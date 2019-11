Varaždin, 24. studeni 2019.

Novi varaždinski biskup mons. Bože Radoš za biskupa je svečano zaređen tijekom svetog misnog slavlja u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo na svetkovinu Krista Kralja, u nedjelju, 24. studenoga 2019., objavljeno je na mrežnoj stranici Varaždinske biskupije.

Samoj svetoj misi prethodio je molitveno-meditativni pretprogram kojeg su pripremili bogoslovi Nadbiskupijskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu zajedno sa svojim duhovnikom i prefektom vlč. Ivicom Cujzekom, svećenikom Varaždinske biskupije.

- Molimo zajedno da pred svim izazovima današnjice naš novi biskup, koji nesebično i požrtvovno sebe ugrađuje u temelje Crkve, gradi svoju pastirsku službu hrabro i nepokolebljivo. Neka ga u toj stožernoj crkvenoj službi vode i stožerne kreposti: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost kako bi, vjeran svome poslanju, bio Božji čovjek za Božji narod. Neka ga prati brižni majčinski zagovor Blažene Djevice Marije, Majke Crkve i krijepi pravednost svetoga Josipa njezina zaručnika. Neka ga snaži zagovor svetoga Marka Križevčanina i blaženoga Alojzija Stepinca, zaštitnika i suzaštitnika Varaždinske biskupije. Sveta Crkva danas proslavlja otajstvo Božje prisutnosti u zajednici vjernika zahvaljujući na daru novoga varaždinskog biskupa. Ljepota i sklad iz ozračja te molitvene sabranosti izrasta u međusobnu potporu u iskrenoj blizini, odanom poštovanju i istinskom prijateljstvu. To blago iz ovog blagdana za našu biskupiju ponesimo u svoje domove. Neka u njima ne izblijedi dragost, ne splasne oduševljenje i neka se ne razvodni svetost zagledana u Kristov križ. Nego neka se odjek ovog blagog dana snažno osjeti u našim svagdašnjicama, u našim obiteljima, na radnim mjestima i u našim susretima. Da se u njima možemo vjerodostojno osloniti jedni na druge, a svi zajedno na Krista koji se oslanja na našu volju da mu radosno služimo okrenuti čestitom životu prema kojemu gledamo s nadom i pouzdanjem. To je poruka koja se zrcali iz biskupskog gesla biskupa Bože Radoša: „Služiti radosno Gospodinu!“ U tom duhu raspoložimo svoja srca slaveći svetu liturgiju njegova biskupskog ređenja koje će započeti za nekoliko trenutaka - poručio je vlč. Ivica Cujzek.

Biskupsko ređenje mons. Bože Radoša okupilo je u varaždinskoj katedrali brojne crkvene uzvanike. Među njima je bilo četrdesetak biskupa te više od dvije stotine drugih svećenika i redovnika. Uz glavnog zareditelja, zagrebačkog nadbiskupa metropolita kardinala Josipa Bozanića, te suzareditelje: apostolskog administratora Varaždinske biskupije mons. Josipa Mrzljaka, kao biskupa domaćina, i đakovačko-osječkog nadbiskupa mons. Đuru Hranića, kao nadbiskupa iz nadbiskupije mons. Bože Radoša, svečanoj su euharistiji koncelebrirali brojni nadbiskupi, biskupi te svećenici i redovnici iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Dugotrajan i radostan zvuk zvona varaždinske katedrale nešto prije 10 sati svečano je označio početak liturgije biskupskog ređenja novog varaždinskog biskupa. U tim je trenucima iz Biskupskog ordinarijata krenuo ulazni ophod prema glavnim vratima katedrale. Iza dvojice đakona, Lovre Biškupa i Filipa Jakupeca, u procesiji su slijedili kanonici Stolnog kaptola Blažene Djevice Marije na nebo uznesene; mons. Antun Perčić, preč. Mirko Horvatić, preč. Josip Kopre i preč. Damir Bobovec, zatim provincijalni poglavari; fra Željko Železnjak, delegat fra Ilije Vrdoljaka, provincijalnog ministra Hrvatske franjevačke provincije svetih Ćirila i Metoda, fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske provincije svetog Jeronima franjevaca konventualaca, fra Ivo Marinović, provincijal franjevaca trećoredaca glagoljaša, Jure Šarčević, provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, fra Miljenko Šteko, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije i o. Slavko Slišković, provincijal Hrvatske dominikanske provincije, a iza njih izabranik - mons. Bože Radoš uz kojega su bila dvojica prezbitera pratitelja, vlč. Marko Đurin, svećenik Varaždinske biskupije i vicerektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu, i fra Branko Radoš, voditelj Hrvatske katoličke misije u švicarskom Luzernu, ujedno rođak mons. Bože Radoša.

Slijedili su ostali nadbiskupi i biskupi koncelebranti, zatim biskupi suzareditelji: apostolski administrator Varaždinske biskupije mons. Josip Mrzljak i đakovačko-osječki nadbiskup metropolit mons. Đuro Hranić, te na kraju glavni zareditelj, zagrebački nadbiskup metropolit, Josip kardinal Bozanić. Ceremonijar, odnosno ravnatelj obreda, je preč. dr. sc. Mario Kopjar, kanonik Stolnog kaptola te predstojnik Ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu Varaždinske biskupije.

Dok je procesija svečano ulazila u katedralu, veliki zbor sačinjen samo za ovu veličanstvenu prigodu koji su činili: Katedralni zbor „Chorus Dominicalis“, Katedralni zbor „Chorus Liturgicus“, Zbor mladih Varaždinske biskupije s pridruženim članovima župnih zborova, a pod dirigentskom palicom Mislava Lucića i orguljaškom pratnjom mo Višeslava Jaklina, radosno je, uz ostali vjerni puk koji se sabrao u i ispred katedrale, pjevao skladbu “Ecce sacerdos Magnus” austrijskog majstora Antona Brucknera.

Nakon što je zagrebački nadbiskup metropolit kardinal Josip Bozanić znakom križa započeo svečano misno slavlje tijekom kojeg će biti zaređen novi varaždinski biskup, mons. Bože Radoš, pozdravnu riječ svim uzvanicima i vjernom puku u varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo uputio je, prethodnik mons. Radoša, drugi varaždinski biskup, sada apostolski administrator Varaždinske biskupije, mons. Josip Mrzljak.

Biskup Mrzljak je u svom govoru poručio kako se raduje Crkva varaždinska, i ova na zemlji, ali i ona proslavljena u vječnosti s našim zaštitnicima svetim Markom Križevčaninom i blaženim Alojzijem Stepincem. Vjerujem da je s njima u slavi i naš prvi biskup Marko Culej, rekao je biskup.

- Raduje se naša Crkva i pozdravlja svoga trećeg pastira kojeg nam šalje Petar naših dana papa Franjo. Dobro nam došao, dragi Bože, od sada u svoju Biskupiju u kojoj ćeš biti pastir i učitelj darom Duha Svetoga kojeg ćeš danas primiti po sakramentu biskupskog reda, po rukama uzoritog gospodina kardinala zagrebačkog nadbiskupa metropolita Josipa Bozanića, svog domicilnog nadbiskupa metropolita mons. Đure Hranića i mene kao tvojeg predšasnika na stolici varaždinskih biskupa, ali i svih ostalih nadbiskupa i biskupa koji su se danas na svetkovinu Krista Kralja skupili sa svih strana, ne samo iz domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego i susjednih zemalja: Austrije, Slovenije, Srbije i Crne Gore – kazao je mons. Josip Mrzljak.

Sveta je misa nastavljena pokajničkim činom i Službom riječi. Prvo čitanje iz Druge knjige o Samuelu „Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom” čitala je Nada Vugrinec, otpjevni psalam (PS 122) “U dom ćemo Gospodnji radosni ići“ otpjevali su Antonija Švogor i Ivan Topić, dok je drugo čitanje, Poslanicu svetoga Pavla apostola Kološanima, čitao Josip Pokorny. Evanđelje po Luki (Lk 23, 35-43) čija je središnja misao uz svetkovinu Krista Kralja „Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!“ svečano je otpjevao vlč. đakon Lovro Biškup.

Nakon riječi svetog Evanđelja uslijedila je početak liturgije biskupskog ređenja. Prezbiteri pratitelji, vlč. Marko Đurin i fra Branko Radoš, dopratili su biskupskog izabranika mons. Božu Radoša, pred sjedalo kardinala Josipa Bozanića, na što se vlč. Đurin obratio kardinalu riječima: „Prečasni Oče, Crkva varaždinska ište da prezbitera Božu zarediš za odgovornu službu biskupstva“. Kardinal je potom pitao: „Imate li apostolski nalog?“, na što je prezbiter pratitelj odgovorio potvrdno: „Imamo!“

Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua potom je pročitao Apostolski nalog, odnosno bulu Svetog Oca pape Franje, o biskupskome imenovanju mons. Bože Radoša. Slijedila je homilija zagrebačkog nadbiskupa metropolita u kojoj je pred okupljenim svećenicima i vjernicima razmatrao nad značenjem svetkovine Krista Kralja svega svijeta, posljednjom nedjeljom kojom završava liturgijska godina.

- Crkva nas ovom svetkovinom poziva na propitkivanje i razmišljanje o smislu povijesti, o tijeku vremena koje prolazi, stavljajući pred nas iznimno ozbiljna pitanja: Tko je istinski kralj? Tko je pravi Gospodar vremena i vječnosti? Upravo nam Evanđelje pomaže spoznati oznake pravoga kralja. Za nas ljude kraljevanje znači prednost, prestiž, novac, vlast, autoritet… Nasuprot tome u današnjem Evanđelju uzdiže se križ i na njemu Raspeti. Križ predstavlja krajnju slabost, nemoć, napuštenost… Na križu Raspeti umire. Upravo na tom uzdignutom drvu križa objavljuje se bogatstvo Kristova kraljevanja. Križ istodobno postaje i znak krajnje slabosti i vrhunac istinske ljudskosti. Nema ništa uistinu ljudskijeg, nema većeg kraljevanja do li dati svoj život za one koje ljubiš – kazao je kardinal.

Isus je istinski kralj, jer njegova moć nije u novcu, ni u vlasti, ni u prestižu nad drugim ljudima, nego u ljubavi za druge i to u ljubavi do kraja, kazao je u nastavku nadbiskup Bozanić.

- Dok promatramo obješenog zločinca na križu čujemo Isusovu poruku da na ovoj zemlji nije nitko definitivno izgubljen i nitko ne može otići toliko daleko od Očeve kuće da ne bi mogao biti dohvaćen ljubavlju Kristova križa. Križ je tron Božanske ljubavi. To je kraljevstvo na koje smo pozvani, jer svima su otvorena vrata Božjega milosrđa. Svetkovina Krista Kralja je naša radosna zahvala Bogu Ocu za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti, jer On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje. Danas se tom temeljnom razlogu naše radosti pridodaje jedan novi, a to je biskupsko ređenje mons. Bože Radoša, koga je papa Franjo imenovao biskupom varaždinskim. Ređenje biskupa ima izuzetno značenje za Crkvu i uvijek je razlog posebne radosti i slavlja. U njemu se očituje svijest Crkve, koja zna da je Krist Kralj čuva i ljubi. U biskupskom ređenju slavi se istodobno i univerzalnost Crkve i njezino ukorjenjenje na određenom prostoru; njezina novost života i njezin neprekinuti kontinuitet s crkvenim ishodištem, s prvom kršćanskom zajednicom – poručio je kardinal.

Dragi brate u Isusu Kristu Kralju, izabrani biskupe Bože, dođi! Izabrao Te je Krist. Krist Te šalje da zajedno s Njim vodiš ovu svetu Crkvu varaždinsku. Budi blagoslov za Crkvu, za svoj narod i svakoga čovjeka, poručio je kardinal Bozanić biskupu Radošu, a čitavu propovijed kardinala Josipa Bozanića možete pročitati na poveznici.

Nakon propovijedi kardinala nastavljen je obred ređenja najprije s obećanjem biskupskog izabranika. Tijekom molitve litanija Svih svetih mons. Bože Radoš je bio prostret na tlu, u znak potpunog predanja Bogu, dok je molitvu prošnje svečanim pjevanjem predvodio vlč. Marko Domiter. Slijedio je čin polaganja ruku i molitve ređenja. Ruke je na ređenikovu glavu najprije položio glavni zareditelj, kardinal Josip Bozanić, a iza njega i svi ostali biskupi u koncelebraciji.

Kardinal je nakon čina polaganju ruku položio otvoreni evanđelistar na glavu mons. Bože Radoša. Obred ređenja nastavljen je mazanjem glave mons. Radoša svetom krizmom, po uzoru na Stari zavjet kada su proroci pomazivali od Boga odabrane kraljeve i po uzoru na Krista koji je Pomazanik Božji, kojemu se biskupi suobličuju, te predajom evanđelistara i znamenja; biskupskog prstena, mitre i pastirskog štapa. Predajom evanđelistara se na simboličan način povjerava vlast propovijedanja i naviještanja, odnosno označava udio u Kristovoj učiteljskoj službi. Prsten vjerne ljubavi podsjeća na učiteljsku i navjestiteljsku službu biskupa, zaručnika Crkve, koja se vrši uvijek u apostolskom zboru zajedno s Petrom - Papom. Mitra podsjeća na poziv na svetost, dok upraviteljsku službu simbolizira biskupski štap kao znak oslonjenosti na Dobroga Pastira i brige za svakog čovjeka.

Nakon toga svi su okupljeni vjernici i svećenici ustali, a kardinal Josip Bozanić pozvao je novozaređenoga biskupa mons. Božu Radoša da sjedne na katedru te da nadalje predsjeda slavljenju euharistijske službe. Novozaređeni biskup, odloživši štap, primio je od kardinala i ostalih biskupa cjelov mira, a katedralom je odzvanjao dugotrajan pljesak. Za to je vrijeme zbor pjevao poklik „Služiti radosno Gospodinu“ nadahnut geslom novog varaždinskog biskupa Bože Radoša. Nakon obreda biskupskog ređenja nastavljeno je slavlje svete euharistije s prinosom darova.

Nakon svete pričesti pozdravnu je riječ novozaređenom varaždinskom biskupu najprije je, uime svih biskupa, uputio mons. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije.

- Uz Vašu bližu i daljnju rodbinu koji su danas ovdje nazočni, uz brojne biskupe i svećenike, bogoslove i sjemeništarce ovom današnjem svetom činu osobito se raduje Božji puk Varaždinske biskupije koji Vam je povjeren, svećenici i redovnici na koje ćete se oslanjati, te skupa s njima Riječ Božju naviještati i vjernike svetim sakramentima i euharistijom hraniti. Svi su oni osobito radosni i zahvalni što su u ovoj katedrali prvi put mogli pratiti sveti čin ređenja svoga novoga pastira. Njihovu radost dijelimo i mi, biskupi Hrvatske biskupske konferencije, s kojima ćete se odsada družiti, planirati i zajednički nositi križ odgovornosti za povjereno stado vjernika Varaždinske biskupije – poručio je nadbiskup Puljić.

- Uz riječ pozdrava i ohrabrenja Vama, dragi biskupe Bože, želim danas zahvaliti i Vašem predšasniku mons. Josipu Mrzljaku za sve dobro što je učinio u biskupiji i u Biskupskoj konferenciji, posebice višegodišnjim vodstvom Hrvatskoga Caritasa, u duhu svoga gesla „činiti dobro“. Ne zaboravljamo ulogu Caritasa u teškim danima stradanja ljudi i njihove imovine u Domovinskom ratu. Tada nam je veliku utjehu pružala eksplozija dobrote i solidarnosti naših ljudi u Domovini i u inozemstvu. Zapravo stradalnici su u to doba preživjeli zahvaljujući karitativnoj djelatnosti pojedinaca i organizacija. Dok Vam, dragi Josipe, na tomu od srca zahvaljujem, želim neka Vam i tijekom umirovljeničkih dana ne dojadi i dalje činiti dobro! – dodao je zadarski nadbiskup.

Uime svećenika, redovnika i redovnica Varaždinske biskupije novom varaždinskom biskupu mons. Boži Radošu čestitku je uputio vlč. Marko Rac, župnik iz Đurđevca.

- Vaše biskupsko geslo „Služiti radosno Gospodinu“ već na početku Vaše pastirske službe sve nas podsjeća i ohrabruje koja je radost i ponos biti Kristov! Biti od Boga izabran i pozvan! I da ne postoji ništa veće, ništa dublje i ništa ljepše nego predati se Njemu na raspolaganje. Zbog toga u Vama prepoznajemo neizrecivi dar koji nam je darovao Nebeski Otac. Vašu svećeničku službu do sada prožimala je duhovnost i pastoral mladih svećenika, čemu ste posvetili i svoj život i svoje svećeničko poslanje. Stoga nas, svećenike, posebno raduje što ćemo i u Vama pronaći ne samo pastira, nego nadasve i oca koji će nas razumjeti; ohrabrivati u situacijama kada se možda osjetimo umornima, razočaranima i napuštenima; podizati nas ako je potrebno da ne klonemo duhom. Ali isto tako, oče biskupe, znajte da ni Vi niste sami! Imate nas, svoje svećenike! A s nama je na putu i Onaj koji je postao Put, Istina i Život i koji nam govori: „Ne bojte se! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!“ Zato računajte s našom molitvom u kojoj želimo trajno biti povezani, s našom spremnom suradnjom i svakom drugom bratskom i prijateljskom potporom. Molimo da Vam Gospodin udijeli potrebnu mudrost, snagu i strpljivost u vođenju Božjeg naroda naše Varaždinske biskupije – rekao je vlč. Marko Rac.

Ispred vjernika laika Varaždinske biskupije, čestitku su novom varaždinskom biskupu uputili bračni par Sanja i Ivan Malbašić.

- Radosno Vas dočekujemo u ovom trenutku prihvaćanja biskupske službe kojom započinjete novi korak Vašega osobnog života i života naše Varaždinske biskupije. Radujemo se što postajete naš pastir u vremenu koje je ispunjeno specifičnim i dinamičnim promjenama s vidljivom izmjenom vrijednosnog sustava našega društva. Dragi oče biskupe Bože, uime više od 350 000 vjernika laika izričemo Vam našu otvorenost, blizinu i potrebu da nas vodite, ohrabrujete i podupirete u našim nastojanjima da živimo Evanđelje u izazovima ovoga svijeta. Molimo Vas kao svojeg duhovnog oca da se za nas zauzimate očinskim srcem kao što se za sve nas brine naš nebeski Otac. Kao što su nama roditeljima djeca izvor velike radosti, iako počesto i brige, neka i Vas skrb za nas vjernike uvijek ispunja radošću. U svojoj ćete službi, po biskupskom autoritetu, donositi mnoge važne odluke. Mi vjernici laici smo uz Vas i molimo Vas: vodite nas u Istini. Neka Vam u tome uvijek svjetionik bude Isus Krist koji je sam Put, Istina i Život. Mi vjernici laici stavljamo Vam se na raspolaganje u svemu gdje ćete nas trebati, od pastoralnih i drugih aktivnosti kako u našim župama, tako i na projektima na biskupijskoj razini. Molimo da Vaše poslanje uvijek bude onakvo kako ste izrekli svojim biskupskim geslom – „Služiti radosno Gospodinu – poručio je, između ostaloga, biskupu Radošu bračni par Malbašić.

Nakon pozdravnih riječi i čestitki koje su novom biskupu mons. Boži Radošu uputili mons. Želimir Puljić, vlč. Marko Rac i obitelj Malbašić, svi okupljeni vjernici u katedrali ustali su i iskazali hvalu Bogu pjevajući himnu „Tebe Boga hvalimo“. Potom je novozaređeni biskup, u pratnji obojice biskupa zareditelja, mons. Josipa Mrzljaka i mons. Đure Hranića, prošao ispunjenom varaždinskom katedralom i svima udijelio svoj blagoslov.

Na kraju se svima okupljenima, prigodnim riječima zahvale, po prvi puta kao biskup obratio i mons. Bože Radoš. Novi je varaždinski biskup zahvalio najprije dragom Bogu, zatim papi Franji, zarediteljima, biskupima, svim svećenicima, vjernicima i svojoj mnogobrojnoj obitelji i rodbini koja se okupila u varaždinskoj katedrali. (kta)

Više fotografija...

foto

foto