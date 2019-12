Hamburg, 1. prosinac 2019.

Svečana akademija u povodu proslave 50. obljetnice postojanja i djelovanja Hrvatske katoličke misije bl. Augustina Kažotića u Hamburgu održana je u subotu, 30. studenoga 2019. u katedralnoj crkvi Svete Marije u Hamburgu, , objavljeno je na mrežnoj stranici Žive zajednice, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj.

Uime župnog pastoralnog vijeća okipljene je pozdravio Miljenko Ružić koji je istaknuo. „Slavimo pedeset godina našega života, pristutnosti Hrvata katolika ovdje izvan matice domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Slavimo našu živu zajednicu vjernika. Došli smo ovamo zbog političkog, ekonomskog, ratnog ili nekog drugog razloga. Za nama su došli svećenici i časne sestre iz Reda sv. Dominika, braća dominikanci i sestre dominikanke, kako bi u zajedništvu s Bogom i svojim narodom živjeli svoju vjeru i da nam pomognu da ne zaboravimo tko smo i kome pripadamo.

Najprije zahvaljujemo Bogu na svim dobrima, koja nam je tijekom tih pedeset godina udijelio, za sve svećenike i časne sestre koji su djelovali i djeluju ovdje u Njemačkoj, u Nadbiskupiji Hamburg. Hvala i mjesnoj Crkvi, Nadbiskupiji Hamburg na čelu s nadbiskupom dr. Stefanom Heßeom, koja nam je omogućila da se možemo okuupljati oko olatara i slaviti Boga na svom hrvatskom jeziku. Budimo ponosni na svoj vjerski i nacionalni identitet i nemojmo dopustiti da izgubimo svoje kršćanske korijene.“

Prior dominikanskog samostana u Hamburgu o. Richard Nennstiel prenio je pozdrave i čestitke dominikanskog provincijala o. Petera Kreutzwalda. Ujedno se prisjetio svoga prvog dolaska u Dubrovnik u vrijeme Domovinskog rata. Njemački su dominikanci nastojali imati solidardnosti s hrvatskim narodom u tom teškom vremenu, a to nije bila samo molitva nego i solidarnost kroz prisutnost u Hrvatskoj, koja je nastradala u ratu. Hvala Bogu da se to sve dobro završilo i da je Hrvatska postala slobodna zemlja, kazao je dodavši kako je uvijek bio oduševljen specifičnom pobožnošću i vjerom našega naroda. Ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislav Markić je istaknuo kako su migracije označile povijest svijeta i povijest spasenja, a i povijest hrvatskoga naroda. „Migracije su nas dovele u našu lijepu domovinu, u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a migracije nas isto tako i odvode, u ovo vrijeme i pojačano, iz naše domovine po cijelome svijetu. Hrvati su obgrlili svijet i svuda nas ima. Naš narod odlaskom u daljinu traži Božju blizinu, a to upravo pruža Hrvatska inozemna pastva, koja je preko Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu stara pedeset godina, ali preko prvih nastojanja i prvih naših svećenika koji su prije sto dvadeset pet godina pošli u Pittsburgh, stara je toliko. Božju blizinu pružaju upravo vaši svećenici i časne sestre ovdje u Hamburgu već pedeset godina i to je doista razlog za čestitku i za slavlje“, kazao je te je uputio čestitku za zlatni jubilej misije.

Časna majka sestara dominikanki Kongregacije svetih Anđela čuvara sa sjedištem u Korčuli s. Jakica Vuco, koja je na proslavi sudjelovala s više svojih sestara koje su djelovale i u misiji, potaknula je okupljene neka u njima nikada ne ugasne žeđ i ljubav za dobrom i domovinom, te je na poseban način zahvalila svojim sestrama koje su djelovale i djeluju u toj hrvatskoj misiji.

Prigodnu je čestitku uputio i generalni konzul Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Hamburgu Kristijan Tušek, koji je sudjelovao zajedno sa suprugom, a iz Veleposlantva Republike Hrvatske iz Berlina na proslavu je došla ministrica savjetnica Marica Jukić. Čestitku je preko video poruke uputila predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, koja je posebno istaknula tri odrednice – vjeru, jezik i domoljublje u životu iseljenih Hrvata. Čestitku je uputio i provincijal Hrvatske dominikanske provincije dr. o. Slavko Slišković, koji je istaknio vrijednost monografije o misiji, a objavljena u toj prigodi.

