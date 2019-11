Čitluk/Međugorje, 25. studeni 2019.

Fra Tomislav Pervan proslavio je 50. obljetnicu svećeništva, zlatnu Misu, u rodnoj župi Krista Kralja u Čitluku 24. studenoga, a u Župi sv. Jakova apostola u Međugorju je 22. studenoga priređena svečana Večer zahvale za zlatomisnika.

Svećenik-redovnik, duhovnik i odgajatelj, bivši provincijal, vrsni teolog, prevoditelj i neumorni spisatelj koji je dao snažan pečat mnogim vjerskim medijima na hrvatskom govornom području, danas ispovjednik u Međugorju i duhovnik tamošnjih časnih sestara... Nabrojati sve značajne događaja i epizode iz života člana Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM gotovo je nemoguće, no dio toga je spomenut tijekom Večere zahvale koja je održana u Međugorju u dvorani Sv. Ivana Pavla II. Tom prigodom je predstavljena i monografija Fra Tomislav Pervan zlatomisnik, autora Mate Krajine, prenosi nedjelja.ba.

Na početku programa kojeg je modelirala Sanja Pehar, urednica Radiopostaje Mir Međugorje, više od stotinu okupljenih gostiju pozdravio je međugorski župnik fra Marinko Šakota koji je posebno istaknuo fra Tomislavovu otvorenost novome, djelovanju Duha Svetoga.

Potom su tri sudionika svečane akademije donijele kratak osvrt na život i djelovanje fra Tomislava Pervana. Novinar Brane Vrbić je podsjetio na riječi fra Tomislavova omiljenog teologa i spisatelja Romana Guradinija – „Isus će biti do kraja svijeta u smrtnoj borbi. Ne smije se spavati u doba te agonije. Getsemani je uvijek i posvuda. I uvijek svi spavaju. Čovjek mora bdjeti s Njim – ali tko?...“ ističući da fra Tomislav je jedan od onih koji stalno bdiju i kao svećenik, i kao teolog, i kao duhovnik, i kao ispovjednik, i kao pisac, i kao novinar i kao vjernik.

Fra Gabrijel Mioč je u ime Naših ognjišta istaknuo dugu povijest suradnje ovog mjesečnika i fra Tomislava koja seže od 1996. godine. „Dužnost mi je fra Tomislavu zahvaliti što je skoro sav svoj pisani opus prepustio da ga mi objelodanimo. Tako smo objavili do sada njegovih 13 knjiga…. Istodobno smatram da je dr. fra Tomislav Pervan dao golemi doprinos teološkom, intelektualnom i kulturnom obogaćenju Hercegovačke franjevačke provincije, a i cijele Crkve u Hrvata“, kazao je fra Gabrijel.

Mate Krajina je u svom izlaganju rekao da je do svog sedamdesetoga rođendana fra Tomislav „napisao preko dva milijuna riječi – i to kakvih riječi! Ostavio je intelektualni i duhovni kapital koji gotovo do zadnjeg slova možemo uvrstiti u našu duhovnu baštinu. Istodobno je uz visoku i zahtjevnu intelektualnu razinu kao blagi povjetarac, jer fra Tomislav ustrajno i s ljubavlju ispovijeda, tješi, njeguje, usmjerava, hrabri i blago poučava.“

Sanja Pehar je pročitala i osvrt nazočnog dr. fra Ivana Dugandžića koji je posebno podcrtao: „Ističem fra Tomislavovu nadprosječnu intelektualnu nadarenost koju je ustrajno razvijao tijekom školovanja. Pri tome treba istaknuti i estetsku protežnicu njegova intelekta, što se očituje u njegovu naglašenom zanimanju za lijepu književnost, likovnu umjetnost i posebice klasičnu glazbu.“

Sam slavljenik je progovorio o nekim detaljima iz svog života i rada. Posebno je istaknuo koliko je za njega bio značajan susret s pokojnim prof. dr. vlč. Tomislavom Ivančićem u ljeto 1979. Nazvao ga je svojim duhovnim ocem. „Taj susret je u meni napravio nutarnji preokret“, rekao je fra Tomislav Pervan.

