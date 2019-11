Orašje, 23. studeni 2019.

Zajedničkim susretom dječjeg župnog zbora župe Orašje i dječjeg župnog zbora župe Tolisa, u župi blaženog Alojzija Stepinca u Orašju, u petak, 22. studenoga 2019. za vrijeme večernjeg Misnog slavlja svečano je proslavljena peta obljetnica dječjeg župnog zbora župe Orašje i blagdan sv. Cecilije, nebeske zaštitnice pjevača.

Večernje Misno slavlje uz fra Bonu Kovačevića, župnika i vlč. Iliju Janjića predvodio je toliški župnik i gvardijan fra Mario Jurić.

U svojoj homiliji, fra Mario je govorio o svetoj Ceciliji spominjući talente koji se najjasnije očituju u liturgijskome pjevanju. Za vrijeme Misnog slavlja molilo se osobito za sadašnje članove zbora.

Večernju je liturgiju animiralo više od pedeset pjevača pod ravnanjem Magdalene Mišković, a molitvu vjernika naizmjenično su izmolili članovi dječjih zborova u obliku litanija posvećenih svetoj Ceciliji.

Prije završnog Misnog blagoslova članovima dječjih zborova podijeljeni su i prikladni simbolični darovi na zajedničku proslavu svete Cecilije.

Nakon Mise slavlje je nastavljeno u prostorijama župne dvorane uz zajedničko druženje uz zakusku i naravno i pjesmu.

„Već punih pet godina dječji župni zbor župe blaženog Alojzija Stepinca u Orašju glazbom uljepšava nedjeljno Misno slavlje. Sama ideja o osnivanju zbora potekla je od tadašnjeg župnika fra Ante Pušeljića, a uz vodstvo Magdalene Mišković. Djeca bilo kojeg uzrasta mogla su pristupiti zboru. Sam početak rada bio je lijep, pomalo nesiguran, ali zabavan. Djeci je to bio prvi susret sa takvim načinom rada, ali i sa javnim nastupima. Znatiželjni pogledi ljudi koji su na misi, ponosni pogledi roditelja i obitelji, nasmijan i zadovoljan svećenik bili su sve ono što je pratilo ovu djecu u zboru. No, dječje zadovoljstvo i sreća se mogla jako osjetiti, ali i zadovoljstvo cijele zajednice. Bilo je to kao poticaj, vjetar u leđa, koji nas je samo hrabrio da marljivo vježbamo i radimo. Probe zbora su jednom tjedno, i tako već punih 5 godina. Uz probe pjevanja djeca uče svirati gitaru i klavir. Mnogi su prošli kroz zbor i instrukcije sviranja u župi Orašje. U ovih 5 godina bilo je oko 70-ak djece, koja su se aktivno bavila glazbom. Ponosni smo na njih, njihov trud i rad, njihovu ljubav prema glazbi i župnoj zajednici. Neka ih u radu uvijek prati njihova zaštitnica, sveta Cecilija, na čiji spomendan i slave svoj rođendan“, kazao je župnik fra Bono. (kta)



