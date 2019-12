Vatikan, 2. prosinac 2019.

Konzumizam je virus koji napada vjeru – rekao je papa Franjo, 1. prosinca 2019. na Misi u Bazilici svetoga Petra koju je slavio povodom 25. obljetnice osnutka Kongoanske katoličke kapelanije u Rimu. Misu je slavio na zairskom, odnosno kongoanskom obredu koji je 1988. godine odobrila Kongregacija za božansko bogoslužje i to je, zapravo, kongoanskoj kulturi prilagođen rimski obred.

Isus dolazi! Advent nas podsjeća na tu sigurnost, jer sama ta riječ znači dolazak – rekao je Papa i istaknuo – Gospodin dolazi i to je korijen naše nade i sigurnosti da nam u nevolje ovoga svijeta dolazi Božja utjeha koja se ne sastoji u riječima, nego u prisutnosti Onoga koji dolazi među nas. Glagol „dolazi“ ne povezuje se samo s Bogom, nego i s nama. Naime, od Boga smo pozvani, a tko je pozvan, taj je očekivan i željen.

Gospodin nas ne ostavlja same. Došao je prije 2000 godina i doći će na kraju vremena, no dolazi i danas u naš život sa svim našim problemima, tjeskobama i nesigurnostima – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Gospodin se nikada nije umorio, niti će se umoriti od nas, nego želi doći i posjetiti nas. To je izvor naše radosti.

Ostavili ste svoje kuće, osjećaje i drage stvari i došli ste ovdje – rekao je papa Franjo i primijetio – Prihvatili su vas, no prisutne su nepredviđene teškoće. Za Boga ste uvijek dobrodošli. Njemu nikada nismo stranci, nego očekivana djeca. A crkva je Božji dom. Ovdje se osjećajte kao kod kuće. Međutim, na Gospodinov poziv da idemo k Njemu može se i negativno odgovoriti, kao i u Noine dane, kada se trebalo dogoditi nešto novo uznemirujuće o čemu nitko nije razmišljao. Svatko se bavio svojim potrebama, nikoga se nije očekivalo, samo su brinuli o tome da imaju nešto za sebe i za hranu.

Konzumizam je virus koji u korijenu napada vjeru, jer vas uvjerava da život ovisi samo o tome što imate, te tako zaboravljate na Boga koji vam dolazi u susret i koji vam je blizu – rekao je Papa i nastavio – Gospodin dolazi, no mi radije slijedimo nagone koji nam dolaze; brat kuca na naša vrata, no smeta nam. To je konzumističko sebično ponašanje. Naime, ovisiti o trošenju umrtvljuje srce, jer se od stvari živi, a ne zna se za što se živi. Imamo mnogo dobara, no ne činimo dobro. Kuće se pune stvarima, no djece je sve manje. Dopuštamo da nam vrijeme tek tako prolazi, no nemamo vremena za Boga i za druge.

Kada se živi za stvari, one nam nikada nisu dovoljne, pohlepa raste i na putu se javljaju druge prepreke, te se na kraju osjećamo ugroženi, nezadovoljni i ljuti, podiže se razina mržnje – rekao je Sveti Otac i dodao – Želimo više, još više i sve više. Danas vidimo da tamo gdje je konzumizam, vlada mnogo nasilja, pa makar samo i na riječima, mnogo ljutnje i želje da tražimo neprijatelja pod svaku cijenu. Dakle, dok je svijet pun oružja koje uzrokuje smrt, ne shvaćamo da svoje srce i dalje naoružavamo gnjevom.

Isus nas iz svega toga želi probuditi, pozivajući nas da bdijemo i da ne popustimo snu koji sve obuzima, s nadom da noć neće zauvijek trajati i da će ubrzo doći zora – rekao je papa Franjo i istaknuo – Naš je zadatak sada bdjeti, pobijediti napasti da je smisao života skupljati i razotkriti prijevaru da ćemo biti sretni ako budemo imali mnogo stvari. U ovo se božićno vrijeme osobito treba oduprijeti zasljepljujućim svjetlima potrošnje koja posvuda sjaje, te vjerovati da molitva i milosrdna ljubav nisu izgubljeno vrijeme, nego najveće blago.

Samo na taj način, kada se srce otvori Gospodinu i braći, mačevi će se pretvoriti u plugove i koplja u srpove, kao što kaže prorok Izaija: „Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju“. To su riječi koje se odnose na trenutačnu situaciju u Demokratskoj Republici Kongo – zaključio je Papa. (kta/rv)