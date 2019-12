Beograd, 1. prosinac 2019.

Pod geslom „Crkva – Božja obitelj“ u Beogradu je, 30. studenoga 2019. otvorena Prva sinoda Beogradske nadbiskupije. Svečanu Misu u crkvi Krista Kralja predvodio je beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar u zajedništvu sa svim svećenicima nadbiskupije.

Na Misi je sudjelovao i apostolski nuncij u Republici Srbiji nadbiskup Luciano Suriani. „Srce koje vjeruje i usta koja ispovijedaju sadržaje vjere – a samo vjera gleda i vidi nevidljivi svijet, dakle našu budućnost – to je jedini put do obnove. To je i bit sinode: iz vjere srca progovarati, ispovijedati, upućivati, savjetovati, odlučivati, činiti”, istaknuo je nadbiskup.

Nakon Mise slijedila je svečanost otvorenja. Uvodna predavanja o povijesti Katoličke Crkve na tim prostorima i Beogradskoj nadbiskupiji te o značenju sinode održali su nadbiskup Hočevar, mr. vlč. Andrej Đuriček i mr. vlč. Aleksandar Ninković. Na kraju svečanog otvaranja nadbiskup je blagoslovio 72 člana skupštine Prve sinode, predstavnike svih župa, pokreta, udruga i zajednica Beogradske nadbiskupije i upalio prvu svijeću adventskog vremena koje počinje 1. prosinca. (kta/ika)

