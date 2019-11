Vatikan, 30. studeni 2019.

Smrt je susret s Gospodinom koji treba čekati u nadi – rekao je papa Franjo 29. studenog 2019. na Misi u Domu svete Marte i primijetio – Posljednji tjedan liturgijske godine Crkva nas poziva da razmišljamo o kraju svijeta i svakog od nas, a to čini i današnje evanđelje u kojem evanđelist Luka ponavlja Isusove riječi: „Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti“ (Lk 21,29.33). Sve će završiti, no On će ostati. Svatko treba razmišljati o svojem kraju, to jest o smrti.

Nitko od nas ne zna točno kada će doći smrt, dapače, skloni smo odgađati to razmišljanje vjerujući da smo vječni, no nije tako – rekao je Papa i istaknuo – Svi smo ranjivi i slabi. Jučer sam o tome meditirao na temelju članka koji je izišao u časopisu Civiltà Cattolica, koji nam kaže da ranjivost povezuje sve nas. Jednaki smo u ranjivosti. Svi smo ranjivi i u određenom nas smislu ta ranjivost vodi u smrt. Zato idemo liječniku kako bismo vidjeli što je s našom tjelesnom ranjivosti, a drugi pak idu psihologu liječiti neku psihičku ranjivost.

Dakle, ranjivost nas povezuje i nijedna nas obmana ne štiti – rekao je Sveti Otac i nastavio – U mojoj je zemlji bila moda unaprijed platiti pogreb s obmanom da će se na taj način uštedjeti trošak obitelji. Kada se otkrila prijevara nekih pogrebnih poduzeća, moda je prošla. Koliko puta nas prevare obmane, kao što je ona da smo vječni. Međutim, da smrt sigurno dolazi piše u Bibliji i Evanđelju, no Gospodin nam je uvijek prikazuje kao susret s Njim i prati je riječju „nada“.

Gospodin nam kaže da se pripremimo za susret, a smrt je susret – rekao je papa Franjo i dodao – On je taj koji nas dolazi posjetiti, uzeti nas za ruku i povesti sa sobom. Ne bih želio da ova jednostavna propovijed bude pogrebna obavijest. To je jednostavno evanđelje i život. To znači jednostavno reći jedni drugima da smo svi ranjivi i da će jednoga dana na naša vrata pokucati Gospodin. Stoga se trebamo dobro pripremiti za trenutak kada će zvono zazvoniti i kada će Gospodin pokucati na naša vrata. Molimo jedni za druge kako bismo bili spremni s povjerenjem otvoriti vrata Gospodinu koji dolazi.

Od svih stvari koje smo skupili, koje smo uštedjeli, koje su dopuštene i dobre, ništa nećemo ponijeti s ovoga svijeta, nego samo Gospodinov zagrljaj. Mislite na vlastitu smrt. Umrijet ćemo, ali kada? U kalendaru nije zabilježeno ni točno određeno, no Gospodin to zna. Molimo Gospodina da nam pripremi srce za dobru smrt, da umremo u miru i nadi. Nada uvijek mora pratiti naš život, da ovdje živimo s Gospodinom, te da ćemo potom s Gospodinom živjeti u vječnosti. Molimo jedni za druge na tu nakanu – zaključio je Papa. (kta/rv)