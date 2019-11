Zagreb, 28. studeni 2019.

U posljednjem ovogodišnjem broju lista „Radosna vijest“ u uvodniku mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj PMD Bosne i Hercegovine, piše od došašću spominjući se svetog Augustina. Bdijenje, vjera, nada, obraćenje, molitva i radost su putevi priprave po svetom Augustinu. „Ako bismo sve brzo zaboravili i ostali nijemi na potrebe misija, mogao bi to biti znak da nismo ozbiljno ni doživjeli taj milosni mjesec, kao ni vrijeme došašća, koje nas ne može osobno pripraviti za susret s Isusom ako isključimo bližnjega i potrebitoga, bilo u svojoj župi bilo u misijama. Stoga neka ovo došašće bude obilježeno upravo našom okrenutošću prema braći i sestrama u misijskim zemljama. Uvjeren sam da će nam priprava za Božić biti uspješnija, a Božić radosniji“, ističe mons. Tunjić.



Rubrika „U središtu“ i u ovom broju donosi promišljanja mr. sc. Anite Treščec o važnosti misionarskog djelovanja Crkve s obzirom na to da je, u Izvanrednome misijskom mjesecu, u Vatikanu od 6. do 27. listopada, održana Sinoda o Amazoniji. Sinoda se odnosi se na određeni teritorij, ali se tiče i opće Crkve.

Čitajući tekstove u rubrici „Iz života naših misionara“, otići ćemo do Brazila, Čilea, DR Kongo i Ukrajine. Svoje misijsko iskustvo u Izvanrednom misijskom mjesecu u Brazilu opisuje nam o. Milan Knezović u tekstu „Izići iz sebe ususret drugomu“. Vjernici njegove župe Gospe od Bezgrešnog Začeća su kroz cijeli listopad bližnjima donosili nebeski mir. Posjeti bolnicama, ženskom zatvoru, ruralnim župama, prihvatilištima za beskućnike samo su neke od misijskih aktivnosti. O. Knezović dodaje: „To misijsko iskustvo u župi dalo je još jedan vrijedan duhovni plod: osnovali smo ekipu za misijsku animaciju, koja s nestrpljenjem iščekuje početak božićne devetnice, da bi nastavila ondje gdje smo mi stali.“

O „70 godina misije ljubavi i milosrđa u Čileu“ piše s. M. Fides Babić želeći s čitateljima „Radosne vijesti“, dobročiniteljima i prijateljima misija u domovini i u svijetu podijeliti radost povodom obilježavanja 100. obljetnice utemeljenja družbe i 70. obljetnice njihova plodnoga misijskoga, milosrdnoga i odgojnog djelovanja u Čileu. Proslava obljetnice bila je 5. rujna, a svečano euharistijsko slavlje predvodio je mjesni biskup mons. Juan Maria Agurto.

Fra Ilija Barišić nam javlja o „Dogradnji srednje škole“ u DR Kongo: „Uvjereni u Božju providnost, započeli smo radove s malo novca što smo imali, nadajući se angažmanu i potpori svih prijatelja misija i naših dobročinitelja posredstvom Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Uvjereni da je to Božje djelo, za dobrobit ovog naroda i širenje Kristova kraljevstva, čvrsto se nadamo da će, na slavu Božju, ovaj pothvat do početka sljedeće školske godine biti sretno priveden kraju.“

Posljednji tekst misionara jest onaj s. Ivančice Fulir iz Ukrajine koja čitatelje izvještava o slavlju u malenoj crkvi sv. Jurja. Sestra Ivančica piše: „Slavili smo 30 godina od slavljenja prve svete mise nakon pada komunizma i vraćanja crkve vjernicima, koja je bila zatvorena punih 28 godina i pretvorena u državno vlasništvo i matični ured (…) Nekoliko tjedana nakon što je sve krenulo nekim svojim uobičajenim tijekom, za mene se dogodio jedan prekrasan trenutak. Jedan od najmlađih župljana, mali Eugen, postao je ministrant (…) Ovdje je inače tradicija ministranata veoma izražena. Gotovo svi dječaci katolici postanu ministranti.“

Za kraj ove kalendarske godine, u listu „Radosna vijest“, može se pročitati i intervju sa sestrom Beatricom Krstačić, redovnicom Družbe milosrdnih sestara Svetog Križa, koja je u misije u Brazil otišla 1979. godine. „Crkva je sama po sebi misijska, a kao kršteni pozvani smo živjeti svoj misijski poziv. Sam Krist nije se krstio zato što je bio grešan, već da na taj način započne svoju misiju, svoje naviještanje Oca, ispunjen Duhom Svetim. I mi smo pozvani da idemo ususret drugomu. Istina, ne moramo ići u neku drugu zemlju, ali uvijek, svakodnevno, moramo ići ususret onima s kojima živimo, bilo u redovničkoj zajednici, bilo u župnoj zajednici ili na mjestu gdje radimo. Treba se približiti drugima, da bi u nama vidjeli Krista“, poručuje č. s. Beatrica.



Papa Franjo je u lipnju 2015. objavio encikliku Laudato Si o klimatskim promjenama, što je prva papinska enciklika posvećena okolišu. Također je ustanovio i Svjetski dan molitve za brigu o stvorenome da bi privukao pozornost na stanje planeta. Katolici diljem svijeta taj će dan obilježavati svakoga 1. rujna. Ovomjesečna nakana „Apostolata molitve“ jest: „Da svaka država odlučno poduzme mjere da budućnost onih najmlađih, osobito onih koji pate, stavi na prvo mjesto.“

Rubrika „Vijesti iz svijeta“ donosi tekst: „Papa i misije: bez Njega ne možemo ništa učiniti“ i izvješće s „Konferencije o smanjenju hrane“ koja je održana od 11. do 12. studenoga 2019. u Vatikanu, dok se u rubrici „Vijesti Crkve u Hrvata“ može pročitati o misijskoj izložbi „Srcem i djelima za misije“ te misijskom danu u KŠC-u „Sv. Josip“ u Sarajevu i KŠC-u „Sv. Franjo“ u Tuzli. Uz navedeno, iz Komušine nas izvještavaju da je u nedjelju 27. listopada kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup i metropolit, predslavio tradicionalno listopadsko hodočasničko misno slavlje u Gospinu svetištu u Komušini, za vrijeme kojeg su zatvoreni Misijska godina i Izvanredni misijski mjesec listopad. Rubrika, također, donosi tekstove: „Organizirana Akcija MIVA“ u Resniku i „Misijski tjedan u Popovači“.

I u ovom je broju rubrika „Životni put jednog misionara“ rezervirana za o. Antu Gabrića, a u rubrici „Misijski velikani“ predstavljamo Simona Mpeckea, 'misionara bosih nogu'. Tijekom posjeta Kamerunu u ožujku 2009. godine papa Benedikt XVI. nazvao ga je uzorom života za svećenike. U tijeku je proces za njegovu beatifikaciju, prenosi mrežna stranica misije.hr. (kta)