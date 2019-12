Sarajevo, 1. prosinac 2019.

Prve nedjelje došašća, 1. prosinca 2019., u sarajevskoj katedrali Srca Isusova nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić zaredio je za đakone sedam kandidata za Vrhbosansku nadbiskupiju i dvojicu za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu, javlja nedjelja.ba.

U koncelebraciji s nadbiskupom, kojoj je prethodila svečana procesija, bili su provincijal Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić, apostolski nuncij u BiH mons. Luiggi Pezzuto i još 40-ak svećenika.

Na početku Misnog slavlja nadbiskup Puljić pozdravio je suslavitelje, rodbinu ređenika, župnike i župljane iz župa iz kojih su iznikli novi đakoni te okupljene vjernike.

Nakon što su kandidati predstavljeni za red đakonata, a kršćanski puk izrazio zahvalnost Bogu za taj čin, kard. Vinko uputio je prigodnu homiliju, u kojoj je želio povezati ovaj važni događaj sa slavljem Prve nedjelje došašća. „Hoditi u svjetlosti Božjoj, Gospodnjoj svjetlosti – poruka je svima nama kršćanima na početku došašća. Ići putem svjetlosti – Isus je rekao: 'ja sam svjetlo svijeta', drugom riječju – u došašću idemo ususret gospodinu, ali idemo njegovom stazom – to je ta svjetlost koju valja slijediti – proročki upućeno, a na nama da prihvatimo. Na poseban način Sv. Pavao u poslanici poručuje: 'obucite se', u Krista, u svjetlo. Zapravo, svi mi kršćani obukli smo se u tu milost posvetnu krštenjem, postali smo dionici upravo otajstva djece Božje“, podsjetio je te se u nastavku, između ostalog, obratio ređenicima.

„Ne trebam ponavljati, sam sveti red jest zapravo oblačenje odozgor, oblačite se da budete Kristovi službenici, služitelji Evanđelja – to je možda najvažnije. Kad budete upravo oblikovali svoj život razmatrajući Božju riječ, slaveći otajstva, Vi ćete se suobličiti Kristu – jer s kim si takav si. Ako se budeš družio svaki dan s Isusom – ne bojim se za tvoj život. Ali onog trenutka kada nestane te svjetlosti, ne samo da se bojim za vas, nego i za sve one kojima ste poslani. Zato je prevažno sačuvati to da svaki dan oblačite se u Svjetlo odozgor (...) Vi danas na svoj način – redovnici doduše polažu zavjet čistoće i prije, uz zavjet siromaštva i zavjet poslušnosti – s đakonatom preuzimate život celibata. Danas se to tako napada, ali nije ni čudo jer dali smo često batinu da nas lupaju. Najgore, ti što tako naprave nisu ni svjesni da to nije samo sramota za njih, da nije to grjehota za njih, nego cijelu crkvu blate... Ali – ne dajte se obeshrabriti. Vi ste taj celibat slobodno izabrali – živite dostojanstveno, slijedite Krista, ne bilo kakvu zemaljsku vrjednotu“, naglasio je kardinal i na kraju poručio kako su oni 29. generacija koju redi za đakonat te ih je pozvao, unatoč svim poteškoćama koje živimo, da vole Crkvu, za koju su se predali.

Poslije propovjedi kandidati za ređenje izrazili su spremnost prihvatiti posvećeno beženstvo, obdržavati bogoslužje časova te poštovanje i poslušnost dijecezanskom biskupu i zakonitom redovničkom poglavaru.

Kard. Puljić polaganjem ruku i posvetnom molitvom kandidatima je podijelio sakrament svetoga reda đakonata. Potom su novozaređeni đakoni, uz pomoć svojih župnika, obukli službenu liturgijsku odjeću te na kraju obreda primili evanđelistar iz nadbiskupovih ruku, i s njim izmijenili cjelov mira, a zatim pristupili služenju kod oltara.

