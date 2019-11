Ludwigshafen, 25. studeni 2019.

Tradicionalna, 22. smotra crkvenih zborova iz hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ) u Njemačkoj, na kojoj su nastupili zborovi djece i mladih, održana je u subotu, 23. studenoga 2019. u crkvi sv. Hedwige u Ludwigshafenu, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni i Hrvatske katoličke misije Ludwigshafen a.d. Rhein.

Susret je započeo svečanim Misnim slavljem u punoj crkvi sv. Hedwige u Ludwigshafenu, u kojoj se Hrvati katolici iz te misije okupljaju na središnje Misno slavlje. Svetu misu je predvodio voditelj misije fra Slavko Antunović u zajedništvu s delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, gostom iz Splita crkvenim glazbenikom fra Stipicom Grgatom, te s još sedmoricom svećenika, koji su došli u pratnji svojih zborova zajedno s pastoralnim suradnicama redovnicama i pastoralnim suradnicima (laicima). U asistenciji je bio trajni đakon iz te misije Mladen Svoboda, koji je zajedno sa fra Slavkom i s pastoralnom suradnicom s. Valerijom Šimović, brojnim vjernicima iz te misije i djelatnicima Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfuta sudjelovao u pripremi smotre, na čemu je svima od srca zahvalio delegat vlč. Ivica Komadina.

Sve je na početku Svete mise pozdravio o. Antunović. Na početku propovijedi je podsjetio na važnije podatke o toj misiji, koja je osnovana 1967., broji više od 4000 vjernika, a djeluje u Biskupiji Speyer. Ta je misija po četvrti put domaćin i suorganizator smotre crkvenih zborova u Njemačkoj, jednom odraslih, a sada po treći put djece i mladih. Ujedno je podsjetio kako ga je u Vukovaru zatekao Domovinski rat. U Vukovaru je, kako je istaknuo, prošao pakao kao i svi Vukovarci. Dva je mjeseca bio u srpskom logoru u Sremskoj Mitrovici, a potom u izbjeglištvu sedam i pol godina u Beču, nakon čega se vratio u Vukovar, gdje je bio šest godina. Nakon toga ponovno odlazi u Beč jedanaest godina. Od prije tri godine vodi Hrvatsku katoličku misiju Ludwigshafen.

„Sv. Hedwiga, svetica, kojoj je posvećena ova crkva, u kojoj smo se danas okupili u tako velikom broju, svjedoči kako u Kristu ima utjehe i snage. Tko želi živjeti s Kristom, on će mu dati utjehu i snagu u svakom trenutku života. Unatoč svim životnim poteškoćama sv. Hedwiga je bila ispunjena ljubavlju za sve koji su bili u bilo kakvoj nevolji. U velikoj je poniznosti služila drugima, a uzor joj je bio sam Spasitelj Isus Krist. Današnje evanđelje donosi Isusov oproštajni govor na njegovoj posljednjoj večeri apostolima, ali i svima onima koji će povjerovati što budu apostoli svjedočili o Isusu. Što smo više otvoreni Duhu Božjemu, bit ćemo bogatiji ljubavlju, mirom, iskrenošću i svim onim dobrom koje Bog od nas traži“, kazao je izrazivši zahvalnost djeci i mladima na dolasku na probe pjevanja. „Vjerujem da imate dobre roditelje koji vas u tom pomažu jer to sami ne biste mogli. Stoga, čestitam i roditeljima. To je žrtva. Svojom vježbom i pjesmom slavite Gospodina. Budite radosni da možete Gospodina slaviti. Budite sretni što umijete pjevati i na takav način Boga slaviti. Neka i nadalje u svom životu budete ispunjeni radošću i ljubavlju koju Bog od nas traži. Neka svatko od nas osjeti tu radost i ljubav. Osjećajte se dobro i radosno u ovoj našoj misiji, u ovoj crkvi, u ovom našem susretanju i druženju.“

Misno slavlje pjesmom i glazbom je pratio zbor mladih HKZ Ludwigshafen, uz sudjelovanje članova zbrova pristiglih na smotru, pod vodstvom Carmen Bajan, koja zajedno Katarinom Marijanović prati domaći zbor na orguljama. Prije početka smotre, na kojoj je sudjelovalo šesnaest zborova, sudionice i sudionike pozdravio je delegat vlč. Ivica Komadina, koji je ujedno i otvorio smotru. Zahvalio je djeci i mladima što su se odazvali u tolikom broju, a posebno roditeljima koji ih dovode i voditeljima zborova, koji s njima vježbaju.

Potom je fra Stipica Grgat, koji je posebno došao na smotru iz Splita, zahvalio na pozivu organizatorima smotre, a cilj je njegova dolaska, kako je istaknuo, u zajedničkoj želji njega i Ureda u Frankfurtu da bi se zborovi iz Njemačke pokušaju uključiti u zajedničku udrugu crkvenih dječjih zborova u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini „Zlatna harfa“, koje je on pročelnik. Ujedno je istaknuo kako je dostojno da je prije smotre slavljeno misno slavlje, na kojem su djeca pjevala i oblikovala dijelove sv. mise na svoj način iz mladih srdaca. Šesnaest zborova je velika skupina. Crkva je ispunjena do kraja, kazao je. Prenoseći svoja iskustva rada s dječjim zborovima u domovinskoj Crkvi, istaknuo je obvezu smisla „Zlatne harfe“, a to se sastoji u sljedećem: od samog početka 1984. godine kad se održao prvi skup crkvenih dječjih zborova u Kočerinu nazvan „Zlatna harfa“ organizatori su stavili temeljnu odrednicu tih okupljanja, a to je njegovanje liturgijske glazbe među najmlađima.

Odmah su organizatori ciljano stavili u prvi plan njegovanje pučke popjevke iz naših crkvenih kantuala i dakako skladanje novih skladbi liturgijskih u drugim glazbenim oblicima pisanih za dječji zbor. Time je jasno dan nacrt koji vrijedi do danas, što „Zlatna harfa“ znači i želi. Tim više što je u zadnjih nekoliko desetljeća rapidno uznapredovao drugi glazbeni žanr i snažno prodro u liturgiju Crkve i gotovo zauzeo prvo mjesto glede liturgijskog glazbenog izričaja, što je apsolutno s gledišta koncilskih dokumenata o Sv. liturgiji i crkvenoj glazbi nedopustivo, Takav propust urodio je padom ili nestajanjem stare pučke popjevke kao i ostalih dosadašnjih oblika dječjeg zbora. Obilježavajući prije dvije godine najsadržajnije upute o crkvneoj glazbi „Musicam sacram“ sam Sveti Otac Franjo je na skupu u Vatikanu, na koji je pozvao sve eminentne današnje poznavatelje crkvene glazbe, istaknuo: „Liturgijska glazba u Crkvi danas 50 godina nakon spomente instrukcije ne samo da nije uznapredovala već se vratila unatrag.“ Iz tih razloga „Zlatna harfa“ ili crkveni zborovi imaju zadaću vratiti zdravu crkvenu glazbu Sv. liturgiji. Težimo da bismo zajedničkim snagama, i zborovi u domovinskioj Crkvi i ovi iz inozemstva, doprinijeli uporabi istinske crkvene glazbe u liturgiji i da se što više povežu u zajedništvu s domovinskom Crkvom kroz učenje hrvatskog jezika i kulture. Postignuća „Zlatne harfe“ iz domovine bi se mogla aktualizirati i u Njemačkoj i drugim zemljama gdje žive Hrvati.

Na tome treba dalje raditi da bi se moglo u kasnijoj fazi konkretnije zajedno djelovati. Pritom valja voditi računa i o kvalitetnijoj edukaciji voditelja zborova. Svi smo pozvani – klerici, redovnici i laici, bez razlike, oko boljitka crkvene glazbe, istaknuo je fra Stipica Grgat, koji je redoslijed nastupa zborova odredio izvlačenjem iz košarice. Svaki zbor je izveo po dvije duhovne skladbe, a nastupili su zborovi iz HKM i HKZ sljedećim redoslijedom: Ludwigshafen am Rhein, Freiburg-Bad Säckingen, Wuppertal, Main-Taunus/Hochtaunus, Mainz, Stuttgart-Zentrum, Sindelfingen, Mannheim-Mosbach, Darmstadt, Ludwigsburg, Esslingen-Nürtingen-Filderstadt-Kirchheim, Laupheim, Frankfurt am Main, Rüsselsheim, Stuttgart-Bad Cannstatt i Wiesbaden.

Nakon smotre fra Slavko Antunović je predao predstavnicima zborova spomenice, a delegat vlč. Ivica Komadina zaslužnima za ostvarenje smotre uz zahvalnu riječ i prigodne darove. Program su vodile Samata Bebek i Sara Rozić iz HKM Ludwigshafen. Nakon smotre u župnoj dvorani i ispod crkve za sve je priređen objed. Susret je nastavljen uz pjesmu i druženje, prenosi mrežna stranica zivazajednica.de. (kta)



