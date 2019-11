Krašić, 30. studeni 2019.

Umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak proslavio je zlatni jubilej, 50 godina svećeništva, na blagdan sv. Andrije 30. studenoga 2019. Misnim slavljem u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću. Biskup Josip Mrzljak za svećenika je zaređen 16. studenoga 1969., a mladu Misu proslavio je 30. studenoga. Stoga je svoju zlatnu Misu proslavio upravo na blagdan svetog Andrije u Krašiću, gdje je i imao mladu Misu.

Na zlatomisničkom slavlju sudjelovali su zagrebački nadbiskup i metropolit kardinal Josip Bozanić, biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine: novoimenovani varaždinski biskup Bože Radoš, sisački biskup Vlado Košić, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, apostolski administrator Križevačke eparhije mons. Milan Stipić i umirovljeni križevački vladika Nikola Kekić, zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski, potom vojni biskup Jure Bogdan i umirovljeni vojni biskup Juraj Jezerinac, brojni svećenici povezani sa slavljenikom, njegova generacija te svećenici iz dekanata.

Prije mise riječi pozdrava uputio je kardinal Bozanić. Govoreći o slavljeniku, istaknuo je da je biskup Mrzljak započeo svećeništvo u posebnom vremenu, neposredno nakon Drugog vatikanskog sabora. Nakon mlade mise prva mu je služba bila u Koprivnici, poslije je pastoralno djelovao u Ozlju, Vrhovcu, Sesvetskom Kraljevcu, slijedila je služba na Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je zagrebačkim pomoćnim biskupom. Za biskupa je zaređen 6. veljače 1999. Biskup Mrzljak bio je osam godina zagrebački pomoćni biskup i dvanaest godina varaždinski biskup. Bogat je to životni put, rekao je kardinal Bozanić, istaknuvši lijepu suradnju s mons. Mrzljakom kao pomoćnim zagrebačkim i varaždinskim biskupom.

Uvodeći u misu biskup Mrzljak rekao je da slaviti jubilej znači biti Bogu zahvalan. „Na to nas je podsjetio sveti papa Ivan Pavao II. koji je preporučio da slavimo jubileje, u smislu da znamo Bogu zahvaliti za proteklo vrijeme i za sva dobročinstva koja nam je udijelio u našem životu, a mi kršćani prepoznajemo da sve dobro dolazi od dobrog Boga“, rekao je biskup Mrzljak.

U propovijedi je biskup Radoš istaknuo da je „crkva u Krašiću sigurno u svome srcu zapisala dan 30. studenoga 1969. godine kada je mladomisnik Mrzljak stupio na oltar prvi put okrenut prema narodu, okružen prvi put svećenicima u koncelebraciji i slavio svoju mladu misu“.

Tumačeći kako je poziv svećenika i biskupa privoditi ljude Bogu, biskup Radoš istaknuo je da je zlatomisnik na različite načine privodio braću Bogu. „Kao svećenik, kapelan, župnik, kasnije kao biskup, posebno je privodio svoje prve suradnike Bogu. Dovodio ih je do oltara i predstavljao Gospodinu. Njegova je zadaća dovesti ljude Bogu, a Bog će učiniti. Vjerujem da je danas srce našeg zlatomisnika ispunjeno radošću. Prije svega što zahvaljuje onima koji su njega priveli, a tolika je rijeka onih koje je on priveo, prikazao Bogu. Onih koje je zaredio, onih koje je krizmao i na toliko drugih načina“, rekao je biskup Radoš.

Govoreći o važnosti dovođenja malih ljudi Gospodinu, biskup Radoš istaknuo je da je biskup Mrzljak dugo godina zadužen za vođenje Hrvatskoga Caritasa. „Hrvatski Caritas je izraz Božje ljubavi. Ne možemo nahraniti sve ljude. Bogati neće nahraniti ljude. Oni i uzimaju od siromašnih, zato možda siromašni i nemaju. Potrebno je vidjeti male darove, donijeti ih Gospodinu i On će nahraniti mnoštvo. To je izvorna evanđeoska zapovijed. Izvorni evanđeoski stav. Kroz dugi niz godina to je biskup činio. Caritas nema samo cilj nahraniti ljude. On ima cilj privesti malene Bogu. Toliki su osjetili dar Božje dobrote kroz sitne darove Caritasa. Toliki su bili nahranjeni Božjom ljubavlju kroz dar koji je preko ruku svećenika, djelatnika Caritasa, kroz ruke biskupa došao na njihov stol“, istaknuo je biskup Radoš.

Pojašnjavajući kako je važno vidjeti ljude na rubu, biskup Radoš podsjetio je da je biskup Mrzljak i predsjednik Odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral Roma. U Varaždinskoj biskupiji je puno Roma. Njima biskup priskače u pomoć. „I oni žele osjetiti Crkvu kao svoju. Imaju jednaku čežnju upoznati Gospodina. Mi danas molimo ‘Gospodine daj nam milost da ne podignemo zidove prema onima koji su čini nam se malo drugačiji, ali potpuno su isti u želji i dostojanstvu jer žele vidjeti Boga i Božja su djeca’“, zaključio je biskup Radoš. (kta/ika)