Ovim ređenjem prihvatili su, kako im je to povjerila mjerodavna vlast, zadaće đakona: svečano podjeljivati krštenje, čuvati i dijeliti euharistiju, u ime Crkve prisustvovati ženidbi i blagoslivljati, nositi popudbinu umirućima, čitati vjernicima Sveto pismo, poučavati i poticati narod, predsjedati vjerničkom bogoslužju i molitvi, dijeliti sakramentale, predsjedati obredu sprovoda i pokopa.

Za đakone su zaređeni: Josip Antukić (župa Av. Ivana Krstitelja, Lug-Brankovići); Marin Babić (župa Sv. Leopolda Bogdana Mandića, u Maglaj); Vedran Ćosić (župa Sv. Ante Padovanskog, Busovača); Josip Dedić (župa Presvetog Srca Isusova, Prozor); Sandro Jurešić (župa Sv. Josipa, Zenica); Jadranko Kurt (župa Presvetog Trojstva, Novi Travnik); Marcel Tunjić (župa Sv. Ante Padovanskog, Vukanovići) te fra Stjepan Antolović (župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Osova) i fra Stjepan Lukašević (Župa Rođenja Blažene Djevice Marije, Brestovsko).

Misu je skladnim pjevanjem uveličao udruženi zbor dviju bogoslovija pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Euharistije upriličeno je zajedničko fotografiranje s nadbiskupom i provincijalom.

Novi đakoni

Josip Antukić sin je Ivana i Ane r. Ćavara, rođen 17. listopada 1995. u Žepču. Dolazi iz župe Sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima, gdje je kršten i krizman. Gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Marin Babić sin je Mate i Jele r. Bošnjak, rođen 8. lipnja 1996. u Žepču. Dolazi iz župe Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Maglaju, kršten je u župi Sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima, a krizman u župi Maglaj. Gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Vedran Ćosić je sin Rafaila i Zorice r. Badrov, rođen 21. rujna 1995. u Novoj Bili. Dolazi iz župe Sv. Ante Padovanskog u Busovači, gdje je kršten i krizman. Završio je Srednju medicinsku školu u KŠC-u Sarajevu, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Josip Dedić je sin Ante i Jele r. Petrović, rođen 28. listopada 1996. u Livnu. Dolazi iz župe Presvetog Srca Isusova u Prozoru, gdje je također kršten i krizman. Gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Sandro Jurešić je sin Jakova i +Jelene r. Marković, rođen 12. svibnja 1995. u Zenici. Dolazi iz župe Sv. Josipa u Zenici, gdje je također kršten i krizman. Gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Jadranko Kurt je sin Zdravka i Anđe r. Lauš, rođen 14. siječnja 1996. u Novoj Bili. Dolazi iz župe Presvetog Trojstva u Novom Travniku. Kršen je u župi Sv. Duha u Novoj Bili, a krizman u župi Presvetog Trojstva u Novom Travniku. Završio je srednju školu za cestovni promet u Novom Travniku, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Marcel Tunjić je sin +Ive i Kate r. Mađar, rođen 3. veljače 1996. u Čapljini. Dolazi iz župe Sv. Ante Padovanskog u Vukanovićima. Kršten je u župi Sv. Ilije proroka u Stocu, a krizman u župi sv. Ante Padovanskog u Vukanovićima. Gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Fra Stjepan Antolović sin je Žarka i Nade r. Andrić, iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, Osova. Rođen je 30. ožujka 1993. u Zenici. Opću gimnaziju završio je u KŠC-u u Žepču. Prve zavjete položio je 5. srpnja 2014., iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio je 30. rujna 2018. u Osovi. Primio je sve službe i završio je pet godina studija.

Fra Stjepan Lukašević sin je Mate i Đine r. Gajić, iz župe Župa Rođenja Blažene Djevice Marije, Brestovsko. Rođen je 11. prosinca 1993. u Zagrebu. Kao sjemeništarac pohađao je tri godine FKG u Visokom, a četvrti razred opće gimnazije završio je u Busovači. Prve zavjete položio je 5. srpnja 2014., iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio je 30. rujna 2018. u Osovi. Primio je sve službe i završio je pet godina studija. (kta)

