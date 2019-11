Vatikan, 27. studeni 2019.

Papa Franjo vratio se u utorak, 26. studenoga 2019. u Vatikan s 32. međunarodnog apostolskog putovanja na kojem je boravio od 19. studenoga. Tijekom leta iz Japana do Rima odgovarao je, po običaju, na pitanja novinara koji su ga pratili na apostolskom putovanju.

Zrakoplov kojim je letio Papa iz Tokya sletio je u rimsku međunarodnu zračnu luku u 16.13 sati. Po povratku u Rim Papa je po običaju posjetio Baziliku Svete Marije Velike gdje se zadržao u zahvalnoj molitvi pred Gospinom slikom Salus populi romani.

Tijekom povratnog leta Papa je, kao što običava, razgovarao s novinarima koji su ga pratili na apostolskom putovanja u Tajland i Japan. Odgovorio je na desetak pitanja koje su mu novinari postavili o najrazličitijim temama, počevši od poruke iz Hiorošime do najnovijih financijskih skandala u Vatikanu. Zahvalio je novinarima na njihovom izvještavanju, primijetivši kako je stvarnost u Tajlandu i Japanu različita. Zbog toga je potrebno više truda. Naveo je izreku koja kruži u tim zemljama kako s Istoka dolazi sunce, a sa Zapada luksuz i konzumerizam. Zapadnome društvu, koje živi u pretjeranoj žurbi, bilo bi dobro priviknuti se malo na kontemplaciju Istoka.

Osvrćući se na posjet Nagasakiju i Hirošimi primijetio je kako su žitelji tih krajeva strahovito mnogo pretrpjeli zbog atomskih bombi. Dodao je kako su u Nagasakiju stradali i mnogi kršćani, jer to područje ima duboke kršćanske korijene. Progonstva je bilo po cijelom Japanu, ali u Nagasakiju je progon kršćana bio posebno snažan. U Hirošimi je – prema njegovim riječima – posebno došla do izražaja ljudska okrutnost i divljaštvo. Istaknuo je kako je ne samo upotreba već posjedovanje atomskog naoružanja nemoralno i kao takvo mora ući u Katekizam Katoličke Crkve. Svakog trenutka može doći do nekog incidenta kao što je bio onaj u Fukushimi, rekao je Papa, navodeći učiteljsko značenje Hirošimske poruke. Upotreba nuklearne energije je još uvijek nesigurna.

Papa je povjerio novinarima kako je s japanskim predsjednikom vlade razgovarao o brojnim problemima, počevši od dugih sudskih procesa i smrtne kazne, prepunih zatvora do korupcije, problema s kojima se suočavaju brojne zemlje, jer nisu još uspjele prihvatiti humane standarde. Potrebna je postupna i ustrajna borba protiv smrtne kazne. Na primjedbu vezanu uz Papinu tvrdnju da se stvarni mir postiže razoružanjem, kako u to uključiti samoobranu i postoji li pravedan rat te namjerava li objaviti encikliku o nasilju, papa Bergoglio je rekao kako trenutno Crkva nastoji to riješiti odgojem. Vrijeme za encikliku o nasilju nije još dozrelo. Međunarodne ustanove ne uspijevaju mirnim putem riješiti problem ratnih sukoba, jer je dosta da jedna zemlja stavi svoj veto u Vijeću sigurnosti UN. Na svjetskoj pozornici ima trenutno toliko problema da nisam u stanju procijeniti situaciju – priznao je Papa i ustvrdio da treba poduzeti sve moguće kako bi se spriječilo proizvodnju i preprodaju oružja, izbjeglo ratne sukobe i podržalo pregovore. Kao primjer naveo je slučaj Ukrajine i Rusije. U Donbasu se namjerava uspostaviti drugačiji oblik vlasti, što je – prema njegovom mišljenju – pozitivno. Osudio je licemjerstvo europskih, posebno kršćanskih zemalja, koje toliko govore o razoružanju, a proizvode oružje punom parom. Trebaju prestati s tim licemjerjem i priznati da ne mogu govoriti o miru, jer njihove ekonomije imaju unosne zarade od prodaje oružja.

Odgovarajući na pitanja novinara posebno je nastojao objasniti slučajeve koji se odnose na skandale s vatikanskim financijama i na takozvani Petrov novčić, primijetivši kako je dobra uprava nešto što bi se moralo samo po sebi podrazumijevati. Novac se ne drži u ladici. Potrebno ga je investirati i koristiti prema potrebi, kako kapital ne bi devalvirao. Svakako se taj kapital ne smije dugo držati, već ga treba iskoristiti prije nego dođe novi.

Zanimanje je pobudio i Papin brzojav Carrie Lam u Hong Kongu te je novinar pitao ima li nade da će ga doskora pratiti i u Peking. Papa je objasnio kako je slične brzojave poslao svim državnim poglavarima zemalja čiji je zračni prostor prelijetao zrakoplov kojim je letio. Radi se o kurtoaznoj gesti. Iza toga se ne krije nikakav tajni manevar te za sada njegovo putovanje u Kinu nije predviđeno, iako bi je rado posjetio, jer je voli. Prosvjeda i nereda ima i u demokratskoj Francuskoj, Nikaragvi i nekim drugim zemljama Južne Amerike, pa čak i u Europi, na primjer u Španjolskoj. To je sveopća pojava. Sveta Stolica poziva na dijalog, na mir i to ne samo u Hong Kongu, već u drugim krajevima. Poštujem mir i molim za mirno rješenje problema, istaknuo je Sveti Otac.

Papa se posebno osvrnuo i na sve na napetije stanje u zemljama Južne Amerike, koje sve više sliči onoj sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Priznao je da mu nije posve jasno što se tamo događa. (kta/ika)