijetu tako počinju i uvijek je tako – rekao je Sveti Otac i primijetio – Bog se objavljuje u malenosti. Veliki se prikazuju moćni. Prisjetimo se kada je Isus bio napastovan u pustinji, đavao se prikazivao kao moćan i gospodar cijeloga svijeta: „Sve ću ti dati, ako ….“. Međutim Božje stvari počinju klijajući, od malog sjemena. Isus u evanđelju govori o toj malenosti.

Isus se raduje i zahvaljuje Ocu jer se objavio malenima, a ne moćnima – rekao je papa Franjo i podsjetio – Svi ćemo na Božić ići prema jaslicama, tamo gdje je Božja malenost. U kršćanskoj zajednici gdje vjernici, svećenici i biskupi ne idu tim putom malenosti, nedostaje budućnost, sve će se srušiti. To smo vidjeli u velikim povijesnim projektima. Bilo je kršćana koji su se pokušavali nametnuti snagom, veličinom i osvajanjem. No Božje Kraljevstvo klije u malom, uvijek u malenom i životnom sjemenu. No samo sjeme ne može dati ploda. Druga stvar pomaže i daje snagu: „U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jesejeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat“.

Duh uvijek izabire malene, ne može ući u velike, ohole i samodostatne – rekao je Papa i nastavio – Gospodin se objavljuje malenom srcu. Neki teolozi ne znaju mnoge teološke stvari, mogli bismo ih nazvati teološkim enciklopedistima. Znaju sve, no nesposobni su za teologiju, jer se ona radi na koljenima, čineći se malenima. Ako se svećenici, biskupi, kardinali i papa ne čine malenima, nisu pastiri, nego šefovi ureda. To vrijedi za sve, od onoga koji ima službu koja izgleda jedna od najvažnijih u Crkvi, do siromašne starice koja u skrovitosti čini djela milosrđa.

Put malenosti ne vodi u malodušje, to jest u zatvorenost u sebe i strah – rekao je Sveti Otac i dodao – Upravo suprotno, malenost je veličina i sposobnost riskiranja, jer nema ništa što bi mogla izgubiti. Upravo malenost vodi u velikodušnost, jer nam pomaže da idemo iznad sebe, znajući da veličinu daje Bog – rekao je Papa i citirao svetog Tomu Akvinskoga – „Ne plašite se velikih stvari“. To nam pokazuje i sveti Franjo Ksaverski koga danas slavimo. Ne smijemo se bojati ići dalje; no u isto vrijeme, moramo voditi računa o malim stvarima, jer to je Božja stvar.

Kršćanin uvijek polazi od malenosti – rekao je papa Franjo i primijetio – Ako se u molitvi osjećamo maleni sa svojim ograničenjima i grijesima, kao onaj carinik koji je posramljen u dnu hrama molio: „Smiluj se meni grešniku“, ići ćemo dalje. No ako vjerujemo da smo dobri kršćani, molit ćemo kao onaj farizej koji iz hrama nije izišao opravdan: „Hvala ti Bože što sam velik“. Bogu moramo zahvaljivati jer smo maleni.

Posebno mi je drago kada mogu ispovijedati, osobito djecu. Njihove su ispovijedi prekrasne, jer govore o konkretnim stvarima. Kažu da su rekli određene riječi, pa ih čak i ponove. To je konkretnost onoga tko je malen. Potrebno je moliti: Gospodine, grešnik sam jer radim te i te stvari. To je moja bijeda i malenost. Molim te pošalji mi Duha Svetoga kako se ne bih bojao općenito velikih stvari i onih koje činiš u mojem životu – zaključio je Papa. (kta/rv)