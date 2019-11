Banja Luka, 28. studeni 2019.

„Dogodilo se, ne ponovilo se!“ - bilo je geslo izložbe fotografija upriličene 26. studenoga 2019. o stravičnom potresu koji je prije pola stoljeća, dana 27. listopada 1969. pogodio grad Banja Luku i okolicu. Ideja o ovoj izložbi javila se točno na 50-tu obljetnicu. Tako su franjevci franjevačkog samostana na Petrićevcu posegnuli u samostanski arhiv te pronašli dva albuma raznovrsnih fotografija koje su snimljene odmah nakon potresa. Fotografije su prikazivale najvećim dijelom razrušenu samostansku crkvu i teško oštećen samostan, ali i druge objekte koje je zahvatila ista sudbina. Na četiri panoa predstavljena je priča tog nemilog događaja nastojeći tako posjetiteljima dočarati vremenski slijed događanja. Svi suvremenici događaja kroz fotografiju mogli su se prisjetiti strahota koje je pričinilo nekoliko uzastopnih potresa u samo dva dana.

Jedan od suvremenika tog događaja bio je i fra Ivo Orlovac sadašnji župnik u Barlovcima. On je u svom svjedočanstvu slušateljima ispričao svoje iskustvo i to kako je on doživio taj kobni 27. listopad. Uistinu bilo je to jedno poučno fra Ivino izlaganje. Koliko god tema po sebi bila teška i zastrašujuća fra Ivo je u nekoliko navrata čak uspio i nasmijati publiku. Naime, pričajući i neke šaljive detalje svoga iskustva kod slušatelja je izmamio i osmjeh na licima. Donosimo ovdje jednu takvu zgodu. Priča fra Ivo kako je nakon potresa, u cilju normaliziranja života, jedno vrijeme išao u improviziranu školu. To su bili vagoni putničkog vlaka koji su prenamijenjeni za izvođenje nastave. Među brojnim nastavnicima bila je i jedna nastavnica koja se strašno bojala potresa. Kada su to učenici primijetili oni su u više navrata znali “lažirati” potres tako što su sami proizvodili buku stolicama i klupama nakon čega bi ta nastavnica pobjegla iz učionice-vagona. Tu su radnju ponavljali više puta posebno onda kad bi nekom učeniku prijetilo da dobije lošu ocjenu pa bi na taj način spašavali nevoljnog učenika.

Na otvaranju izložbe nazočio je biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren te konzul Republike Hrvatske u Banjoj Luci g. Zoran Piličić uz brojne druge prijatelje kulture i franjevaca na Petrićevcu. Prigodni program je započeo u večernjim satima pozdravnim govorom gvardijana fra Domagoja Šimića. A samu izložbu je otvorio biskup Komarica. Ovaj kulturni događaj uzveličale su dvije studentice violine na Muzičkoj akademiji u Banjoj Luci - Nikolina Pandža i Milica Manigoda dok je moderator i voditelj večerašnjega programa bila župljanka Ivana Lukenda.

"Ovim putem se želimo zahvaliti svim sudionicima večerašnje izložbe, a onima koji nisu uspjeli biti, a imali su želju pogledati izložbu, da će to moći učiniti i u narednim danima. Bila je to još jedna prigoda da se gosti i prijatelji franjevačkog samostana susretnu i podijele čašicu razgovora, poručili su organizatori, prenosi mrežna stranica Franjevačkog samostana Petrićevac. (kta)