Pomoćni vrhbosanski biskup u miru, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatsku inozemnu pastvu mons. Pero Sudar je zahvalio voditelju misije o. Anti Bobašu i dušobrižniku o. Mirku Vlku na pozivu i izrazio je radost što opet može biti na proslavi misije nakon dvadeset i pet godina i zahvaliti velikom Bogu na svim njegovim darovima koji je pratio i prati misiju i njezine članove tijekom pedeset godina. „Čestitam i zahvaljujem svećenicima i časnim sestrama, ali i svima koji su na bilo koji način dali dio sebe da živi ova zajednica. Tijekom selidbi opstali su samo oni koji se nisu odrekli onog mjesta od kojeg su otišli i koji su znali prihvatiti mjesto na koje su došli. Vi imate dvije domovine. Ovu ćete moći voljeti samo onoliko koliko onu tamo ne zaboravite. Ako se hoće ostati čovjek, ona se to može i nikada ne smijemo zanijekati od koga smo. Stoga je hrvatski katolički identitet uvjet vašeg čovještva, zato molim Boga da se ovdje potpuno snađete da dobijete ono što ste tražili i tražite, ali da ne izgubite ono bitno po čemu ste to što jeste“, kazao je mons. Sudar zaželjevši toj zajednic puno Božjeg blagoslova u budućnosti, kojoj je, kao i svim njezinim članovima, izrazio zahvalnost u ime domovinske Crkve.

Na kraju je zahvalnu riječ svima uputio voditelj misije o. Anto Bobaš koji je podsjetio kako je dosad u misiji djelovalo sedam župnika, dvanaest dušobrižnika od kojih su neki bili dva puta, i dvanaest časnih sestara od kojih su također neke bile dva puta. Zahvalio je svima koji su svoj život ugradili u život misije, a na poseban način svojim suradnicima o. Mirku Vlku i časnim sestrama Janji Martinović i Jasni Matić, koji su došli pred oltar, a koje su okupljeni srdačno pozdravili velikim pljeskom. O. Anto Bobaš je istaknutim gostima predao grb misije, kojeg je u drvu izradio Jadranko Bobaša.

Prof. dr. Markus Tymister je ukratko predstavio monografiju misije: Frano Prcela OP (ur.), „Hrvatska katolička misija Hamburg / Kroatische katholische Mission Hamburg 1969.-2019.“, u suradnji s Antom Bobašom OP., prijevod Monika Lovrić i Frano Prcela, fotografije A. Rokosz OP, M. Lasić, A. Polegubić i dr., Dominikanska naklada Istina, Zagreb, 2019., 304 str. U monografiji su pozdravne riječi važnih osoba iz crkvenog života, te teme o Hrvatima kao iseljeničkom narodu i Crkvi, počecima dušobrižništva za Hrvate u Hamburgu, pastoralnom radu, pastoralnim djelatnicima u Hrvatskoj katoličkoj misiji Hamburg, sugraditeljima misijskog života, suradnji i susretima, karitativnoj djelatnosti i kulturno-športskim aktivnostima.

U glazbenom dijelu nastupila je Klapa „Furešti“ iz Zagreba.

Moderatori na akademiji su bili o. Frano Prcela i prof. dr. Markus Tymister. Nakon akademije u dvorani nasuprot katedralne crkve za sve je priređen domjenak uz nastup misijke folklorne skupine. Priređen je i progam uz duhovne i zabavne pjesme.

U nedjelju. 1. prosinca 2019. slavit će se u 15 sati svečano Euharistijsko slavlje u katedralnoj crkvi Sv. Marije u Hamburgu. Misno slavlje predvodit će predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, pomoćni vrhbosanski biskup u miru mons. dr. Pero Sudar u zajedništvu s pomoćnim biskupom nadbiskupije Hamburg u miru mons. Hans Jochenom Jaschkeom. (kta)

