Sarajevo, 26. studeni 2019.

"Boj se onog tko je viko"

Teško da itko sa sigurnošću može kazati kako će reagirati u nepredviđenim okolnostima. Iskustvo svjedoči da čovjek sam sebe iznenadi i, odmakom vremena, začudi se odakle mu smionost uhvatiti se u koštac s nekim izazovom koji mu je život donio. Nije rijetkost da inače mirne i povučene osobe u susretu s društvenom opasnošću najedanput postanu vođe i oni koje se sluša. Također, biva i to da neki koji su pričljivi i junačni, kada zagusti, pobjegnu u „mišju rupu“ te ostanu samo jaki na riječi. Zapravo, razvidno je da motiv čini junaka. Goethe će to u Patnjama mladog Werthera izraziti riječima: „Bila sam jedna od najplašljivijih, i dok sam se prikazivala srčanom da bih druge ohrabrila, postala sam i sama hrabra.“ To pak izvire iz činjenice da je čovjekovo blago uistinu ondje gdje mu je srce (usp. Mt 6,21). Za što netko živi, za to će biti spreman žrtvovati sve – pa i vlastiti život. Svjedočanstava o tomu prepuna je povijest, a jedina je bitna razdjelnica pitanje kakvi su to ideali koji ljude motiviraju.

Na izvanredan je način o tome u prvoj polovici prošloga stoljeća svojim životom progovorio tinejdžer José Luis Sánchez del Río. Ovaj je dječak, rođen 28. ožujka 1913. u Sahuayou, u meksičkoj saveznoj državi Michoacán, postao jedna od ikona tzv. Cristero rata (1926. – 1929.). Naime, tadašnji se predsjednik Meksika Plutarco Elias Calles bio okomio na Katoličku Crkvu oduzimajući joj imovinu, zatvarajući škole i samostane te progoneći i ubijajući svećenstvo. To je polučilo pobunu naroda koji su ustali protiv masonske, bezbožne vlasti, raspoznajući se pod geslom: „Viva Cristo Rey!“ – „Živio Krist Kralj!“, pa su nazvani Cristerosima. Budući da su Josélitova – kako su ga od milja zvali – braća bila među njima i on im se želio pridružiti, ali su mu i majka i general branili. No, nakon nekog vremena ipak je postao stjegonoša. U jeku teških borbi 25. siječnja 1928. pogođen je konj generala Mendoze, a José mu je dao svojega kako bi mogao nastaviti bitku, ali je on sam ubrzo bio zarobljen.

Vladine su ga snage zatočile u sakristiju jedne crkve i kako bi ga obeshrabrili, prisilili su ga da gleda vješanje drugog Cristerosa. No, umjesto da poklekne, ovaj je dječarac ohrabrivao čovjeka rekavši mu da će se uskoro ponovno susresti u Nebu. Vojnici su mu potom oderali kožu s tabana i tjerali ga da tako hoda prema groblju pri tome ga ubadajući mačetama. Usput su mu govorili: „Ako kažeš: 'Smrt Kristu Kralju', poštedjet ćemo ti život.“ Međutim, José bi na to samo vikao: „Nikad se neću predati. Viva Cristo Rey!“ Na kraju su ga usmrtili pucajući mu u glavu i dječak je svoju vjeru krvlju zapečatio. Njegovo svjedočanstvo ocrtano je 2012. i na filmskom platnu naslovljenom Za veću slavu (poznato i kao Cristiada) u kojemu glavnu ulogu igra Andy García. Potvrdu je Josélito dobio i od Crkve koja ga je preko pape Benedikta XVI. 2005. proglasila blaženim, a preko pape Franje 2016. i svetim.

Sličnu je srčanost, u drugačijim okolnostima, očitovao i „obični“ čovjek Blago Zadro u obrani Vukovara 1991. Rođen 31. ožujka 1944. u hercegovačkim Donjim Mamićima-Ledincu, srijemsku je ravnicu zavolio još u dječačkoj dobi doselivši se u Borovo Naselje. Kad je bilo najpotrebnije, premda nije imao vojne naobrazbe, organizirao je obranu grada. Zahvaljujući njemu, uz ostale, Trpinjska je cesta prozvana „Grobljem tenkova“, a upravo je u njezinoj blizini 16. listopada 1991. i svoj život položio za domovinu. Za njega kažu da je bio neustrašivi vođa u pravom smislu riječi jer je uvijek išao prvi i nije zapovijedao iz podruma. Suborac mu Dragan Luketić ponajbolje je ocrtao Blagin lik prepričavši zgodu kada je bio kod njega kući, a netko nazvao na telefon i prijetio klanjem. „Nemojte psovati, mi smo kršćani, katolici. Nismo navikli na takve proste riječi. Nego ovako, gledaj… Ja sam Blago Zadro, Bosanska 11, ključ je u prozoru, u svako doba otključaj i uđi, ali dobro razmisli kako ćeš izići.“



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju