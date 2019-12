Vatikan, 3. prosinac 2019.

U Rimu se od 1. do 3. prosinca 2019. održava inicijativa "Putovanje općega dobra", tri dana susreta i razmišljanja o "pozivu" kršćanskih poduzetnika, na kojoj se okupilo 300 francuskih mladih katoličkih poduzetnika koje je Papa, 2. prosinca 2019. primio u audijenciju. Pastoralna konstitucija "Gaudium et spes" Drugoga vatikanskog sabora i enciklika "Laudato si'", dva su valjana kriterija za razlučivanje

Svakodnevne teškoće u usklađivanju potrebā vjere i socijalnoga nauka Crkve, uz potrebe i odredbe koje nameću zakoni tržišta i globalizacije – glavna je tema govora pape Franje skupini mladih francuskih poduzetnika koje je danas primio u audijenciju. U pratnji i vodstvu biskupa Dominiquea Reya, okupili su se u Rimu kako bi sudjelovali u inicijativi nazvanoj „Putovanje općega dobra“, koja se održava od 1. do 3. prosinca, a obuhvaća susrete i razmišljanja o „pozivu“ kršćanskih poduzetnika upravo u svjetlu socijalnoga nauka Crkve.

Napomenuvši da nije nikada bilo lako biti kršćani i imati velike odgovornosti, Papa je istaknuo slojeviti kontekst koji se stvara između produktivnosti i društvene pravednosti, te koje slijedom toga očituju sukob koji kršćanski poduzetnik proživljava i s kojim se svakodnevno treba suočavati.

Pretpostavljam da je mnogo sukoba u odlukama koje svakodnevno morate donositi. S jedne je strane potreba za osvajanjem tržišta, povećanjem produktivnosti, smanjenjem zakašnjenja, pribjegavanjem vještinama reklame, povećanjem potrošnje, … koja vam je često nametnuta u svrhu preživljavanja poduzeća, ljudi koji u njima rade i njihovih obitelji; a s druge su strane sve hitnije potrebe za socijalnom pravednošću, kako bi se svakomu zajamčila mogućnost da na dostojanstven način zaradi za život – napomenuo je Papa te dodao da tu misli na radne uvjete, plaće, ponude za zaposlenje i njihovu stabilnost, kao i na zaštitu okoliša.

Dva su kriterija – prema Papinim riječima – za razlučivanje kako bi se ti sukobi mogli živjeti mirno i u nadi. Prvi se može naći u konstituciji 'Gaudium et spes' Drugoga vatikanskog sabora. Što se tiče laika zauzetih u svjetovnoj stvarnosti u tom se dokumentu kaže sljedeće: „Njihova već pravilno formirana savjest mora nastojati da božanski zakon bude upisan u život zemaljske zajednice. Od svećenika pak neka laici očekuju svjetlo i duhovnu snagu. No neka ne misle da su njihovi pastiri uvijek tako stručni da na svako pa i teško pitanje što iskrsne imaju već gotovo konkretno rješenje ili da su oni upravo za to poslani. Neka radije sami, prosvijetljeni kršćanskom mudrošću i s poštovanjem uvažujući naučavanje Učiteljstva, preuzmu svoju odgovornost“ (br. 43) – podsjetio je Papa.

Drugi je korisni kriterij razlučivanja sadržan u enciklici Laudato si', u kojoj se – objasnio je – na neki način procjenjuje stanje u svijetu, stanje nekih sustava koji određuju gospodarske aktivnosti, uz njihov utjecaj na ljude i na okoliš. Ta procjena katkada može izgledati ozbiljna, ali mislim da pobuđuje snažan poziv na pozornost zbog uništavanja našega zajedničkog doma, kao i u odnosu na sve više siromaštva i ropstva s kojima se danas suočavaju bezbrojna ljudska bića. Sve je to povezano – istaknuo je papa Franjo.

Vi sigurno ne možete odmah dati neki djelotvoran odgovor na izazove današnjega svijeta. U tomu se ponekad možete osjetiti bespomoćnima. Ipak, imate bitnu ulogu – napomenuo je Papa – jer, i na skroman način, u nekim konkretnim promjenama običaja i stila, bilo u odnosima s vašim izravnim suradnicima, i još više u širenju novih kultura u poduzećima, moguće vam je djelovati kako biste konkretno promijenili stvari, te malo pomalo odgojili svijet rada u novom stilu.

Riječ je o tomu da radite na obraćenju, kao što je istaknuto na nedavnoj Sinodi o Amazoniji – istaknuo je Sveti Otac te objasnio da je to proces koji djeluje u dubini, te je stoga u stanju promijeniti mentalitete i omogućiti stvarni napredak ako je ostvaren uvjereno i odlučno, i to kroz konkretne akcije.

Na kraju je Papa istaknuo da je u temelju ekološkoga obraćenja duhovno obraćenje. Kršćanska duhovnost predlaže drugačiji način shvaćanja kvalitete života, te potiče proročki i kontemplativni stil života, sposoban radovati se ne dopuštajući obuzetost konzumerizmom – kazao je te potaknuo prisutne mlade poduzetnike da se već u osobnom životu zauzmu na putu jednostavnosti i umjerenosti.

Odluke koje ćete morati donositi u svojem radu bit će slobodnije i mirnije, a i vi sami bit ćete mirniji i radosniji, jer jednostavnost nam omogućuje da se zaustavimo i uživamo u malim stvarima, da zahvalimo na mogućnostima koje nam život nudi ne vezujući se za ono što imamo i ne žalosteći se zbog onoga što nemamo – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)