Govorio je o važnosti sakramenata pomirenja i euharistije, molitve, o svojoj neraskidivoj povezanosti s Međugorjem gdje je djelovao kao župnik od 1982. do 1988., o vremenu kad je bio provincijal i kada je trebalo prijeći i prevesti Provinciju iz „,minusa' (negacije) u 'plus' (pozitivno), a zatražio je i oprost za sve svoje pogreške… S posjetiteljima je podijelio i sjećanje na obiteljske uspomene i trenutke koji su obilježili njegov život. Tako ga je 2003. njegova majka upitala „Je li sretan u svom pozivu?“ i objasnila da je tijekom cijele trudnoće molila ako rodi sina da postane svećenik. Kazao je da su se njegovi roditelji vjenčali 1944. a sa skromne svadbe sav darovan novac su poslali u sirotište u Bijelo Polje, 7 100 tadašnjih kuna. Molitva te djece, uvjeren je fra Tomislav, vratila je njegova oca kao jednog od rijetkih iz čitlučkog kraja, s Križnog puta.

Tijekom Večeri zahvale je emitiran i dokumentarni film o životu i djelovanju fra Tomislava Pervana kojeg je urednički potpisao Mario Vasilj Totić, a u programu je nastupila i ženska klapa Mir iz Međugorja.

Župa Čitluk je 24. studenog proslavila svog zaštitnika Krista Kralja, a svečano misno slavlje u koncelebraciji deset svećenika je predvodio zlatomisnik fra Tomislav Pervan. Na početku je sve nazočne pozdravio čitlučki župnik fra Miro Šego ističući radost zbog 101. obljetnice župe i proslave zlatne mise.

Propovijedao je međugorski župnik fra Marinko Šakota. „Dostojno je i pravedno zahvaliti… Hvala ti Gospodine za našega fra Tomu, hvala ti Gospodina na njegovoj službi…“ U svojoj propovijedi fra Marinko je istaknuo ulogu koju je na putu prema svećeništvu odigrala zlatomisnikova obitelj te upozorio kako se danas na sve načine pokušava omalovažiti značaj obitelji. Naglasio je fra Tomislavovu otvorenost kao najljepši ures njegova svećeništva (susret s Tomislavom Ivančićem, Međugorje kao njegov život, danas neumorni rad u ispovjedaonici). „Toliki su osjetili Božje milosrđe i praštanje kad bi izašli iz njegove ispovjedaonice.“ Svog nekadašnjeg odgojitelja i provincijala okarakterizirao je kao čovjeka gotovo enciklopedijskog znanja koji je i danas gladan tog istog znanja, ljubitelja pisana riječi i čovjeka draga srca. „Ali ono što je najvažnije - sve njegovo pisanje polazi i vodi Isusu“, kazao je međugorski župnik.

Na kraju Misnog slavlja fra Miro je slavljeniku uime župe darovao sliku, a fra Tomislav je zahvalio svim okupljenim i svima koji su za njega molili. Misno slavlje su svojim pjevanjem uveličali čitlučki župni zbor i zbor s Humca. Nakon euharistijskog slavlja je priređen i svečani ručak i proslava, kako su mnogi primijetili, kao nadomjestak za nikada održanu fra Tomislavovu mladu misu u rodnoj župi.

Fra Tomislav je rođen 8. studenoga 1946. od roditelja Ivana i majke Zorke, u obitelji s desetero djece. Za svećenika je zaređen s tek navršene 23 godine 21. studenog 1969. u austrijskom Schwazu, a dva dana poslije toga je u Švicarskoj, u Zürichu, proslavio mladu misu. Godine 1976. završio je doktorsku radnju u Grazu. Bivši je vikar provincije (1990.-1994.) te provincijal Hercegovačke franjevačke provincije od 1994. do 2001. godine. Desetljećima surađuje s Našim ognjištima, Glasnikom mira, a od prosinca 2004. godine s Katoličkom tjedniku te i u brojnim drugim medijima. Objavio je brojne knjige i znanstvene radove, a bavio se i prevođenjem. Od 2005. godine je urednik časopisa Hercegovina Franciscana. (kta)



